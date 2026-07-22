日本eSIM／實體卡網速比試｜暑假來了！香港人飛日本旅行，以往習慣在鴨寮街或網店買實體 SIM 卡。不過，隨著 Apple iPhone 17 系列及iPhone Air 香港行貨全面改用「單卡槽 + eSIM」設計，旅遊上網的習慣正快速改變。去東京玩 4 天，到底是傳統實體卡穩陣，還是 eSIM 更方便？記者帶同一張 SoftBank 原生 eSIM 與一張5G漫遊卡親赴東京，在 6 個熱門地點實地測速！在秋葉原路測，兩個樣本的上載速度竟差63倍？



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隨著 Apple 新推出的 iPhone 17 系列香港行貨全面改用「單卡槽 + eSIM」設計（iPhone Air 甚至直接淘汰實體卡槽），旅遊上網的習慣正快速改變。

我的手機支援 eSIM 嗎？

最快的檢查方法：直接在手機撥號介面輸入

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如果螢幕彈出的資訊欄中包含一組 EID（條碼數字），就代表你的手機已經支援 eSIM 功能。

eSIM vs 實用SIM卡｜消委會比較優勢與限制 一招查手機有冇eSIM

如果用Klook app 買eSIM，系統直接就能分析你的手機是否支援eSIM，必定不會買錯。

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兩大實測樣板：eSIM原生卡 vs 實體漫遊卡

左：樣板 A（eSIM）／右：樣板 B（實體 SIM）

樣板 A（eSIM）： 基中一個方便的選購eSIM方法，是直接開 Klook 手機app，搜尋「日本eSIM」，揀好流量／指定日數即能購買（今次記者選用4天不限用量／HK$73），再點擊app通知內的連結，一鍵就能為手機安裝eSIM及設定檔。這張卡屬於日本 SoftBank 的「原生卡」，如5G網絡未能覆蓋，會自動跳至DOCOMO 4G LTE，在繁忙地區網絡優先權高於一般漫遊卡。5G eSIM 。



Klook 平台 購買的指定日數 5G eSIM （4日用量HK$73）

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樣板 B（實體 SIM）： 「TOPSI 旅遊數據上網卡」(HK$98)，5 天 5G 不限速。在日本開通後，顯示為使用香港電訊商的「漫遊卡」。好處是在日本可自動切換 SoftBank 或 KDDI 兩個電訊商，減少「圈外」無訊號的機會。



「TOPSI 旅遊數據上網卡」(HK$98)，5 天 5G 不限速

東京 6 大地點網速極限對決

記者在成田機場、秋葉原、台場等 6 個代表性地點進行了 Speedtest 數據測速：

記者在成田機場、秋葉原、台場等 6 個代表性地點進行了 Speedtest 數據測速：

eSIM vs 實體SIM 東京 6 大地點網速極限對決 實測地點 Klook 5G eSIM (SoftBank 原生卡) TOPSI 5G 實體卡 (香港電訊商漫遊卡) 成田機場 Skyliner 月台 下載 555 Mbps / 上載 43.9 Mbps / Ping 13 ms 下載 95 Mbps / 上載 29.3 Mbps / Ping 35 ms 秋葉原電器街 下載 173 Mbps / 上載 36.7 Mbps / Ping 32 ms 下載 53.5 Mbps / 上載 0.58 Mbps / Ping 123 ms 台場 Diver City（獨角獸高達立像前） 下載 251 Mbps / 上載 29.4 Mbps / Ping 36 ms 下載 74.5 Mbps / 上載 4.99 Mbps / Ping 92 ms JR 山手線車廂內 下載 412 Mbps / 上載 47.0 Mbps / Ping 18 ms 下載 63.5 Mbps / 上載 15.6 Mbps / Ping 104 ms JR 東京站新幹線月台 下載 0.43 Mbps / 上載 2.23 Mbps / Ping 447 ms 下載 76.2 Mbps / 上載 21.1 Mbps / Ping 113 ms 有明東京 Big Sight 展示場 下載 126 Mbps / 上載 36.4 Mbps / Ping 18 ms 下載 417 Mbps / 上載 24.9 Mbps / Ping 113 ms

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有圖有真相，全部實地實機真卡測速

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用後感總結：Ping 值與上載速度成勝負關鍵

根據記者現場觀察，兩張卡在絕大部分景點都能流暢上網，但魔鬼藏在細節裡：

上載速度原生卡完勝

在秋葉原與台場，實體漫遊卡的上載速度跌至不足 5 Mbps，記者想即時上傳獨角獸高達聲光演出的限時動態（IG Story）時，實體卡一方出現明顯拖沓。



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原生卡 Ping 值更佳

eSIM 的 Ping 值（網路延遲，數字越小越好）普遍維持在 13 至 36 ms 之間，比起漫遊卡的 92 至 123 ms 快上數倍。這意味著用 eSIM 打手機遊戲、使用 Google Maps 導航或用 DeepL 即時翻譯時，幾乎感應不到任何卡頓。



eSIM 的 Ping 值（網路延遲，數字越小越好）普遍維持在 13 至 36 ms 之間，比起漫遊卡的 92 至 123 ms 快上數倍。

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東京新幹線站出現意外「死穴」

在人流極度密集且地下結構複雜的 JR 東京站新幹線進站位置，eSIM 下載速度一度跌至只有 0.43 Mbps，Ping 值飆升至 447 ms；相反，具備雙台切換機制的實體漫遊卡則維持在 76.2 Mbps。



在人流極度密集且地下結構複雜的 JR 東京站新幹線進站位置，eSIM 下載速度一度跌至只有 0.43 Mbps

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實體 SIM 卡 vs 電子 eSIM：優缺點全面對比

傳統實體 SIM 卡

優點： 實體卡一卡喺手即插即用，技術成熟；可隨時更換給同行友人的手機使用。

缺點： 換卡時必須找卡針，在機艙內稍有不慎容易掉落卡槽；部分 Android 手機需要手動設定 APN，搞錯可能導致無法上網甚至誤開漫遊被收取高額費用。

電子 eSIM

優點： 透過 OTA 無線網路直接寫入手機晶片。出發前掃描 QR Code 即可完成安裝，抵達日本開啟線路即時上網，免去保存實體小卡與卡針的煩惱。

缺點： 大部分旅遊 eSIM 屬於「一次性安裝」，一旦刪除或更換手機就無法再次恢復；購買時需要指定使用日期，行程如有變更彈性較低。

eSIM 安裝與使用貼士

安裝期限：eSIM計劃多數設有安裝期限，應留意相關日子，避免服務因過期而失效；

安裝次數：安裝用的二維碼通常限單次或有限次使用；

網絡連線：安裝eSIM涉及資料認證，過程中裝置需連接到互聯網。如有需要，可使用機場或酒店的Wi-Fi服務，或在出發前預先安裝；

日數計算：數據日數一般會在抵達目的地且啟用當刻才開始計算，預先安裝eSIM不會被視作啟用流動數據實際做法仍以商戶指引為準；

eSIM配置：倘智能裝置能同時使用SIM與eSIM，消費者可自行設定線路配置，例如以實體SIM負責語音通話，外遊eSIM則連接流動數據等；

漫遊設定：消費者或需開啟外遊eSIM的漫遊功能方可收發流動數據；

移除eSIM：假如eSIM計劃僅用於單次旅程，回港後即可移除該eSIM配置

