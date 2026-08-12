蘋果公司（Apple）即將在9月迎來一年一度的旗艦機發布會，近日發布的 iOS 27 Beta 5 系統底層代碼中，開發者挖出高達 6 款未發布 iPhone 的內部代號！摺機果然叫iPhone Ultra！這份曝光的名單，印證了外界對於 iPhone 18 系列將實施「分批上市」的傳聞，蘋果似乎真的要打破iPhone 推出十多年，秋季一次過發布所有主力機款的傳統。



根據美國網媒 Macworld 報導，在最新的 iOS 27 系統電源管理與電池驅動檔中，明確出現了 6 款新機代號：

根據美國網媒 Macworld 報導，在最新的 iOS 27 系統電源管理與電池驅動檔中，明確出現了 6 款新機代號：

根據美國網媒 Macworld 報導，在最新的 iOS 27 系統電源管理與電池驅動檔中，明確出現了 6 款新機代號：

V62：iPhone Air 2



V63：iPhone 18 Pro



V64：iPhone 18 Pro Max



V67：iPhone 18（標準版）



V68：iPhone Ultra（外界盛傳的蘋果首款雙螢幕摺機）



V69：iPhone 18e（平價入門款）



V62：iPhone Air 2 傳聞將解決 Air 1 不足之處，首要是重新使用雙鏡頭。

特朗普關稅衝擊？標準版 iPhone 18 要延期至 2027 年春季？

雖然代碼證實了這 6 款機型均在開發時程上，但供應鏈與多位資深分析師的情報卻顯示，今年 9 月的秋季發布會上，僅會推出 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 以及極高價位的摺疊機 iPhone Ultra。大眾期待的標準版 iPhone 18（又譯：標準版 iPhone 18 / Standard iPhone 18）與 iPhone 18e，將順延至 2027 年 3 月登場，背後有兩大關鍵因素：

今年 9 月的秋季發布會上，僅會推出 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 以及極高價位的摺疊機 iPhone Ultra。

全球 DRAM 記憶體大缺貨，台積電 10 億美元晶片卡關

受到全球 AI 資料中心對記憶體需求爆發影響，供應鏈正面臨嚴重缺貨，蘋果優先保障高毛利的 Pro 系列與摺疊機，只能將記憶體需求較低（9GB RAM）的標準版推遲生產，以分散備料壓力。

受到全球 AI 資料中心對記憶體需求爆發影響，供應鏈正面臨嚴重缺貨。

軟體門檻與強迫升級考量

iOS 27 引入更複雜的端側 AI，要求裝置需具備 12GB 記憶體才能執行完整功能。配備 9GB 的標準版被劃為中階。拉長上市時間差，既能誘使急於換機的消費者加錢買 Pro 版，也給供應鏈時間備齊組件。

iOS 27 引入更複雜的端側 AI，要求裝置需具備 12GB 記憶體才能執行完整功能。

總結：下代iPhone 18 勢必全線加價

今年 9 月若想換機，預算必須比往年充裕——因為最便宜的標準版 iPhone 18 確定不會在秋季首發。不想砸重金買 Pro 或摺疊機的果粉，只能繼續使用舊機，耐心地等到 2027 年春季。

情報參考來源：macworld