HONOR東九龍新店開幕｜Magic6 RSR激減$3000及大量一折優惠

HONOR東九龍新店開幕 大量一折優惠｜HONOR正式在鑽石山荷里活廣場全新體驗店正式開幕，作為香港開設的第六間實體體驗店，不但大幅擴展了品牌的零售服務網絡，更帶來了一連串開業驚喜優惠。各大熱賣產品的售價更低至一折起，為準備入手新機的用家提供了最佳換機時機。



HONOR鑽石山新店限定優惠

為慶祝這間全新分店的落成，鑽石山店由8月12日至18日將會舉行一連七日的「超值搶購週」開業限定推廣活動。以每日一驚喜的形式推出各款人氣產品的激減折扣，數量有限，售完即止。首日即8月12日由旗艦機型打頭陣，HONOR Magic 7 Pro月影灰的12GB加512GB版本將會限時減省$300，以$4999的優惠價發售。緊接在8月13日登場的折扣幅度最為震撼，擁有極致流線設計的HONOR Magic 6 RSR瑪瑙灰版本，由原本$8999的售價大幅劈價至$5999，足足節省了$3000。

隨後的日子主攻各類實用的智能穿戴配件：8月14日，HONOR CHOICE頭戴式耳機Pro的價格會由$799下調至$159，高達兩折。同日更有售價只需$99的標準版HONOR CHOICE頭戴式耳機，以及破底價$19便能買到的Max 22.5W HONOR SuperCharge快速充電組合。到了週末的8月15日及16日，兩款智能手錶分別推出震撼價，HONOR CHOICE Haylou Watch僅售$199，而INFOWEAR Watch 2 Pro則以半價$299發售。最後在8月17日及18日，HONOR Earbuds X6真無線耳機與HONOR Scale 3體脂磅將會雙雙以$99的超抵價登場。

旗艦Magic V6升級禮遇夠吸引

除了每日限定的優惠外，亦特設專區展示品牌最新推出的旗艦級AI摺疊手機HONOR Magic V6。同時亦有最新推廣活動，由8月1日起至8月31日，用家凡購買HONOR Magic V6的16GB加512GB版本，即可享受極為豐富的升級優惠。用家可以選擇將手機的儲存容量免費升級至1TB，若不需要更大容量，亦可選擇獲贈一部建議零售價為$1999 HONOR CHOICE投影機Air Pro。

為了讓用家更安心地使用這款高階摺疊屏幕手機，更會額外送出價值$5686的HONOR機身屏幕意外寶，提供無限次意外損壞維修服務，同時包辦價值$1200的免費貼膜服務。將所有升級優惠及售後保障計算在內，整體禮品總值高達$8586或$8885，極大地提升了這款旗艦摺機的性價比與吸引力。

全線門市加碼驚喜折扣

新店開幕慶祝活動並不限於鑽石山分店，其餘五間分別位於沙田、元朗、將軍澳、屯門及葵芳的HONOR體驗店亦會同步加推優惠。由8月12日至31日期間，全線體驗店會推出多款產品的限時優惠，如HONOR CHOICE可折疊鍵盤將會以$99的優惠價發售；專為平板及手機而設的HONOR Magic-Pen亦由$399減至$159。此外，擁有極大容量的HONOR CHOICE 20000mAh 66W JOWAY行動電源僅售$99，而HONOR CHOICE WOF高速風筒Pro的亦只需$199。

另一方面，用家只需在上述推廣期間於任何一間體驗店單筆消費滿$2000或以上，即可享有加碼換購優惠。換購選項包括以$39帶走原價$89的HONOR CHOICE MiLi LiTag防丟器，或以$99換購原價$559的HONOR CHOICE藍牙音箱Pro。喜愛音樂的用家亦能以$59換購HONOR CHOICE Earbuds X7 Lite無線耳機。