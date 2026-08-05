開放式藍牙耳機買機前必睇｜5大過來人經驗教你揀機避雷防中伏

香港天氣愈來愈濕熱，無論是耳掛式藍牙耳機，還有近年流行的夾耳式藍牙耳機，這類不會塞住耳朵的開放式耳機（Open-Ear Headphones），用家的確是日漸增加。但一個殘酷的事實是：不少人百幾蚊淘一對寄到回家，用不到兩星期就發現音色與電量通通不行，掉在家中「塵封」。

原因在於，很多人依然是用選傳統入耳式或半入耳式耳機的舊思維，去買一款本質上完全不同的產品。不想花冤枉錢？比起盲目看參數，以下這幾個關鍵細節更能決定這款耳機的好與壞。

現在就教你5大開放式藍牙耳機選購避雷要點——

重點1｜漏音控制：最令人後悔的魔鬼細節

開放式耳機由於物理結構開放，劣質產品沒有使用貴價的「定向傳音」單元（聲音會集中射向耳道），聲音並非直射向耳道，而是打散四周跑出去，音量稍微開大少少，旁邊的同事就能將你聽的歌甚至語音訊息以至通話內容都被聽得一清二楚，場面極度尷尬。

選購時不要只聽商家吹捧音質，也不用追求的不是主動降噪（ANC），反而要認準有沒有「定向傳音」技術或專利的抗漏音結構設計，才會令用家有「私隱邊界感」。

美國 Cleer ARC 掛耳式耳機，其單元有「定向傳音」技術及專利抗漏音結構。

重點2｜配戴穩定度：遠比想像中重要

很多人挑選時只關心耳機輕不輕、材質軟不軟，但真正影響日常體驗的是耳機的外型是否與你的耳型匹配，動起來會不會晃來晃去。特別是上下班／上下課要走行長路，又或是有運動習慣的用家，如果耳機在抬頭低頭就鬆脱，使用體驗會大打折扣。

現時主流結構各有利弊，挑選時必須結合自己的使用場景，切忌單看外觀下決定：

耳掛式：穩固度最高，適合跑步等劇烈運動。但對眼鏡用家不友善，如果掛勾用料太硬，戴夾了耳背會痛。

耳掛式：穩固度最高，適合跑步等劇烈運動。

耳夾式：輕巧時尚，但對耳廓形狀比較挑剔，如果形狀不合會影響音源射入耳道的角度，音色大打折扣。

耳夾式：輕巧時尚，但對耳廓形狀比較挑剔，如果形狀不合會影響音源射入耳道的角度，音色大打折扣。

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後掛式（骨傳導/氣導）：配戴隱形度高，適合長時間日常佩戴，但影響髮型，攜帶也不方便。

後掛式（骨傳導/氣導）：配戴隱形度高，適合長時間日常佩戴，但影響髮型，攜帶也不方便。

重點3｜低音表現：決定你會否長期使用

受限於物理結構，開放式耳機不可能提供像入耳式耳機那樣扎實的低音包圍感。2026年新推出的開放式耳機，因為播放單元不斷改良，轉用更大尺寸的驅動單元，配合獨家的低音增強演算法，在有限的條件下把低頻補回來。

所謂一寸長、一寸強，新一代開放式耳機均使用大尺寸的驅動單元，配合獨家的低音增強演算法，在有限的條件下把低頻補回來。

市面更有些產品，比如Shokz的後掛式耳機，會利用骨傳導方式，將低音直接經頭骨打入耳道。但終究來說，開放式耳機優點是長時間佩戴，應該追求平衡而耐聽、人聲突出的機型，而不是強求強勁的低音。

重點4｜通話降噪：決定它是否是一款「合格產品」

上文也提過開放式耳機是為長期佩戴而設，除了聽歌，自然還要用來通電話或開線上會議。

因為開放式耳機的麥克風距離嘴巴較遠，且容易將環境噪音一併收錄。如果戶外一颳風對方就只听到風噪，或者收音含糊，實用價值將大幅降低。選購時應留意兩點：一是是否具備多麥克風波束成形與 AI 通話降噪演算法，二是機身是否有針對抗風噪進行物理結構優化。

Cleer Clip Pro藍牙耳機內置大量AI通話補強程式，更支援Dolby Atoms及頭部追蹤。

重點5｜需求場景：多數人買錯的根本原因

如果你需要長時間辦公佩戴、戶外運動時需保持對周圍環境音的警覺，或者耳朵敏感無法忍受入耳式的壓迫感，開放式耳機是你的救星。

但如果你經常搭乘地鐵、飛機等高噪音交通工具，或者追求極致的音樂沉浸感，選擇傳統入耳式藍牙耳機，才會令你滿意。

但如果你經常搭乘地鐵、飛機等高噪音交通工具，或者追求極致的音樂沉浸感，選擇傳統入耳式藍牙耳機，才會令你滿意。

開放式耳機提供極致的舒適佩戴感，通透的設計令你可以聽到外界聲音，但它絕非全能的藍牙耳機「替代品」，同時亦捨棄了隔音與包覆感，想清楚自己的需求才出手吧！

消委會評測藍牙耳機55款｜Apple Sony最高分．$219小米4千B&O同分

消委會評測藍牙耳機55款｜消委會於2026年7月發表最新55款無線藍牙耳機評測，比拼音質、主動降噪及電池續航力。Apple的AirPods Pro 及Sony 的XM6 兩款頂級旗艦機在各方面得分最高，而小米及市場上其他數百元的平價型號，以CP值計同樣有驚喜表現。

