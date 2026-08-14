iPhone 18標準版將獲兩大Pro版功能？為了Siri AI記憶體暴增50%！

iPhone 18標準版迎來雙重逆襲！距離蘋果（Apple）9月秋季發佈會僅剩數週，關於iPhone 18系列的爆料仍在持續更新。據傳，今次發佈會僅會推出iPhone 18 Pro系列及摺機Ultra，標準版iPhone 18將於2027年初發佈，但好消息是標準版機型有望獲得此前Pro機型才有的規格：12GB RAM＋全新動態島。



iPhone 18標準版將獲兩大Pro版功能？（Instagram）

Apple秋季發佈會陣容洗牌：標準版為何退場？

按照過往慣例，蘋果通常會在秋季一口氣發佈全系列新機。今年的排程卻出現重大變數。據科技媒體《9to5Mac》披露，即將到來的9月發佈會只會由高階機型擔大旗，預計登場的僅有iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max，以及首度亮相的摺疊螢幕手機iPhone Ultra。

9月發佈會只會由高階機型擔大旗：iPhone 18 Pro。（YouTube）

標準版iPhone 18其實沒有被取消。它被重新安排至2027年春季，預計將與另一款平價機型iPhone 18e及輕薄主打的iPhone Air 2同期上陣。這個空窗期拉長了標準版與Pro版的代差，卻也為標準版爭取到更充裕的硬件升級時間。

9月發佈會只會由高階機型擔大旗：iPhone Ultra。（YouTube）

iPhone 18標準版將搭載12GB RAM與縮小版動態島

標準版機型延遲發佈，換來的是規格上的大幅躍升。明年初登場的iPhone 18將迎來兩項過往只有Pro機型才配備的核心硬件升級。

首先是記憶體容量的大爆發。iPhone 18預計將配備高達12GB的RAM。對比前代iPhone 17的8GB RAM，這是一次高達50%的跨越式硬件堆疊。這項升級將使蘋果最平價的標準版手機，在硬件規格上直接看齊同樣以12GB記憶體起步的Android旗艦競品（如Samsung Galaxy S26與Google Pixel 11）。分析指出，激增的記憶體是為了支撐iOS 27中極度依賴裝置端運算的全新Siri及Apple Intelligence功能。

iPhone 18預計將配備高達12GB的RAM。（AI生成）

另一項亮眼升級落在螢幕設計上。蘋果計劃將原本預定在iPhone 18 Pro首發的「縮小版動態島」設計，以前所未有的速度下放至標準版iPhone 18。新版動態島的寬度將比iPhone 17 Pro大幅縮小約35%。供應鏈消息亦透露，蘋果正積極探索將部分Face ID面部識別模組移至螢幕下方，以進一步實現更完整的全螢幕視覺體驗。

標準版iPhone 18將同樣擁有Pro首發的「縮小版動態島」設計。（9to5mac）

Pro機型價格屢創新高。標準版iPhone 18即使延遲至明年春季才上市，其12GB RAM與縮水35%動態島的組合，極有可能成為2027年智能手機市場中最具殺傷力的黑馬。

來源：9to5mac