日本eSIM／實體卡網速比試｜旅行上網怎樣選？上載速度竟差63倍？
日本eSIM／實體卡網速比試｜暑假來了！香港人飛日本旅行，以往習慣在鴨寮街或網店買實體 SIM 卡。不過，隨著 Apple iPhone 17 系列及iPhone Air 香港行貨全面改用「單卡槽 + eSIM」設計，旅遊上網的習慣正快速改變。去東京玩 4 天，到底是傳統實體卡穩陣，還是 eSIM 更方便？記者帶同一張 SoftBank 原生 eSIM 與一張5G漫遊卡親赴東京，在 6 個熱門地點實地測速！在秋葉原路測，兩個樣本的上載速度竟差63倍？
Klook 日本上網eSIM 無限速平均$17 日｜優惠碼: ESIMSUMMER26 即減$10
我的手機支援 eSIM 嗎？
最快的檢查方法：直接在手機撥號介面輸入
*#06#
如果螢幕彈出的資訊欄中包含一組 EID（條碼數字），就代表你的手機已經支援 eSIM 功能。
eSIM vs 實用SIM卡｜消委會比較優勢與限制 一招查手機有冇eSIM
如果用Klook app 買eSIM，系統直接就能分析你的手機是否支援eSIM，必定不會買錯。
兩大實測樣板：eSIM原生卡 vs 實體漫遊卡
樣板 A（eSIM）： 基中一個方便的選購eSIM方法，是直接開 Klook 手機app，搜尋「日本eSIM」，揀好流量／指定日數即能購買（今次記者選用4天不限用量／HK$73），再點擊app通知內的連結，一鍵就能為手機安裝eSIM及設定檔。這張卡屬於日本 SoftBank 的「原生卡」，如5G網絡未能覆蓋，會自動跳至DOCOMO 4G LTE，在繁忙地區網絡優先權高於一般漫遊卡。5G eSIM 。
Klook 訂日本eSIM｜用埋優惠碼: ESIMSUMMER26 即減$10
樣板 B（實體 SIM）： 「TOPSI 旅遊數據上網卡」(HK$98)，5 天 5G 不限速。在日本開通後，顯示為使用香港電訊商的「漫遊卡」。好處是在日本可自動切換 SoftBank 或 KDDI 兩個電訊商，減少「圈外」無訊號的機會。
東京 6 大地點網速極限對決
記者在成田機場、秋葉原、台場等 6 個代表性地點進行了 Speedtest 數據測速：
實測地點
Klook 5G eSIM (SoftBank 原生卡)
TOPSI 5G 實體卡 (香港電訊商漫遊卡)
成田機場 Skyliner 月台
下載 555 Mbps / 上載 43.9 Mbps / Ping 13 ms
下載 95 Mbps / 上載 29.3 Mbps / Ping 35 ms
秋葉原電器街
下載 173 Mbps / 上載 36.7 Mbps / Ping 32 ms
下載 53.5 Mbps / 上載 0.58 Mbps / Ping 123 ms
台場 Diver City（獨角獸高達立像前）
下載 251 Mbps / 上載 29.4 Mbps / Ping 36 ms
下載 74.5 Mbps / 上載 4.99 Mbps / Ping 92 ms
JR 山手線車廂內
下載 412 Mbps / 上載 47.0 Mbps / Ping 18 ms
下載 63.5 Mbps / 上載 15.6 Mbps / Ping 104 ms
JR 東京站新幹線月台
下載 0.43 Mbps / 上載 2.23 Mbps / Ping 447 ms
下載 76.2 Mbps / 上載 21.1 Mbps / Ping 113 ms
有明東京 Big Sight 展示場
下載 126 Mbps / 上載 36.4 Mbps / Ping 18 ms
下載 417 Mbps / 上載 24.9 Mbps / Ping 113 ms
有圖有真相，全部實地實機真卡測速
用後感總結：Ping 值與上載速度成勝負關鍵
根據記者現場觀察，兩張卡在絕大部分景點都能流暢上網，但魔鬼藏在細節裡：
上載速度原生卡完勝
在秋葉原與台場，實體漫遊卡的上載速度跌至不足 5 Mbps，記者想即時上傳獨角獸高達聲光演出的限時動態（IG Story）時，實體卡一方出現明顯拖沓。
去台場一定要去埋SEGA室內遊樂場：東京歡樂城門票JOYPOLIS
