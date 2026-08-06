旅遊 Wi-Fi 危機｜海外免費 Wi-Fi 千萬別亂連！專家警告 6 大高危習慣 銀行存款恐瞬間清空｜暑假外遊旺季，不少人在海外機場、酒店或咖啡店為了節省數據，習慣直接連線免費公共 Wi-Fi。然而，黑客技術早已升級，不僅利用路由器（Router）系統漏洞進行數據截獲，更結合 AI 打造極逼真的假驗證頁面，一旦誤中陷阱，網銀存款隨時被清空。



旅遊Wi-Fi安全｜免費最危險酒店QR忽亂掃！6大高危行為存款恐清零

🚨出國旅行千萬別貪方便亂連免費 Wi-Fi！黑客連 AI 都用上了，看一眼銀行戶口竟被清空……

出國旅行千萬別貪方便亂連免費 Wi-Fi

黑客新招：惡意雙胞胎 + AI 偽造頁面

旅行到外國，心情放鬆往往就會放下警戒。在機場、酒店一開WiFi，見到free字尾的就去點擊連結，看到登入頁面就點「OK」……專家指這樣很容易被黑客入侵！

許多公共 Router 未修補漏洞，黑客可執行「中間人攻擊」直接攔截傳送數據。甚麼有案例，黑客設置與官方極相似的名稱（如把 Hotel_WiFi 變成 Hotel_WiFi_Free）誘人連線。

加上AI愈來愈勁，不法分子可利用 AI 秒速生成逼真的社交平台或酒店登入頁面，騙取密碼及信用卡資料。如你的手機／電腦在被監控期間使用網上理財或電子支付：等同將各種重要戶口、甚至信用卡密碼送給不法分子！

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外遊使用 Wi-Fi 的 6 大高危行為

外遊使用 Wi-Fi 的 6 大高危行為

1 開啟手機「自動連接 Wi-Fi」：讓手機自動誤連黑客設下的假熱點。

2 在公共網絡使用網上銀行或電子支付：讓帳號密碼與 OTP 驗證碼直接暴露。

3 強行瀏覽「證書不安全」的網站：忽視系統發出的危險警告。

4 連線後登入敏感社交帳號：Session Token 被截獲，帳號控制權隨時被奪。

5 隨意下載熱點要求的「認證套件」：檔案極可能夾帶木馬病毒。

6 不安裝使用網絡防禦或VPN軟件：器材沒有加密防護，數據等於「裸奔」任人看。

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政府資安權威教路：5 招自保心法

政府資安權威教路：5 招自保心法

參考香港政府資訊安全網（InfoSec）的官方防範指引，出國上網務必做到以下 5 點：

1 向現場職員核實 SSID：連線前確保熱點名稱與密碼百分百正確。

2 關閉自動連接功能：不需上網時隨手關閉 Wi-Fi，減少風險面。

3 開 VPN 與認準 HTTPS：必備可靠的 VPN 加密傳送，確保網址開頭為 HTTPS。

4 切換至流動數據處理敏感交易：涉及轉帳或信用卡付款時，切換回 4G/5G 漫遊。

5 保持系統與軟件最新：及時修補漏洞，防止惡意程式入侵。

海外上網切忌貪一時之快，養成安全習慣才能避免旅費與隱私一夕付之東流。

參考網頁：資訊安全網: 使用公共 Wi-Fi 的保安貼士