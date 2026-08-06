WhatsApp推出8大防騙安全功能 香港用家必學防範訊息詐騙設定

WhatsApp 近日再次加強安全防線，推出多項實用工具。只需要在系統內置的各項隱私設定，便能大幅減低被騙徒滋擾的機會。以下多個防騙安全功能，涵蓋通話、群組權限以至視像分享等多個層面，幫助用家主動出擊，徹底封堵各種潛在的網絡詐騙漏洞，保障個人帳戶與敏感資料安全。



啟動來電靜音阻截陌生短訊滋擾

日常生活中最令人煩躁的滋擾，莫過於在工作或休息時手機突然響起，接聽後卻是錄音推銷或來歷不明的海外詐騙電話。WhatsApp 內置了將未知來電者設為靜音的實用功能。用家只需進入私隱設定內的通話選項，即可輕鬆啟動此功能。

開啟設定後，所有不在通訊錄內的號碼來電將不會發出鈴聲，大大減少日常滋擾，但相關的未接來電紀錄仍會安靜地保留在通話分頁中，確保用家日後查閱時不會錯過任何真實的重要聯繫。

除了語音來電，面對非聯絡人首次發送的文字訊息，系統現在亦會自動彈出背景資料卡。這張資料卡會清晰顯示發送者的電話號碼所屬國家或地區，以及雙方是否存在共同群組，讓用家在回覆前立刻掌握對方的初步背景。若判定為可疑人士，用家可直接在介面上選擇封鎖並舉報該號碼，有效防止後續的惡意對話發生。

嚴控群組加入權限防範惡意連結

莫名其妙地被拉入聲稱提供內幕消息的投資群組或美容推銷群組，是另一種極度擾民且高風險的騙案開端。WhatsApp 容許用家奪回控制權，自行決定誰可以將自己加入群組，設定選項包括所有人、僅限通訊錄內的聯絡人，或是排除特定人士的聯絡人。

透過收緊這項權限，便能從根本杜絕被陌生人強行加入陌生群組的狀況。即使是群組管理員，若發現舊有的邀請連結不慎外流，引來大量不明人士湧入，也能隨時在設定中停用現有連結並產生全新的群組邀請連結，從而阻止陌生人透過舊途徑潛入，管理員更可嚴格設定建立邀請連結的權限。

此外，當對話中出現可疑連結時，特別是那些包含異常字元組合、企圖冒充正當機構或銀行官方網站的網址，系統的自動化警示機制會發揮作用。畫面會顯示警示提醒大家小心詐騙，讓用家在點擊前三思，並可根據提示果斷取消操作，從源頭堵截釣魚網站的威脅。

帳戶裝置安全管理與視像防騙提示

騙徒近期的犯案手法已經不斷演變，甚至利用視像通話騙取網上銀行的登入資料。為應對風險，當用家在視像通話期間嘗試與非聯絡人分享螢幕時，WhatsApp 會即時彈出螢幕分享警示。這項防護設計旨在讓大家在分享手機畫面停下來仔細考慮，以免在不知不覺間洩露短訊驗證碼、銀行戶口號碼或密碼等極度敏感資訊。

另一方面，定期檢查已連結裝置也是保護帳戶的重要一環。用家可以在已連結裝置清單中檢視目前所有登入狀態，一旦發現任何身處海外或不認得的裝置，即可點擊並選擇登出，迅速移除未經授權的存取權限。

若覺得逐一設定過於繁複，WhatsApp 也貼心地提供了一站式的私隱檢查功能。這是一個簡單清晰的引導式步驟，集中展示各項隱私設定，讓用家在同一個介面內全面檢視誰能聯絡自己，並加強防護，確保個人資訊得到最嚴密的保護。

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