原生卡 Ping 值更佳
eSIM 的 Ping 值（網路延遲，數字越小越好）普遍維持在 13 至 36 ms 之間，比起漫遊卡的 92 至 123 ms 快上數倍。這意味著用 eSIM 打手機遊戲、使用 Google Maps 導航或用 DeepL 即時翻譯時，幾乎感應不到任何卡頓。
東京新幹線站出現意外「死穴」
在人流極度密集且地下結構複雜的 JR 東京站新幹線進站位置，eSIM 下載速度一度跌至只有 0.43 Mbps，Ping 值飆升至 447 ms；相反，具備雙台切換機制的實體漫遊卡則維持在 76.2 Mbps。
Klook 日本上網eSIM 無限速平均$17 日｜優惠碼: ESIMSUMMER26 即減$10
實體 SIM 卡 vs 電子 eSIM：優缺點全面對比
傳統實體 SIM 卡
優點： 實體卡一卡喺手即插即用，技術成熟；可隨時更換給同行友人的手機使用。
缺點： 換卡時必須找卡針，在機艙內稍有不慎容易掉落卡槽；部分 Android 手機需要手動設定 APN，搞錯可能導致無法上網甚至誤開漫遊被收取高額費用。
電子 eSIM
優點： 透過 OTA 無線網路直接寫入手機晶片。出發前掃描 QR Code 即可完成安裝，抵達日本開啟線路即時上網，免去保存實體小卡與卡針的煩惱。
缺點： 大部分旅遊 eSIM 屬於「一次性安裝」，一旦刪除或更換手機就無法再次恢復；購買時需要指定使用日期，行程如有變更彈性較低。
eSIM 安裝與使用貼士
安裝期限：eSIM計劃多數設有安裝期限，應留意相關日子，避免服務因過期而失效；
安裝次數：安裝用的二維碼通常限單次或有限次使用；
網絡連線：安裝eSIM涉及資料認證，過程中裝置需連接到互聯網。如有需要，可使用機場或酒店的Wi-Fi服務，或在出發前預先安裝；
日數計算：數據日數一般會在抵達目的地且啟用當刻才開始計算，預先安裝eSIM不會被視作啟用流動數據實際做法仍以商戶指引為準；
eSIM配置：倘智能裝置能同時使用SIM與eSIM，消費者可自行設定線路配置，例如以實體SIM負責語音通話，外遊eSIM則連接流動數據等；
漫遊設定：消費者或需開啟外遊eSIM的漫遊功能方可收發流動數據；
移除eSIM：假如eSIM計劃僅用於單次旅程，回港後即可移除該eSIM配置
eSIM 與 實體SIM卡有何分別？
eSIM（嵌入式 SIM 卡）與實體 SIM 卡的最大分別在於「存在形式」與「安裝方式」。實體 SIM 卡是一張需要手動插入卡槽的塑膠晶片，而 eSIM 則是直接內建在手機硬體中的數位晶片，透過網絡下載設定檔即可啟用。 點擊了解更多
如何查詢我的手機是否支援eSIM？
查詢手機是否支援 eSIM 最快的方法是透過手機撥號鍵盤輸入 *#06# 查看是否有出現「EID」條碼，或直接進入手機的系統設定中檢查。點擊連結了解更多
那一部香港行貨iPhone支援eSIM?
支援 eSIM 的香港行貨型號最新 17 系列：iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone 17e、iPhone Air（此系列香港版首度回歸國際規格，改為 1 張實體卡 + eSIM）。舊款細機系列：iPhone 13 mini、iPhone 12 mini。平價 SE 系列：iPhone SE（第 2 代及第 3 代）。過往舊旗艦：iPhone XS（僅限單卡版）。特例：iPhone 16e。點擊睇eSIM VS 實體SIM 東京實試
eSIM / 實體SIM 各有甚麼優劣點？
傳統實體 SIM 卡即插即用，技術成熟；可隨時更換給同行友人的手機使用。唯換卡時必須找卡針，在機艙內稍有不慎容易掉落卡槽；部分 Android 手機需要手動設定 APN，搞錯可能導致無法上網甚至誤開漫遊被收取高額費用。
電子 eSIM直接透過 OTA 無線網路直接寫入手機晶片。出發前掃描 QR Code 即可完成安裝，抵達日本開啟線路即時上網，免去保存實體小卡與卡針的煩惱。但留意大部分旅遊 eSIM 屬於「一次性安裝」，一旦刪除或更換手機就無法再次恢復；購買時需要指定使用日期，行程如有變更彈性較低。點擊連結了解更多eSIM情報