WiFi上網慢可能因為LAN線插錯頭　一文睇清Router插頭點樣分

應該不少人都會遇到 WiFi 訊號滿格但網速卻慢得令人崩潰的情況，這時與其不斷致電電訊供應商投訴，倒不如先檢查一下家中路由器（Router）是否正確使用。



路由器的運作原理如同一個高效的智能管家，能夠精準地識別從外部網絡傳入的數據，並將其準確地分發給家中的手機、電腦、甚至是監控攝像頭等設備 。透過路由器的調度，全家設備都能經由同一條光纖寬頻共享網絡 。因此，路由器的效能直接影響了我們睇影片、遊戲連線或辦公的流暢度 。

路由器接錯線是網速大敵

路由器的背面通常佈滿了不同的接口與按鈕，如果連接方式不正確，不僅會影響網速，甚至會導致整個家庭網絡陷入癱瘓。

1. 關鍵的大門：WAN

WAN 是路由器連接外網的「大門」，主要用於接入由電訊供應商提供的Modem。只有當外網訊號正確接入 WAN 口時，路由器才能獲取信號，進而為家中的其他設備提供上網服務 。如果將Modem錯到 LAN 口，或者 WAN 口接觸不良，將會導致所有設備都無法訪問互聯網 。

2. 穩定傳輸的通道：LAN 口

LAN 口主要用於連接電腦、智能電視或遊戲主機等需要極高穩定性的設備 。雖然 WiFi 方便，但透過網線直接連接 LAN 口，能提供更低的延遲和更高的穩定性 。對於需要進行大型網絡遊戲或播放高清影片的場景，使用 LAN 口連接往往能獲得更流暢、更少斷線的體驗 。

3. 電源接口與重置按鈕（Reset）

電源接口負責為路由器提供運作所需的電力，必須確保連接穩固，以防因接觸不良導致頻繁斷電 。而重置按鈕則是應付異常的最後手段，當忘記登入密碼、WiFi 密碼，或網絡出現不明故障時，長按此鈕 5-10 秒，待指示燈閃爍後，路由器便會恢復出廠設置 。但需注意，重置後會清空所有自定義配置，如 WiFi 名稱及密碼，操作前應先行記錄重要資訊 。

另外，當Router 運作時，會有不同的指示燈亮起，只要觀察路由器的指示燈，就可以診斷網絡那裡出現問題。

電源與系統指示燈：運作基礎

電源指示燈常亮，代表供電正常 。而「SYS 系統指示燈」則顯示路由器的軟體狀態，在正常運作時它應會不斷閃爍 。若 SYS 燈停止閃爍或長亮不滅，通常代表路由器當機或軟體故障，此時可嘗試重啟設備 。

WAN 與 LAN 指示燈：訊號狀態

WAN 指示燈反映了外部寬頻訊號的連接狀況 。常亮代表與光纖貓連接正常，而當有數據傳輸（如正在下載檔案）時，該燈會不斷閃爍，其頻率亦反映了數據傳輸的繁忙程度 。若 WAN 燈熄滅，則可能是光纖貓故障或運營商網絡中斷 。至於 LAN 指示燈，只有在透過網線連接電腦並開機後才會亮起，若不亮則需檢查網線是否損壞或插頭是否鬆脫 。

掌握這些基礎的路由器接口知識與指示燈解讀技巧，能幫助香港用家更有效地管理家庭網絡。下次遇到網速慢如蝸牛時，不妨先低頭看看路由器的接線，或許解決方案就在那一線之間。

▼▼▼以下是路由器的基礎知識和實用技巧▼▼▼