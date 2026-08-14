如何避免旅遊後收高額手機費帳單｜去旅行最驚什麼？除了遲到去不到機場之外，莫過於返香港收到一張幾千甚至上萬元的天價流動數據漫遊帳單。

很多人明明已經買了外國流動數據卡（SIM 卡）或者安裝了 eSIM，以為不開原本香港電訊商的漫遊就能萬無一失。誰知返港後開機，簡訊就跳出「驚人帳單」。問題到底出在哪裡？其實是你的 iPhone 在背後默默「偷跑數據」。



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旅遊後收高額手機費帳單？90%人忽略的5大iOS設定．助你避坑省錢

登機上機前，花 3 分鐘做好以下教學設定，確保數據鎖得滴水不漏

只需要在飛機起飛前，花 3 分鐘照著這 5 步重新設定一次，就能確保你的海外行程既順暢又安心！

登機上機前，花 3 分鐘做好以下教學設定，確保數據鎖得滴水不漏

第一招：關閉主卡「數據漫遊」＋ 停用「切換流動數據」

這是最多雙卡（Dual SIM）或使用 eSIM 旅客跌入的陷阱！很多人出國時，為了接收銀行的 SMS 驗證碼，會保持香港主SIM卡（例如：HKT、SmarTone、3 香港、中國移動香港等）開機。

但如果沒有設定好，當外國 eSIM 訊號微弱時，iPhone 的「切換流動數據」功能就會自動切換回香港主SIM卡，直接啟動天價漫遊數據！

設定步驟：開啟「設定」>「流動網絡」（或流動數據）



點擊你的香港主卡，將「數據漫遊」強制關閉



💡 記者提醒：只關閉主SIM卡的「數據漫遊」，主SIM卡號碼依然可以免費接收 SMS 簡訊，完全不影響你在海外使用信用卡時接收 OTP 驗證碼。

開啟「設定」>「流動網絡」（或流動數據）。 點擊你的香港主卡，將「數據漫遊」強制關閉。

返回上一頁，點擊「流動數據」選項，切勿開啟「允許切換流動數據」（Allow Cellular Data Switching）



點擊「流動數據」選項，切勿開啟「允許切換流動數據」（Allow Cellular Data Switching）。

第二招：關閉魔鬼功能「Wi-Fi 輔助」（Wi-Fi Assist）

這個「Wi-Fi 輔助」功能堪稱 iPhone 的「流量殺手」。它的原本設計十分貼心：當手機發現你連線的 Wi-Fi 訊號太弱或速度太慢時，自動改用流動數據補足網絡速度。

但在海外旅遊時，酒店或餐廳的 Wi-Fi 訊號往往不太穩定。一旦這個功能開著，iPhone 就會暗中消耗你珍貴的外國數據卡流量。你看記者的截圖，就是因為沒關，花多了1.6GB用量！加速花光每日數據上限，轉為限速上網。

設定步驟：開啟「設定」>「流動網絡」



一直拉到最底部（經過所有 App 名單後）



找到「Wi-Fi 輔助」（Wi-Fi Assist），將其關閉



關閉魔鬼功能「Wi-Fi 輔助」（Wi-Fi Assist）

旅遊eSIM｜出發前去Klook按日數用量購買電子eSIM方便易用

第三招：開啟「低數據模式」（Low Data Mode）

去旅行最怕 App 在背景暗中更新、下載 Podcast 或高清同步照片。開啟「低數據模式」能強制讓 iPhone 暫停所有非必要的背景數據傳輸；系統會自動停止背景 App 重新整理、暫停自動下載以及 App Store 的自動更新。

設定步驟：開啟「設定」>「流動網絡」



點選你在海外使用的數據卡（SIM 或 eSIM）



點擊「流動數據選項」> 開啟「低數據模式」



開啟「低數據模式」（Low Data Mode）

第四招：關閉 iCloud 相片流動數據同步

旅行時瘋狂影相打卡是常識吧？但如果你開了 iCloud 相片備份，每張 4K 照片和影片都會即時上傳到雲端。這往往會在一兩天內，把你買的 5GB 或 10GB 海外數據卡徹底吃光。

設定步驟：開啟「設定」> 點擊頂部的「Apple ID（個人頭像）」



選擇「iCloud」>「相片」



點擊「流動數據」，將「流動數據」與「無限量更新」全部關閉



關閉 iCloud 相片流動數據同步

第五招：關閉「背景 App 重新整理」

很多社交 App（如 Meta 旗下的 Facebook、Instagram，或是 Threads、微信等）即使沒有開啟，也會在背景偷偷下載最新動態或影片預載。你可以「一刀切」將全部 app 改為「關閉」／「僅 Wi-Fi」，亦可以按需要個別設定每款 app 是否使用「背景 App 重新整理」

設定步驟：開啟「設定」>「一般」



點擊「背景 App 重新整理」



選擇「關閉」，或設定為「僅 Wi-Fi」



關閉「背景 App 重新整理」