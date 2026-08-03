iPhone 18 Pro加價$1560｜還有1個月就是Apple Event：新一代iPhone 18 系列發表的日子，準備換新手機的果粉們，8月好儲定錢了；因為向來消息靈通的「收料人彭博科技記者 Mark Gurman，在8月2日發表的最新專欄中，大爆蘋果今年發布的新 iPhone 將「毫無疑問」全面加價！



iPhone 18 全線加$1,560 港元｜iPhone Ultra 摺機頂配賣過2萬

平均調漲幅度高達 100 至 200 美元（約 $780 至 $1,560 港元）。 而期待已久的Apple首款摺疊屏手機 iPhone Ultra，更開價高達 2,000 美元（約 $15,600 港元 / 13,700 人民幣）、頂配版本將衝破 2 萬港元大關，夠買兩部iPad Pro！

iPhone 18 ／ iPhone Ultra 非加價不可2理由

過去幾年，即使全球通脹嚴重，蘋果在旗艦機型的起步價上依然維持相對克制。然而 Gurman 直言，近日 Mac 和 iPad 系列作出調價軌跡、平均漲價 100 到 200 美元，可見 Apple 已到了迫不得己的地步，分析「加價潮」，主因有三：

1 AI狂潮推高記憶體晶片與處理器定值：全球記憶體晶片價格持續攀升，加上 iPhone 18 Pro 系列全面升級台積電 2 奈米製程的 A20 Pro 晶片，硬體基礎成本直接拉滿。

2 全新鏡頭系統造價昂貴：被Android各款攝影旗艦迫獨了，iPhone 18 Pro 與 Pro Max 全新相機的開發及生產成本大幅增加。

折疊版 iPhone Ultra 憑什麼賣 1.5 萬？

首部摺屏 iPhone Ultra 將以高達 1.56 萬港元起步，反映出 Apple 投放了不少資源，就3方面強化機能，所女才需要加價：

1 螢幕尺寸大：為 iPhone Ultra 5.5 吋，內屏展開後 7.8 吋。

2 Touch ID 指紋辨識回歸：為了優化內部結構與螢幕體驗，內螢幕取消了 Face ID 藥丸模組，改用側邊電源鍵整合 Touch ID。

3 機身極致超薄：採用鈦合金機身，展開後厚度僅有約 4.5 至 4.8 毫米。

4 全新鏡頭系統造價昂貴：摺屏機已成行成市，iPhone 既然比人遲了，自然要做得比其他品牌更好；Apple採用了液態金属铰鏈與極高技術門檻的柔性玻璃，將折痕深度壓到極致。

加價熱潮｜果粉買不買單？

面對可能創歷史新高的 iPhone 價格，網民無奈表示：「現在換手機成本仲貴過換電腦。」也有 Android 用家恥笑果粉：「三星、華為折疊機出幾年了，Apple 遲出還定價超高，又玩信仰價？」 不過，科技分析師則認為Apple 或將實現真正「無折痕」即使價格過萬，首批是鐵定會被搶購一空圴。

相關報導對來收費 Mark Gurman 於 Bloomberg《Power On》的收費專欄

其他參考資料：9to5Mac / MacRumors