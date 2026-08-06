好心幫老人家讀數字竟落入新型詐騙？騙徒用AI「偷聲」冒名借網貸

據媒體報道，近期出現了一種新型AI詐騙手段，詐騙團伙藉助老年人進行行騙。他們讓老人以「看不清銀行卡號」為由，誘騙熱心的路人對着正在視像通話的手機朗讀銀行卡號或一些看似無關的數字組合，從而在不知不覺中獲取受害者的敏感訊息。



騙子在獲取受害人的影片後，會利用AI技術實時分離環境噪聲，提取聲紋特徵，並截取高清人臉畫面。這些素材足以讓騙子在多個網貸平台冒用受害人身份辦理貸款，使其在不知情的情況下背上鉅額債務，蒙受嚴重經濟損失。

據媒體報道，近期出現了一種新型AI詐騙手段，詐騙團伙藉助老年人進行行騙。（抖音＠新華網）

切勿因好心背負巨額貸款：

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業內人士提醒，對於任何要求他人對着手機朗讀銀行卡號、身份證號碼等敏感訊息的可疑請求，無論對方如何解釋，都應一律拒絕。接到自稱客服或親友的可疑來電後，應主動通過平台官方客服渠道或直接聯繫親友本人進行核實，切勿輕舉妄動，避免落入詐騙圈套。

無論騙子以何種理由要求轉賬、掃碼或充值，都應一概不予理會，牢牢守住不轉賬這條底線。此外，還要摒棄「聽聲識人」的固有認知，任何涉及轉賬匯款的請求，無論對方聲音多麼熟悉，都應當通過視像通話、線下當面確認等多種方式交叉核實身份。

同時，要注意妥善保護個人語音訊息，不隨意在網絡平台發布私密語音內容，不輕易向陌生賬號發送語音消息或進行語音通話。遇到可疑情況，應及時掛斷並進行核實，必要時可撥打反詐專線（「防騙易18222」熱線）求助，切實守護好自身財產安全。

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