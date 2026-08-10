冷氣開幾多°C最慳電？機電署教節能貼士　24至26°C配風扇更均勻

冷氣開幾多°C最慳電？｜近日香港多區氣溫極高，上水更錄得39.8度，是自1980年代設置自動氣象站以來在香港境內錄得的最高紀錄。不少家庭幾乎每日都要開冷氣，但溫度究竟應該設定幾多度，才能在舒適與慳電之間取得平衡？有人習慣一開機就調至16°C，亦有人認為26°C已經足夠。其實機電工程署的家居節能建議中，已經提供一個相當清晰的參考：夏季使用冷氣時，建議將室溫維持在攝氏24至26°C或以上，另外配合風扇、清潔隔塵網等簡單方法，亦有助減少不必要的能源消耗。



冷氣不是愈凍愈好 建議室溫24至26°C或以上

不少人回家後覺得非常熱，第一個動作就是把冷氣溫度大幅調低，希望房間可以快點變涼。不過，如果目標是節省能源，未必需要將室內溫度調得太低。

根據機電工程署官網的家居節能小貼士，在夏季應調校並維持空調室溫在攝氏24至26°C或以上。換言之，日常使用時可先以這個溫度範圍作參考，再按照個人感受及實際環境作調整。

冷氣配風扇 涼風分布更均勻

想慳電又不想熱，除了留意冷氣溫度，風扇亦可以派上用場。機電署建議，在情況許可下可使用自然通風或電風扇代替冷氣；需要開冷氣時，亦可以將冷氣與電風扇配合使用，令涼風在室內分布得更加均勻。對一般家庭而言，這個方法相當容易實行。例如客廳較大，冷氣出風位置與梳化有一段距離，便可利用風扇協助帶動室內空氣流動，而不是單靠冷氣機送風。

開冷氣記得關門窗 窗簾亦有作用

另一個常見的耗電問題，是一邊開冷氣、一邊讓外面的熱空氣不斷進入室內。機電署建議，冷氣運作期間應保持門窗緊閉，同時可以拉上窗簾或百葉簾遮擋陽光。另外，室內一些電器本身亦會產生熱力。機電署建議關掉不必要的照明設備及發熱電器，以減低冷氣機的負荷；不需要使用冷氣時，亦應立即關掉。

隔塵網太污糟都要處理 出風口不要堆雜物

冷氣開得不夠涼，不一定要立即把溫度再調低，日常保養亦值得留意。機電署建議定期清潔冷氣機隔塵網，同時清除阻塞通風口的物件，確保冷氣可以正常送風。

如果準備購買新冷氣，能源標籤亦是值得留意的一環。根據機電署資料，貼有「1級」能源標籤的冷氣機能源效益最高，相對「3級」冷氣機，每年節省的耗電量可達四成。因此除了售價及製冷能力，長期使用的能源效益亦值得計算在內。

+ 8

至於分體式冷氣的室外熱交換器，機電署亦建議避免讓它受到陽光直接照射。由設定溫度、風扇配合、遮擋陽光到定期清潔，其實毋須大幅改變生活習慣，已經可以從多方面減少不必要的能源消耗。