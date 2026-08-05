WhatsApp 群組對話 8月推出重磅功能更新！本次升級聚焦於提高溝通效率與保障私隱，包含萬眾期待的「@所有人」全員提醒！功能更齊全、可匿名投票的「意見調查（投票）」，「一鍵建立副群組」則方便你在原有群組名單中，快速揀人建立「副群組」，非常實用！



投票功能使用方法：點擊對話框左下角的 「+」 符號、揀意見調查

投票功能使用方法：點擊對話框左下角的 「+」 符號、揀意見調查

你可以自定選項數量，比如看「日文版」、「廣東話配音版」、「兩種都看」、「兩種都不想看」等。另外要揀「允許選擇多個答案」，設定投票結束日期。

全新選項「隱藏投票者名字」

過去Whatsapp群組的投資都是公開實名進行，但有一些尷尬的主題，會影響投票意願。如今Whatsapp群組終於支援「匿名投票」，只要在建立投票時剔選「隱藏投票者名字」即可。

用「@所有人」標籤｜迫CD-ROM上水

一個本來就應該有，但一直都沒有的「@ALL／@所有人」全員hag名功能，終於加入WhatsApp群組。當然還可以配合投票功能、提升大家參與。

「@ALL／@所有人」全員hag名功能，終於加入WhatsApp群組。當然還可以配合投票功能、提升大家參與。

一鍵建立副群組｜在舊群組快速揀人開新Group

「一鍵建立副群組」也非常實用，比如本文的「電影劇情討論」使用案例，那就可以只點選想傾劇情的成員，另行建立「副群組」繼續討論，不想劇透的人就不會被雷了。

以下另有一例，就是要給群組內特定成員生日驚喜，你可以輕鬆點選「建立類似群組」，在開群前於名單中剔走「當事人」，那就不用逐一點選「生日搞手」，快手開新群選內容。

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可以搶先登記只屬自己的username

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