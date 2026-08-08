Carousell新型騙案小心！買家賣家同時中招　收FPS都未必安全

不少人使用 Carousell 買賣二手物品時，都會以 FPS「轉數快」收款，見到戶口成功入數後，往往就放心交貨。不過，近日 Threads 帳戶「compliancehubhk」分享一種被稱為「三角詐騙（Triangular Scam）」的手法，騙徒據稱會同時利用真正買家及賣家完成交易，即使賣家親眼確認收到款項，最後仍有機會被捲入騙案。



賣出二手iPhone 收到$5,000後照常交貨

根據帖文描述，騙徒首先會以「買家A」身份在 Carousell 聯絡一名「賣家B」，聲稱希望以約$5,000購入一部二手 iPhone，並向賣家索取 FPS 收款資料。對一般賣家而言，這個步驟看起來與普通二手交易沒有太大分別。雙方談好價錢、提供轉數快資料，之後等待款項到帳，只要確認真的收到錢，便安排交收。問題就在於，賣家收到的$5,000，據稱並不是由眼前這名「買家」支付。

騙徒另一邊假扮PS5賣家

在接觸 iPhone 賣家的同一時間，騙徒亦會到另一個平台假扮成「賣家A」，聲稱有一部全新 PS5 出售，藉此吸引另一名真正買家「買家C」。當「買家C」 準備付款時，騙徒就會把早前取得的 iPhone 賣家 FPS 資料交給對方。結果，「買家C」以為自己正在支付 PS5 款項，實際上卻把$5,000直接轉到完全不認識的 iPhone 「賣家B」戶口。換言之，騙徒自己未必需要親自收取／支付任何一筆轉帳。

賣家見錢到帳 騙徒就取走iPhone

當 iPhone 賣家B看到銀行戶口確實收到$5,000，自然容易相信交易已完成，之後按照原定安排把 iPhone 交給騙徒。從「賣家B」的角度來看，這次交易表面上幾乎沒有異常：對方成功付款、銀行顯示錢已入帳，自己才交貨。然而真正付款的人，其實是另一宗 PS5 交易中的「買家C」。最終騙徒取得 iPhone，而買家C則一直等不到原本以為購入的 PS5，發現受騙後便可能報警或向銀行查詢有關 FPS 付款。

收到錢都可能成為騙案「中間人」

這種三方交易騙案最令人容易中招的地方，在於其中兩名真正參與者其實都有做一件看似正常的事。iPhone 賣家是真的收到錢才交貨，而 PS5 買家亦是真的按照「賣家」提供的戶口付款。騙徒則把兩宗互不相干的交易連接起來，令一名受害人的付款變成另一名受害人的收款。

因此，當買家C之後報警，警方或銀行根據 FPS 交易紀錄追查時，首先出現的收款戶口，有可能就是完全不知情的 iPhone 賣家B。在這種情況下，賣家即使已經完成二手交易，仍可能需要向銀行或警方解釋款項來源。

三角詐騙最難防 問題不只是「假入數」

傳統網上交易騙案，不少人都知道要提防假入數紙、偽造銀行畫面，或者聲稱「已過數」但實際未收到款項。然而這類三方交易的特別之處，是款項有可能真的已經進入銀行戶口。因此，單靠「見到錢先交貨」這個做法，未必足以辨認這類騙局。問題不是轉帳本身真假，而是實際付款的人，可能根本不是跟你買東西的那一位。

二手交易收到陌生人付款要提高警覺

如果進行二手交易時，付款人的姓名、交易者身份或付款原因明顯對不上，就值得多加留意。例如對方突然聲稱由朋友、家人或其他人士代付款，或者付款來源與正在交收的人完全不同，賣家最好先確認清楚交易關係，不要只因銀行顯示成功入數便立即交貨。尤其是涉及手機、遊戲機等較高價值二手產品，一旦貨物已經交出，其後即使發現交易涉及其他騙案，要追回產品亦可能更加困難。