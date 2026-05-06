旅遊時免費WiFi千萬別亂連！專家警告小心6行為　銀行隨時遭清空

假期出遊，不少人習慣隨手記錄行程、連接免費網絡、參與社交挑戰，以為是瑣碎小事，殊不知每一個看似無心的舉動，都可能成為黑客盜取你個人資料、入侵銀行帳戶的機會。《香港01》好食玩飛記者整理了6大分分鐘會暴露個人隱私的行為，從登機證條碼、廢棄單據，到免費WiFi、充電插座，甚至社交平台的閒聊都可能被黑客盜取個人資料，詳情即睇下文!



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6大洩露隱私行爲

洩露隱私行為【1】免費WiFi別亂連 個人資料自動送上門

由港府成立的香港資訊安全網提醒，市民在公共地方切勿隨便連接免費WiFi，特別是切勿在公共免費WiFi環境下登錄銀行賬號。此外，由景點設立的一些線上問卷常要求填寫緊急聯絡人或地址，這類陌生表單往往是套取私密信息的陷阱。

免費WiFi別亂連，因為個人資料自動送上門 。（AI生成）

洩露隱私行為【2】QR Code成偷取個資途徑

不少人出發旅遊時喜歡將登機證、高鐵票或酒店訂單拍照上傳。全球頂尖網絡安全專家 Brian Krebs指出即使你遮住了名字，但票據上的條碼或 QR Code內藏身份證號碼、聯絡電話及行程代碼。黑客只需利用簡單工具掃描，即可輕易獲取你的個人資料。

亂拍門票機票條碼QR Code是個資被偷走的關鍵 。（AI生成）

洩露隱私行為【3】廢棄單據隨手棄 行程記錄變導航

香港大學社區法律諮詢中心提到，用過的單據、消費帳單不要隨手丟在酒店或街頭垃圾桶。這些紙張可被不法分子撿拾，還原你的電話、消費習慣及精確行程。建議撕碎或銷毀後再處理。

廢棄票據隨手扔，行程記錄變導航。（AI生成）

洩露隱私行為【4】實時定位與房內景 暴露實時住址

很多人喜歡在景點或酒店房間內發送實時定位，或是拍攝酒店門牌、民宿室內佈置，守網者說這個行為極易暴露你的實時位置及住址，給予不法分子乘虛而入的機會。

洩露隱私行為【5】參與社交媒體「關於我的事實」挑戰

FB或IG經常流行「分享你的第一部車」、「你寵物的名字」等挑戰。守網者提到這些看似無聊的Q&A，往往就是銀行帳戶或電子郵箱的忘記密碼的安全驗證問題。一旦黑客收集到這些細節，要破解你的帳戶便輕而易舉。

洩露隱私行為【6】使用免費充電插座

在機場或商場，見到免費充電插座就插？FBI官方提醒小心中伏！惡意充電站可透過數據線植入木馬，實時監控你的螢幕輸入，銀行密碼也會被一覽無遺，建議大家隨身攜帶尿袋。

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