一年一度的音響界盛事「2026 香港高級視聽展」於 8 月 7 日至 9 日在灣仔香港會議展覽中心盛大登場。記者於首日（8 月 7 日）10時左右抵達會展 Hall 3 現場，發覺人潮顯著比去年更為擁擠，其實發展到今天，「avshow」已不再只是中年發燒友專屬的「百幾萬兩聲道 Hi-End 殿堂」，年輕族群與潮人的比例大幅增加，從數百港元的藍牙配件、數千港元的可換腔體耳機，到幾萬至數十萬元的頂級便攜耳擴應有盡有。



高級影音展2026會展直擊｜由千元藍牙到20萬天王耳機必試產品12選

高級影音展2026會展直擊｜由千元藍牙到20萬天王耳機必試產品12選

頂級天花板與工藝極致：20萬金屬藝品對決羅馬尼亞美學

1 Brise Audio FUGAKU 10th Anniversary Edition（展位：X13 Soundwave Audio）

場內單價最高、討論度極高的人氣焦點，莫過於日本品牌 Brise Audio 慶祝十周年推出的最終章系統 FUGAKU 10th Anniversary Edition。這套售價高達 HK$20萬8,000 的旗艦入耳式系統，耳機外構與音量旋鈕採用 PVD 鍍金純鈦金屬製成，內置 16 絞 NISHIKI 錦系列耳機線與 HCNT 新型高級納米碳管屏蔽技術。現場試聽時，其呈現的音場廣闊度與極具層次感的細膩音色，確實展現了可移動式個人音響的頂峰工藝。

1 Brise Audio FUGAKU 10th Anniversary Edition（展位：X13 Soundwave Audio）

1 Brise Audio FUGAKU 10th Anniversary Edition（展位：X13 Soundwave Audio）

2 Meze Audio ARTA 開放式頭戴耳機（展位：X13 Soundwave Audio）

來自羅馬尼亞的 Meze Audio 展出全新的 ARTA 開放式頭戴耳機（建議零售價 HK$49,800）。機身設計融合了流線型與新藝術美學，搭載與 Rinaro Isodynamics 聯合研發的高阻抗 MZ5 HΩ 混合陣列平板單元。這款耳機以高電壓、低電流模式驅動，聲音細節異常純淨且無壓力感。想試ARTA 真的要有點耐性，因為非常多人排隊，提提你其實英京攤位都有得試。

2 Meze Audio ARTA 開放式頭戴耳機（展位：X13 Soundwave Audio）

想試ARTA 真的要有點耐性，因為非常多人排隊，提提你其實英京攤位都有得試。

模組化與日系經典調音：日系鑽石單元與高性價比突破

3 ACOUSTUNE HS2000 Air（展位：X13 Soundwave Audio）

ACOUSTUNE 將「A.C.T. 可換式腔體技術」輕量化，HS2000 Air 採用鋁合金與樹脂複合材質，重量比前代大幅減半，會場早鳥價為 HK$7,800（原價$8,800），更可以優惠價$1,980 加價系列其他單元腔體。同場購買 HSX1001 藍牙耳機即送 ATX 001 USB-C 藍牙傳輸器；購入入門級 HSX ONE 亦可加 HK$299 換購。

3 ACOUSTUNE HS2000 Air（展位：X13 Soundwave Audio）

4 Final Audio 音響系列展位亮點（展位：ECT E01、E02）

日本 final 亮點眾多：年度旗艦 DX10000CL Collector’s Edition 則採用極致奢華的鑽石振膜單元，其無與倫比的解析力，吸引大批發燒友排隊試聽。ZE500 NYUMIN 睡眠耳機體積縮小 35%，側臥配戴無異物感。

日本 final 亮點眾多：年度旗艦 DX10000CL Collector’s Edition 則採用極致奢華的鑽石振膜單元，其無與倫比的解析力，吸引大批發燒友排隊試聽。

ZE500 NYUMIN 睡眠耳機體積縮小 35%，側臥配戴無異物感。

藍牙輕巧新世代｜Cleer ARC 6 Music Pro / Cleer Bridge

跨界潮物與動漫聯名：平民價位的潮流音響選擇

5 HiBy Digital × 初音未來 M500（展位：C01-C02 PSA Premium Sound Asia）

吸引大量二次元迷圍觀的 HiBy Digital 與初音未來（Hatsune Miku / 初音未來）聯名 M500 播放器，還原復古隨身聽卡帶機造型，會場售價約 HK$1,998，同場更搭售專屬皮套與立牌等周邊。

5 HiBy Digital × 初音未來 M500（展位：C01-C02 PSA Premium Sound Asia）

5 HiBy Digital × 初音未來 M500（展位：C01-C02 PSA Premium Sound Asia）

6 E AUDIO X 幪面超人系列發燒耳機（展位：A09）

本地品牌 E AUDIO 推出的「幪面超人（又譯：假面騎士 / Kamen Rider）系列」有線耳機，將特攝元素與 3D 列印環氧樹脂結合，提供三單元（會場價 HK$999）與五單元（會場價 HK$2,680）兩種配置，兼顧 IP 收藏價值與聽感。

