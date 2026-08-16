藍牙／Wi-Fi／2.4G差別在哪？傳輸速度、延遲與無線設備選購指南
藍牙、Wi-Fi、2.4G差在哪？同在2.4GHz頻段運作，Wi-Fi、藍牙與2.4G專有無線在速度、延遲與用途上卻有著天壤之別：Wi-Fi主打高頻寬聯網，藍牙強調跨裝置通用與省電，而2.4G專有無線則專為電競的極速響應而生。以下將拆解三者的核心技術差距，助你精準挑選最合適的無線裝置。
三者雖然共享2.4GHz頻段，但功能定位有着天壤之別
Wi-Fi：旨在構建無線區域網絡。它的核心任務是「高數據吞吐量」與「連接互聯網」，必須透過Router來分發網絡，覆蓋範圍可達30至50米。
藍牙：由藍牙技術聯盟（SIG）制定標準，屬於通用型個人區域網絡（PAN）。它的設計優先考慮「通用性」與「低功耗」，不需要任何額外接收器，就能讓手機、平板與各類週邊跨平台配對。
2.4G專有無線：這是廠商自訂的私有無線協定。裝置必須插入專有的USB接收器，建立一對一的封閉通道，捨棄了通用性，換取極致的傳輸效能。
電競玩家為何只選2.4G接收器？延遲與回報率的致命差距
射擊玩家對輸入延遲極度敏感，這正是2.4G專有無線大勝藍牙的地方。
2.4G專有無線：延遲普遍控制在1毫秒（ms）以內，回報率可輕鬆達到1000Hz甚至8000Hz。
傳統藍牙：延遲通常介乎8ms至40ms之間，且因HID協定限制，回報率大多被鎖死在125Hz。
藍牙為了確保兼容性與省電，傳輸數據前需要經過較繁瑣的握手與解碼流程。2.4G接收器則是專線直達，指令發出即接收。
Wi-Fi傳輸速度憑什麼甩開藍牙幾百倍？
頻寬決定了傳輸速率。Wi-Fi為了滿足4K串流影音與大檔案下載，佔用了極寬的頻道。在Wi-Fi 7標準下，透過多鏈路聚合與高階調變，速度動輒達數個Gbps。藍牙的頻寬則被壓在2至3Mbps左右，僅能傳輸語音、文字或壓縮音訊。至於2.4G私有協定，頻寬通常落在10Mbps以下。這個頻寬雖然無法用來下載電影，但用來傳輸無損音訊與極速滑鼠軌跡已是綽綽有餘。
同在2.4GHz擠塞車道，裝置互干擾如何破解？
2.4GHz是一個免牌照的公共頻段（ISM Band）。微波爐、無線電話、Wi-Fi路由器全擠在這裡。抗干擾能力的強弱，取決於各家的「避障機制」：
藍牙：採用跳頻擴頻（FHSS）技術，每秒在79個頻道之間高速切換，撞頻時自動跳走。
Wi-Fi：採用動態頻道選擇（DCS），並具備自動調整頻道寬度的能力。
2.4G接收器：專用接收器因為採用封閉式一對一綁定，訊號穩定度高；但在路由器旁運作時，若頻道重疊，偶爾仍會受到強烈Wi-Fi訊號擠壓。
特性
Wi-Fi (無綫網絡)
藍牙 (Bluetooth)
2.4G 專有無線
主要用途
互聯網連接、大檔傳輸
多設備通用連接、無線音訊
電競週邊、極低延遲傳輸
平均延遲
5 - 20ms
8 - 40ms
< 1 - 5ms
傳輸速率
最高可達數Gbps
2 - 3Mbps
最高約10Mbps
功耗/續航
高 (消耗電池快)
極低 (極度省電)
低至中等
配對方式
輸入密碼連接路由器
系統直接搜尋配對
插上USB接收器即用
代表設備
手機、手提電腦、智能電視
藍牙耳機、智能手錶
電競滑鼠、無線機械鍵盤
無線裝置選購指南
【1】追求極致遊戲體驗、需要精密操作：挑選附帶2.4G USB接收器的無線裝置。
【2】多裝置辦公、經常公幹/出差、注重手機/平板兼容性：選擇藍牙裝置，免去插拔接收器的麻煩，且電池續航力更長。
【3】需要高速網絡通訊與大流量資料傳送：唯有Wi-Fi能夠勝任。
現時市面上越來越多高階鍵盤與滑鼠採用「三模（有線/藍牙/2.4G）」設計，讓使用者可以在辦公與電競場景切換。