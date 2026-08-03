AirPods要裝相機了？實時翻譯、導航全包辦　最快今年9月亮相？

AirPods要裝相機了？近日一直有傳蘋果（Apple）正在秘密研發配備相機鏡頭的全新AirPods，原本外界預測這款實驗性質濃厚的產品最快要等到2027年才見真身，但最新流出的系統程式碼及供應鏈消息卻顯示，首款「鏡頭版」AirPods的開發進度超乎預期，最快今年9月就會正式曝光。



AirPods要裝相機了？（YouTube）

雙版本秘密研發：代號B790進度超前

據《彭博社》的消息指，Apple內部其實同時推進兩款鏡頭版AirPods的開發項目，內部代號分別為B798與B790。

B798（高階完整版）：這款機型是外界最早得悉的版本，預計具備更複雜的感應器與更強大的運算能力。但也正因技術門檻高，發售時間已確定延期至2027年。

將會有B798與B790兩個版本。（YouTube）

B790（首發體驗版）：進度大幅領先的機型。這款產品已被列入Apple的內部路線圖，相關參考數據亦已出現在iOS 27 beta之中，意味著Apple極可能採取分階段策略，先推出這款首發版試探市場反應。

Apple極可能採取分階段策略，先推出B790（首發體驗版）試探市場反應。（YouTube）

機身設計改動：耳機柄加長與私隱指示燈

耳機加上鏡頭，外觀與私隱問題自然成為用家最關注的焦點。為了在極其有限的耳機空間內嵌入微型鏡頭模組，新款AirPods的外觀將迎來改動，耳機柄預計會比現時的AirPods Pro稍微加長。

耳機柄預計會比現時的AirPods Pro稍微加長。（YD）

針對「偷拍」或私隱洩漏的疑慮，Apple在設計上也加入防範機制。消息指耳機外殼將配備LED狀態指示燈，當鏡頭啟動並將影像數據傳送至雲端進行AI處理時，指示燈會自動亮起，提示周遭的人鏡頭正在運作，藉此降低大眾對私隱安全的不安。

Apple為「偷拍」或私隱洩漏加入防範機制。（YD）

耳機加鏡頭有甚麼用？「視覺智能」四大應用情境

大家最關心的，依然是「耳機加鏡頭」這項技術究竟能帶來甚麼實用價值。答案就在於Apple正在大力推動的「視覺智能」（Visual Intelligence）。這組鏡頭並非用來拍照或錄影，而是充當耳機的「眼睛」，讓AI能夠即時理解用家眼前的世界。

【1】實時環境辨識與導航：到外地旅遊時，眼前看到看不懂的外語路牌或餐牌，耳機能即時透過鏡頭捕捉畫面，並直接在耳邊為你語音翻譯；在陌生街頭尋路時，它亦能根據你看到的街景，提供更精準的步行動態指引。

實時環境辨識與導航。（AI生成）

【2】情境感知Siri：當你走到家中的廚房或書房，耳機能透過鏡頭認出空間與特定物品，從而觸發相關的智能家居自動化操作或語音提醒（例如提醒你拿取剛洗好的衣服）。

情境感知Siri。（AI生成）

【3】無障礙輔助體驗：對於視障或弱視人士而言，這款產品更有機會成為改變生活的隨身工具。耳機能自動識別前方的障礙物、讀出街上的告示牌，甚至是描繪面前的人事物，透過語音即時回傳給用家。

無障礙輔助體驗。（AI生成）

【4】無感AR互動：相較於昂貴且笨重的AR智能眼鏡，戴上AirPods幾乎沒有負擔。耳機結合視覺與語音，能提供類似AR的互動體驗，讓人手離開手機螢幕也能掌握周圍資訊。

無感AR互動。（AI生成）

來源：9to5mac、彭博社