E AUDIO X 幪面超人系列發燒耳機，古伽與Black為3單元款。The Next 1號是5單元款。

E AUDIO X 幪面超人系列發燒耳機，古伽與Black為3單元款。The Next 1號是5單元款。

同系列還有 USB-A/C 兩用充電線。 0.4m ＄60／1m ＄80／2m ＄120／3m ＄150

同系列還有 USB-A/C 兩用充電線。 0.4m ＄60／1m ＄80／2m ＄120／3m ＄150

7 Harmonic Empire 步練師（展位：GD Audio A02、A04、A06）

GD Audio 展出 Harmonic Empire 步練師（HK$1,999），採用中國式原創動畫角色風格包裝，低頻動圈搭載自研純實木切片振膜。攤位現場更有精心扮裝的 Cosplayer（角色扮演者）互動宣傳，氣氛熱烈。

Harmonic Empire 步練師（展位：GD Audio A02、A04、A06）

Harmonic Empire 步練師（展位：GD Audio A02、A04、A06）

藍牙輕巧新世代：Cleer 開放式 AI 旗艦與無感夾耳新作（展位：DMA C03）

8 Cleer ARC 6 Music Pro 音樂加強版

美國影音品牌 Cleer 帶來的掛耳開放式旗艦 Cleer ARC 6 Music Pro（HK$1,880），集結杜比全景聲（Dolby Atmos）、THX 音頻與 Snapdragon Sound 等權威認證。內置 16.2mm 鎂合金振膜單元，具備高剛性與快瞬態響應。

Cleer ARC 6 Music Pro 音樂加強版

Cleer ARC 6 Music Pro 音樂加強版

9 Cleer Bridge 夾耳式 AI 耳機

Cleer 首度推出的夾耳式作品 Cleer Bridge（HK$1,280），單耳僅重 7.9g，長時間配戴幾乎無感。搭載 12mm 鍍鈦複合振膜動圈，支援杜比音效、Snapdragon Sound 及 DBE 5.0 低音增強，並內置 AI 智能體，具備 IPX5 防水與 23 小時總續航。

Cleer Bridge 夾耳式 AI 耳機

多功能播放機與便攜耳擴：播放器新紀元

10. Astell&Kern PD5 便攜音樂播放器（展位：FUTEX B01－02）

Astell&Kern（代理FUTEX）除了率先展出的未發售旗艦 SP4000T Copper 黃銅機，獨立新線路的 PD5 播放器同樣矚目。機身內置 8 顆 CS43198 解碼晶片，支援切換 Quad-DAC（省電）與 Octa-DAC 模式，並配備 EnviroTune 技術，可隨環境噪音自動調節聲音輸出。

Astell&Kern（代理FUTEX）率先展出的未發售旗艦 SP4000T Copper 黃銅機

Astell&Kern 獨立新線路的 PD5 播放器同樣矚目。

11. Lotoo PAW S3 無線無損耳擴（展位：FUTEX B01－02）

樂圖（Lotoo）全新的 PAW S3 便攜解碼耳擴提供高達 550mW 的強勁推力，搭載自研 LTTP 無線無損音訊技術，並配備 3.5mm 與 4.4mm 平衡介面，實測驅動高阻抗耳機時動態十足。

Lotoo PAW S3 無線無損耳擴（展位：FUTEX B01－02）

美系音響勢力：波特蘭手工黑科技與貴族級無線體驗

12 Campfire Audio CHIMERA（展位：ECT E01、E02）

來自美國波特蘭的 Campfire Audio 帶來四混合旗艦 CHIMERA（海外定價 USD $7,500，約折合 HK$58,500）。機身採 9 單元架構，將骨傳導、動圈、動鐵與靜電超高音揉合於 CNC 鎂合金腔體內，搭配大馬士革鋼面板，聲音兼具速度與扎實力量感。

Campfire Audio CHIMERA（展位：ECT E01、E02）

13 Noble Audio FoKus Artemis（展位：ECT E01、E02）

美系代表 Noble Audio 展出旗艦頭戴式無線耳機 FoKus Artemis。靈感源自 Artemis 登月計劃，採用「動圈＋動鐵＋平板」三混合單元，配備 Audiodo Personal Sound 個人化聲學分析技術，兼具 Hi-Fi 音質與降噪體驗。

美系代表 Noble Audio 展出旗艦頭戴式無線耳機 FoKus Artemis。

14 潮人黑膠特別推薦：打破古典與數碼的界線

Audio-Technica Hong Kong（展位：D03）展出多款黑膠唱盤，包括平民潮物便攜唱盤 Sound Burger 及旗艦透明唱盤 AT-LPA2。

位於 H01 的 HK68 展位則規劃了「黑膠 × Hi-End 耳擴體驗區」，打破黑膠必須搭大型喇叭的印象。現場不僅提供「自動黑膠唱盤 VS 數碼檔案」對比試聽，記者更發現展出曲目不再一味播《Hotel California》，還出現了 YOASOBI 與《孤獨搖滾》黑膠，非常吸引潮人注意。

15 另類「必去」攤位 Fiio（攤位 B05）

為何是另類呢？因為我發現今日最多「龍友」圍影的就是Fiio攤位😂，因為他們非常識做，請了show girl，她先後拿著FiiO M27 旗艦級便攜音樂播放器以及新品FiiO M25 AKM / M25 R2R拍照。其實兩款機也是香港首度展出的，有興趣記得去試玩／影相。

香港高級視聽展2026 展覽詳情與入場資訊

日期：2026年8月7日至9日（星期五至星期日）

開放時間：8月7日及8日：10:00 – 19:00／8月9日：10:00 – 18:00

地點：灣仔香港會議展覽中心（HKCEC）3樓展覽廳Hall 3F/G

門票價格：

單人門票：HK$100（包入場劵及《2026原音精選》SACD一張）

雙人套票：HK$200（包兩張入場劵、《2026原音精選》SACD及UPMCD各一張）