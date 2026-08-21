iOS 27相片App升級全攻略｜相機膠卷新增專屬相簿與Apple AI修圖

iOS 27相片App升級全攻略 | 自從上一代操作系統重新設計相簿介面以來，無數iPhone用戶對相片膠卷（Camera Roll）的分類與搜尋功能多有抱怨。而在最新的iOS 27中，Apple對「相片」應用程式進行了多項關鍵改進，除了修正介面操作邏輯，更導入了多項由Apple AI驅動的實用工具。



iOS 27相片App升級全攻略。（AI生成）

iOS 27相片App有甚麼重大升級？

據MacRumors報導，iOS 27在維持整合式介面的同時，大幅優化了底層載入速度，新拍攝的相片在相片庫中的顯示速度加快了約70%。

最受矚目的改動之一，是系統工具分類中新增了「我拍攝的」（Captured by Me）專屬相簿。這個資料夾專門過濾掉通訊軟件下載的圖片、屏幕截圖或網頁儲存圖片，只保留用戶透過iPhone本身鏡頭拍攝的原生相片與影片。此外，針對身份證、護照等敏感文件，iOS 27亦新增了「身份文件」（Identity Documents）自動歸類資料夾，讓隱私管理更方便。

只包含由相機應用程式拍攝的媒體檔案。（AI生成）

告別截圖模糊！「影片另存為相片」功能如何操作？

以往想要將iPhone影片中的精彩瞬間保存為單張相片，用戶只能暫停影片並手動屏幕截圖，這樣做往往會留下播放控制列，且圖片解像度大幅受損。

據MacRumors針對相片App的詳細測試指南，iOS 27終於加入「將影片畫面另存為相片」（Save Video Frame as Photo）功能。用戶只需在播放影片時點擊右上角的「三點」選單，即可直接將當前畫面匯出為原生解像度的獨立相片，完全無需裁剪或犧牲畫質。

用iPhone拍攝的相片和影片都會收集在這個功能內。（AI生成）

Apple AI加持：Clean Up與Extend表現如何？

在圖像編輯方面，iOS 27的Apple AI（Apple Intelligence）工具箱推出了三大核心功能：

Clean Up（物件消除）：升級後的演算法採用全新生成式AI模型，不僅能消除背景雜物，更能精準重建複雜背景，並提供「快速」（Fast）與「高品質」（High Quality）兩種處理模式。

Extend（影像擴展）：當相片構圖太緊湊或與鎖定畫面牆紙比例不符時，系統能自動分析邊緣並補全周圍背景。

Reframe（構圖重塑）：結合iPhone拍照時擷取的空間資訊與AI運算，可在後製中微調人物或物體的視角角度。

iOS 27的Apple AI工具箱推出了三大核心功能。（AI生成）

據Macworld報導，這些新工具能直接在「相片」編輯介面的「Tools」分頁中啟動，極大地簡化了流動端相片後製的門檻。