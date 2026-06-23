傳AirPods內置鏡頭　蘋果首款穿戴AI　幫助Siri感知環境明年登場

日前，知名蘋果產業鏈記者馬克·古爾曼（Mark Gurman）透露，蘋果正在研發一款內置攝像頭的AirPods，預計將在2027年底推出，有望與20周年版iPhone同期亮相。據悉，這款AirPods將成為蘋果首款可穿戴AI產品。



不過，AirPods上的攝像頭並不是用來拍照或錄像，而是用於感知佩戴者周圍環境，並把相關訊息傳遞給Siri。也就是說，未來Siri不只是聽懂用戶說什麼，還能結合用戶眼前看到的物體或周圍場景進行回答。

日前，知名蘋果產業鏈記者馬克·古爾曼（Mark Gurman）透露，蘋果正在研發一款內置攝像頭的AirPods，預計將在2027年底推出。（X@markgurman）

網上流傳帶攝像頭AirPods概念圖：

從功能邏輯來看，這與蘋果現有的Visual Intelligence有些類似。Visual Intelligence可以讓Siri基於用戶拍攝的照片提供相關訊息，而在iOS 27中，這項能力又通過相機App新增的Siri模式進一步強化。

外觀方面，帶攝像頭AirPods預計會與AirPods Pro 3較為接近，但會在耳機柄中嵌入攝像頭。考慮到隱私問題，當攝像頭向Siri傳遞環境數據時，耳機還會通過指示燈進行提醒，讓周圍人知道攝像頭正在工作。

此前曾有消息稱，帶攝像頭AirPods可能會在2026年推出。不過，蘋果在AI能力落地上仍面臨挑戰，同時還需要繼續開發，能夠識別周圍物體的視覺模型，因此這款產品的發布時間被推遲。

此外，蘋果還在研發智能眼鏡，最快可能在明年年底登場。如果進展順利，帶攝像頭AirPods有望與智能眼鏡一起，成為蘋果可穿戴AI佈局中的重要產品。

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