藍牙、Wi-Fi、2.4G差在哪？同在2.4GHz頻段運作，Wi-Fi、藍牙與2.4G專有無線在速度、延遲與用途上卻有著天壤之別：Wi-Fi主打高頻寬聯網，藍牙強調跨裝置通用與省電，而2.4G專有無線則專為電競的極速響應而生。以下將拆解三者的核心技術差距，助你精準挑選最合適的無線裝置。



藍牙、Wi-Fi、2.4G差在哪？（AI生成）

三者雖然共享2.4GHz頻段，但功能定位有着天壤之別

Wi-Fi：旨在構建無線區域網絡。它的核心任務是「高數據吞吐量」與「連接互聯網」，必須透過Router來分發網絡，覆蓋範圍可達30至50米。

藍牙：由藍牙技術聯盟（SIG）制定標準，屬於通用型個人區域網絡（PAN）。它的設計優先考慮「通用性」與「低功耗」，不需要任何額外接收器，就能讓手機、平板與各類週邊跨平台配對。

2.4G專有無線：這是廠商自訂的私有無線協定。裝置必須插入專有的USB接收器，建立一對一的封閉通道，捨棄了通用性，換取極致的傳輸效能。

藍牙不需要任何額外接收器，就能讓手機、平板與各類週邊跨平台配對。（AI生成）

電競玩家為何只選2.4G接收器？延遲與回報率的致命差距

射擊玩家對輸入延遲極度敏感，這正是2.4G專有無線大勝藍牙的地方。

2.4G專有無線：延遲普遍控制在1毫秒（ms）以內，回報率可輕鬆達到1000Hz甚至8000Hz。

2.4G專有無線：延遲普遍控制在1毫秒（ms）以內。（AI生成）

傳統藍牙：延遲通常介乎8ms至40ms之間，且因HID協定限制，回報率大多被鎖死在125Hz。

藍牙為了確保兼容性與省電，傳輸數據前需要經過較繁瑣的握手與解碼流程。2.4G接收器則是專線直達，指令發出即接收。

2.4G專有無線：回報率可輕鬆達到1000Hz甚至8000Hz。（ROG）

Wi-Fi傳輸速度憑什麼甩開藍牙幾百倍？

頻寬決定了傳輸速率。Wi-Fi為了滿足4K串流影音與大檔案下載，佔用了極寬的頻道。在Wi-Fi 7標準下，透過多鏈路聚合與高階調變，速度動輒達數個Gbps。藍牙的頻寬則被壓在2至3Mbps左右，僅能傳輸語音、文字或壓縮音訊。至於2.4G私有協定，頻寬通常落在10Mbps以下。這個頻寬雖然無法用來下載電影，但用來傳輸無損音訊與極速滑鼠軌跡已是綽綽有餘。

Wi-Fi為了滿足4K串流影音與大檔案下載，佔用了極寬的頻道。（AI生成）

同在2.4GHz擠塞車道，裝置互干擾如何破解？

2.4GHz是一個免牌照的公共頻段（ISM Band）。微波爐、無線電話、Wi-Fi路由器全擠在這裡。抗干擾能力的強弱，取決於各家的「避障機制」：

藍牙：採用跳頻擴頻（FHSS）技術，每秒在79個頻道之間高速切換，撞頻時自動跳走。

Wi-Fi：採用動態頻道選擇（DCS），並具備自動調整頻道寬度的能力。

2.4G接收器：專用接收器因為採用封閉式一對一綁定，訊號穩定度高；但在路由器旁運作時，若頻道重疊，偶爾仍會受到強烈Wi-Fi訊號擠壓。

三大無線技術比較表 特性 Wi-Fi (無綫網絡) 藍牙 (Bluetooth) 2.4G 專有無線 主要用途 互聯網連接、大檔傳輸 多設備通用連接、無線音訊 電競週邊、極低延遲傳輸 平均延遲 5 - 20ms 8 - 40ms < 1 - 5ms 傳輸速率 最高可達數Gbps 2 - 3Mbps 最高約10Mbps 功耗/續航 高 (消耗電池快) 極低 (極度省電) 低至中等 配對方式 輸入密碼連接路由器 系統直接搜尋配對 插上USB接收器即用 代表設備 手機、手提電腦、智能電視 藍牙耳機、智能手錶 電競滑鼠、無線機械鍵盤

無線裝置選購指南

【1】追求極致遊戲體驗、需要精密操作：挑選附帶2.4G USB接收器的無線裝置。

【2】多裝置辦公、經常公幹/出差、注重手機/平板兼容性：選擇藍牙裝置，免去插拔接收器的麻煩，且電池續航力更長。

【3】需要高速網絡通訊與大流量資料傳送：唯有Wi-Fi能夠勝任。

越來越多高階鍵盤與滑鼠採用「三模（有線/藍牙/2.4G）」設計。（Logitech）

現時市面上越來越多高階鍵盤與滑鼠採用「三模（有線/藍牙/2.4G）」設計，讓使用者可以在辦公與電競場景切換。