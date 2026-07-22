iPhone Ultra爆料｜iOS 27揭採用雙電池設計　換電維修費有望大減

Apple首款摺疊屏手機iPhone Ultra（iPhone Fold），預計將於2026年9月正式發布，這將是Apple首次進入摺疊屏移動設備領域，也被普遍視為本年度最具分量的iPhone新品之一。



在最新發布的iOS 27開發者預覽版Beta 4中，開發人員發現一組與多塊電池相關的全新系統代碼，首次揭示了iPhone Ultra將採用雙電池供電設計。這些代碼嵌入於電池健康功能模塊內，不僅明確提及設備內部存在多個獨立電池，還涵蓋各電池的健康狀態監測、性能衰減評估以及原裝電池身份驗證機制。

iOS 27開發者預覽版Beta 4中，開發人員發現一組與多塊電池相關的全新系統代碼，首次揭示了iPhone Ultra將採用雙電池供電設計。（gsmarena.com）

網上流傳的iPhone Ultra圖片▼▼▼

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目前所有已上市的iPhone均採用單一電池結構，系統介面及底層描述始終使用單數形式指代電池。此次代碼中首次出現複數形式的「電池」表述，表明Apple正在為搭載多電池架構的新機型進行系統級適配。業內分析認為，該代碼極有可能專為iPhone Ultra開發。

據此前披露的訊息，iPhone Ultra將配備兩枚電池，容量分別為1921mAh與2962mAh，合計達4883mAh。兩枚電池預計將分別置於摺疊結構的左右兩側，以平衡機身重量分佈並優化空間利用。

值得關注的是，iOS 27相關代碼中特別指出，當「其中一塊電池」無法通過原裝認證時，系統將單獨標記該電池。這意味着iPhone Ultra或具備獨立監測每枚電池健康狀況的能力。

一旦某枚電池出現明顯老化或性能下降，理論上僅需更換故障單元，而無需整體更換電池模組，從而有望顯著降低後期維護成本。但需強調，這一維修邏輯尚屬基於系統代碼的合理推斷，最終實施方案仍以Apple官方說明為準。

事實上，這並非iOS 27首次透露摺疊設備的技術線索。早在首個開發者測試版本中，開發人員便已識別出foldState與angleDegrees等關鍵參數。前者用於實時判斷設備處於閉合、展開或中間摺疊狀態；後者則可精確獲取鉸鏈開合角度數據，為不同摺疊姿態下的介面佈局、交互邏輯及應用適配提供底層支持。

綜合多方訊息，iPhone Ultra將配備由Samsung定製的LTPO OLED柔性顯示屏。為抑制長期使用後可能出現的摺痕問題，新機將引入液態金屬材質鉸鏈。該材料強度據稱可達鈦合金的2.5倍，但在實際製造過程中面臨較高工藝門檻，當前行業平均良率約為65%，這一技術難點或將影響產品量產節奏與初期供貨規模。

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