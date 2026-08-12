iPhone 18 延期至2027？iOS 27洩密6機款：果粉恐被迫直上 Pro 版
蘋果公司（Apple）即將在9月迎來一年一度的旗艦機發布會，近日發布的 iOS 27 Beta 5 系統底層代碼中，開發者挖出高達 6 款未發布 iPhone 的內部代號！摺機果然叫iPhone Ultra！這份曝光的名單，印證了外界對於 iPhone 18 系列將實施「分批上市」的傳聞，蘋果似乎真的要打破iPhone 推出十多年，秋季一次過發布所有主力機款的傳統。
根據美國網媒 Macworld 報導，在最新的 iOS 27 系統電源管理與電池驅動檔中，明確出現了 6 款新機代號：
V62：iPhone Air 2
V63：iPhone 18 Pro
V64：iPhone 18 Pro Max
V67：iPhone 18（標準版）
V68：iPhone Ultra（外界盛傳的蘋果首款雙螢幕摺機）
V69：iPhone 18e（平價入門款）
特朗普關稅衝擊？標準版 iPhone 18 要延期至 2027 年春季？
雖然代碼證實了這 6 款機型均在開發時程上，但供應鏈與多位資深分析師的情報卻顯示，今年 9 月的秋季發布會上，僅會推出 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 以及極高價位的摺疊機 iPhone Ultra。大眾期待的標準版 iPhone 18（又譯：標準版 iPhone 18 / Standard iPhone 18）與 iPhone 18e，將順延至 2027 年 3 月登場，背後有兩大關鍵因素：
全球 DRAM 記憶體大缺貨，台積電 10 億美元晶片卡關
受到全球 AI 資料中心對記憶體需求爆發影響，供應鏈正面臨嚴重缺貨，蘋果優先保障高毛利的 Pro 系列與摺疊機，只能將記憶體需求較低（9GB RAM）的標準版推遲生產，以分散備料壓力。
軟體門檻與強迫升級考量
iOS 27 引入更複雜的端側 AI，要求裝置需具備 12GB 記憶體才能執行完整功能。配備 9GB 的標準版被劃為中階。拉長上市時間差，既能誘使急於換機的消費者加錢買 Pro 版，也給供應鏈時間備齊組件。
總結：下代iPhone 18 勢必全線加價
今年 9 月若想換機，預算必須比往年充裕——因為最便宜的標準版 iPhone 18 確定不會在秋季首發。不想砸重金買 Pro 或摺疊機的果粉，只能繼續使用舊機，耐心地等到 2027 年春季。
情報參考來源：macworld