劣質手機殼毒素超標｜央視爆醫療垃圾回收製手機殼竟藏一級致癌物

劣質手機殼毒素超標｜幾蚊包郵的平價手機殼，背後竟藏著醫療廢物變身配件的黑心產業鏈！不法商販私下倒賣舊針筒與輸液管，粗暴加工成劣質塑膠手機殼，導致一級致癌物「苯」、塑化劑及重金屬嚴重超標。每天拿著這類黑心產品貼臉通話或玩手機，無異於將口鼻湊在化學毒氣前，隨時威脅身體健康。



央視爆醫療垃圾回收製手機殼竟藏一級致癌物。（AI生成）

醫療廢物如何變成手機殼？地下黑心產業鏈揭秘

醫用廢物與數碼產品配件看似遙不可及，但在暴利的驅使下卻被串聯成一條地下灰色產業鏈。按規定必須進行無害化處理的舊針筒、輸液管，被不法商販私下非法倒賣，經粗暴處理解碎融化後製成「再生塑膠顆粒」。

據新浪財經報導，正規食品級或電子級塑膠原料每噸價格達上萬元，而滲入醫療廢料後成本能大幅降低三分之二。黑心小作坊只需要一台簡易注塑機，加上色母粒、塑化劑，甚至是掩蓋廢料臭味的工業香精，就能批發出成千上萬個幾蚊兼免運費的軟膠手機殼。

為了掩蓋雜質與改善手感，無良商家添加了多項有毒物質。（央視頻）

一級致癌物苯超標數百倍？貼臉通話等同吸入「化學尾氣」

這類黑心產品最直觀的特徵就是散發強烈的刺鼻異味。據央視頻與國家應急廣播調查顯示，這種異味源於揮發性有機物，其中苯的含量甚至可能超標數百倍。世界衛生組織（WHO）早已將苯歸為一級致癌物，它對人類造血系統具有極強的毒性，長期接觸會大幅增加白血病和再生障礙性貧血的患病機會率。夏天手掌容易出汗、體溫偏高，或者通話時手機殼長時間貼近面部，苯系物就會透過呼吸道和皮膚源源不絕滲入體內。每天拿著這種手機殼，幾乎等於把口鼻湊在化學尾氣前。

通話時手機殼長時間貼近面部，苯系物就會透過呼吸道和皮膚源源不絕滲入體內。（AI生成）

塑化劑與重金屬雙重夾擊！邊玩手機邊食零食風險更高？

除了揮發性毒氣，劣質回收塑膠本身的化學添加劑更是隱形殺手。回收的輸液管大多為聚氯乙烯（PVC），針筒則為聚丙烯（PP）。PVC本質堅硬，黑心廠家為了讓手機殼呈現軟膠手感，會大劑量添加鄰苯二甲酸酯（塑化劑）。

胸腔暨重症專科醫生黃軒在《康健雜誌》專欄中警示，塑化劑屬於典型的環境荷爾蒙，長期透過皮膚吸收會干擾內分泌，導致男性精子質素下降、女性月經失調，甚至影響兒童與青少年的生殖發育。

更糟的是「邊玩手機邊食零食」的日常習慣。手掌沾染手機殼上釋出的塑化劑與重金屬鉛（Lead）、鎘（Cadmium）顆粒後，直接隨食物入口。市場監管抽查分析指出，部分劣質手機殼的重金屬鉛含量竟被驗出超標數十倍乃至上千倍，慢性累積恐損害神經與腎臟功能。

塑化劑與重金屬雙重夾擊！邊玩手機邊食零食風險更高？（AI生成）

如何挑選安全手機殼？認明這兩個認證與「看聞摸」三招

面對良莠不齊的配件市場，選購手機殼切忌只圖便宜或款式吸睛。挑選時可把握以下原則：

認明權威標準與認證：

食品級標準： 優先挑選標註符合GB4806.7（食品安全國家標準—食品接觸用塑膠）的產品，這意味著材料安全底線要求更高。

官方安全認證： 認明通過3C認證或具備完整第三方化驗報告的品牌。

實地感官自檢三招：

聞氣味： 撕開包裝若有刺鼻橡膠味、化學香精味，果斷退貨。合格的液態矽膠或熱塑性聚氨酯（TPU）材質應無味或僅有極淡原料味。

摸手感： 表面發黏、黐手、邊緣毛邊多且極易掉色的，絕大多數是劣質再生料。

避雷區： 價格幾蚊且帶有夜光、毛茸茸或化學塗層過厚的花哨手機殼，屬於高風險重災區。

新買回來的手機殼，先用清水沖洗並放在通風處靜置幾天，有助於加速殘留化學物質揮發。手機殼屬於消耗品，一旦發現殼體發黃、發黏或龜裂，應立即更換，別讓「保護殼」變成危害身體的源頭。