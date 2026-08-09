醫學突破還是生化危機？ChatGPT式基因模型Evo寫出16款新型病毒！

AI研發新病毒 | 史丹福大學與Arc研究所發表震撼研究，首次利用「基因語言模型」Evo成功設計出16種全新病毒，並已在活體細胞內順利繁殖。這項本意旨在精準獵殺「超級細菌」的重大醫療突破，在開創AI基因設計新紀元的同時，亦正式敲響了全球對AI生化武器疑慮的警鐘。這到底會是醫學突破還是生化危機？



ChatGPT式基因模型Evo寫出16款新型病毒！（Stanford Report）

破天荒！AI首次自行設計16種新型病毒？

這項極具震撼性的研究，由史丹福大學與位於加州帕羅奧圖的Arc研究所（Arc Institute）聯合推動。研究團隊使用了名為Evo 1與Evo 2的「基因語言模型」（Genome Language Models）。這兩款AI系統的運作邏輯類似於ChatGPT或Claude，但它們學習的不是人類語言與網絡文章，而是以萬億計的核苷酸（Nucleotides）——DNA的基本組成單位。

團隊將模型置於超過15,000種噬菌體（專門感染細菌的微小病毒）的資料庫中進行進階微調。AI隨後憑空生成了多達70萬種可能的全新病毒基因組。經過實驗室的嚴格篩選與DNA合成，最終有16種脫穎而出。這些由虛擬程式碼轉化為實體的病毒，成功在培養皿中感染並繁殖於大腸桿菌（E. coli）內。部分AI生成的病毒，其繁殖效率甚至超越了自然界的原始毒株。

團隊由史丹佛大學化學工程助理教授兼史丹佛資料科學研究員Brian Hie共同領導。（Stanford Report）

Evo 1與Evo 2是什麼？如何用「基因語言」寫出病毒？

要理解這次科學突破，必須先看懂Evo模型的底層技術邏輯。史丹福大學官方研究報告詳述了Evo 2的細節。這是一款擁有數十億參數的生物學基礎模型，能讀取、預測甚至「書寫」涵蓋原核生物與真核生物的超長基因序列。

科學權威刊物《Asimov Press》深入解析了這個實驗的流程。研究人員給予AI一段微小的自然病毒DNA片段作為「提示詞」，然後要求模型填補並生成剩餘的完整基因組。Evo成功辦到了。它寫出的不僅是一堆無意義的化學符號，而是能實際組裝成蛋白質外殼、成功入侵宿主細胞並自我複製的精密生物機器。開發團隊目前已將Evo模型的相關程式碼與開源資源發布至GitHub，供全球頂尖實驗室進行進階測試。

創建了16種以ΦX174（一種感染大腸桿菌的病毒）為模型的噬菌體。ΦX174噬菌體的電子顯微照片（左）和單一ΦX174噬菌體的三維結構（右）。（Asimov）

噬菌體療法：超級細菌的潛在剋星？

全球醫療體系正面臨抗生素抗藥性的嚴峻危機。俗稱「超級細菌」的變異病菌正讓傳統藥物迅速失效。噬菌體是自然界中專門獵殺特定細菌的病毒，若能利用AI快速且精準地針對患者體內的變異細菌，度身訂造出專屬的殺手病毒，這將徹底顛覆現代醫學。實驗證實，這些AI設計的噬菌體完全沒有感染人類或其他動植物的能力，研究團隊在訓練階段就已物理性排除了所有人類致病原的資料，築起了第一道安全防火牆。

通過AI快速且精準地針對患者體內的變異細菌，度身訂造出專屬的殺手病毒。（AI生成）

醫療突破還是生化危機？專家警告監管迫在眉睫

今日的AI能夠為了獵殺大腸桿菌而設計出新型噬菌體。明日的升級版模型，若落入惡意組織手中，是否同樣能輕易設計出針對人類免疫系統的高傳染性生化武器？約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的生物安全專家在《Science》同期的評論中直接發出警告，指出合成病毒基因組的能力已經存在，但確保其安全使用的全球治理機制卻是一片空白。

若落入惡意組織手中，是否同樣能輕易設計出針對人類免疫系統的高傳染性生化武器？（AI生成）

史丹福大學化學工程系助理教授Brian Hie在發表研究時坦言，這標誌著生成式AI已進入能夠設計完整基因組、並在活體細胞內複製的新領域。

來源：Engadget