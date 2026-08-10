記憶體、SSD=黃金 | AI熱潮下的受害者：DIY神話破滅！玩家哀歎!

記憶體、SSD=黃金｜走一趟香港深水埗黃金電腦商場，或是打開內地各大電商平台的砌機店，過往人頭湧湧的熱鬧景象已不復見。店員圍在一起閒聊，展示櫃裏標價牌上的數字令人目瞪口呆：一條普通的16GB DDR5記憶體，價格竟一路攀升至兩、三千港元，512GB SSD也要賣上數百元。兩年前用來買2TB高速SSD的預算，現在連裝系統的門檻都不夠。



記憶體暴漲6倍！玩家哀歎！（AI生成）

高配夢碎：黃金商場與中關村的集體沉寂

「以前預算有限，第一時間就是跑來砌機，省下品牌溢價。」在深水埗經營電腦零件店逾十年的老店主感嘆，如今這套邏輯被徹頭徹尾地推翻了。

過去數十年，從北京中關村到香港高登與黃金電腦商場，DIY的靈魂就是「性價比」。玩家靠著挑選散件、研究參數，用最少的錢榨出最強性能。這種「慳錢砌機」的砌機文化，支撐了幾代人的電腦普及潮。

以前平幾千，現在貴幾千。（AI生成）

但這波從2025年延伸至2026年的儲存晶片暴漲潮，正將這代玩家的青春記憶撕得粉碎。人工智能（AI）伺服器瘋狂吞噬高頻寬記憶體（HBM）與企業級儲存產能。三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）等晶片巨頭將產能全面重組，消費級市場瞬間淪為「棄子」。供應端斷崖式縮減，市場價格應聲飆漲三至六倍。

記憶體 (RAM) 是電腦運作的關鍵所在，負責在處理器與主要儲存裝置 之間暫存資料。（Kingston）

價格大倒掛：買散件為何貴過買品牌機？

雪上加霜的是，DIY散件市場的漲幅已經遠遠甩開了品牌套裝機。

散客在零售市場被原價暴擊，品牌大廠卻靠著規模採購與長期供應協議建立了「防火牆」。聯想Lenovo、華碩ASUS等品牌機與手提電腦廠商，提前鎖定了低價庫存，攤薄了成本壓力。

結果出現了罕見的「價格倒掛」奇觀：買一條高頻64GB記憶體套條的錢，居然快追上買一部配置相若的品牌迷你主機或套裝機。「以前勸人買品牌機被罵不識貨，現在我自己都建議客人直接買品牌機。」一位廣東連鎖砌機店負責人坦言，零散採購的組裝成本已高出品牌機兩至三成。

買一條高頻64GB記憶體套條的錢，居然快追上買一部配置相若的品牌迷你主機或套裝機。（AI生成）

門檻高築：被按下的升級暫停鍵

以前提到預算有限，玩家還可以在顯示卡（GPU）或主機板上縮減預算，選擇舊款型號過渡。但現在，連記憶體和硬碟這種入門標配都翻了幾倍，衝擊的直接是最底層的入門門檻。

對於學生族與初入職場的年輕人來說，這已經不是「要不要上高階配置」選擇題，而是「還砌不砌得起一部電腦」的生存問題。

記憶體和硬碟這種入門標配的硬件，價格都翻了幾倍。（Instagram）

性價比神話破滅後，DIY市場正面臨前所未有的「觀望期」。大部分打算升級配備的玩家與企業用家，默契地按下了暫停鍵。