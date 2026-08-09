風扇突起火險釀火災｜網民凌晨聞燶味驚醒　拆機揭內部嚴重燒焦

近日天氣炎熱，不少人都會長時間開風扇降溫，甚至整晚開着睡覺。不過，有香港網民近日在 Threads 分享驚險經歷，指家中一把循環風扇在凌晨突然發生異常，先傳出爆裂聲，其後更冒煙及出現燶味。事主醒來後立即拔掉電源，幸好及時發現，未有造成更嚴重事故。事後她拆開風扇檢查，發現內部已經明顯燒焦及熔化，更形容當時情況「好彩嗰妹當時醒緊」，否則後果難以預料。



凌晨突然「爆一聲」 房內隨即傳出燶味

事主在 Threads 發文憶述，事發當晚家人如常在房間內開風扇，周圍亦擺放了不少雜物，例如書本及植物等。至凌晨時分，風扇突然傳出一下爆裂聲，其後更出現燶味及冒煙情況。

由於家人當時仍然清醒，很快便察覺異常，立即把風扇電源拔掉。從事主公開的相片可見，風扇底部及內部位置有大範圍黑色燒焦痕跡，部分物料更疑似因高溫而熔化，情況相當嚴重。事主表示，當時最慶幸的是家人仍未入睡，能夠及時處理事件，沒有人及寵物受傷。她亦提到，如果當時所有人都已經熟睡，未能第一時間發現異常，情況可能更加危險。

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拆開風扇檢查 內部已嚴重燒焦

事件發生後，事主一度懷疑問題是否與插座或拖板有關，因此翌日再檢查風扇。從她其後上載的相片所見，拆開風扇後，可以看到機身內部已有明顯燒焦痕跡，部分位置亦積有灰塵。事主其後更新帖文，指經檢查後相信問題來自風扇本身，而不是最初懷疑的插座。不過，單憑網上公開的相片及帖文內容，仍無法確定實際故障原因，因此不宜單憑外觀判斷究竟是哪一個零件出現問題。

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風扇出現異味、冒煙應立即停用

事主今次能夠及時發現風扇異常，最終沒有演變成更嚴重事故。不過事件亦再次提醒大家，即使風扇是日常經常使用的電器，一旦發現不尋常情況亦不應繼續使用。

特別是風扇出現異常聲響、燶味、冒煙或機身有明顯過熱情況時，應立即停止使用及切斷電源，不要抱着「仍然轉得就繼續用」的心態。尤其不少人習慣睡覺時整晚開風扇，一旦在無人察覺的情況下發生故障，潛在風險自然更值得留意。

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今次事件中，事主亦提到風扇附近放有書本等物品。一旦電器真的出現過熱甚至起火情況，附近物品亦可能增加危險。因此日常擺放風扇等電器時，保持周邊環境整潔，同樣值得注意。