Apple 9月發布會傳聞｜摺機iPhone Ultra領軍　10款新品或登場

Apple 每年秋季發布會都是焦點，而 2026 年的陣容可能比過往更加龐大。綜合目前流出的消息，除了例行更新的 iPhone 18 Pro 系列及 Apple Watch，Apple 首款摺疊 iPhone、新 Apple TV 4K、HomePod mini，以至全新智能家居中樞都有機會陸續亮相。至於 M6 MacBook Pro 及 OLED iPad mini，則可能留待稍後登場。



首款摺疊 iPhone 或成全場焦點

如果目前消息屬實，今年最受注目的新品相信並非一般 iPhone，而是 Apple 首款摺疊手機。消息指這款產品內部被稱為「iPhone Ultra」，但最終名稱尚未獲官方確認。

傳聞新機會採用類似書本的左右摺疊方式，機身外側設有約 5.5 吋屏幕，打開後則變成約 7.8 吋內屏幕，比例偏向 4:3。換言之，平日摺起時可以當一般手機使用，打開後則提供接近小型平板電腦的顯示空間。

另一焦點是摺痕問題。消息指 Apple 正投入資源降低摺疊屏幕中央摺痕的可見程度，新機亦可能配備 A20 晶片。不過，即使摺疊 iPhone 最終在秋季正式公布，亦有消息指實際開售日期可能延至第四季，未必與其他新 iPhone 同步上市。

iPhone 18 Pro系列

不想轉用摺機的用戶，今年仍可能有 iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max可以選擇。相對摺疊 iPhone 帶來產品形態上的重大改變，18 Pro系列預計會沿用現有高階 iPhone 的基本設計，再集中改善核心規格。

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目前消息指，新機可能採用台積電 2nm 製程 A20 Pro 晶片，同時在動態島、相機及流動網絡方面作出升級，亦有傳聞提到可變光圈相機。因此，iPhone 18 Pro系列的定位預計仍會相當清晰：不追求摺疊屏幕的新鮮感，而是繼續集中在效能、攝影、續航及專業功能。

今年9月發佈會僅有iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max以及iPhone Ultra登場。（YouTube）

值得留意的是，消息亦指 Apple 可能改變過往一次過推出全系列 iPhone 的做法，秋季率先推出 Pro 系列及摺疊機，標準版 iPhone 18則可能延至2027年春季才推出。有關產品安排暫時仍有待官方公布。

Apple Watch Series 12、Ultra 4有望同步更新

Apple Watch亦預計是秋季發布會的固定成員。Apple Watch Series 12目前未有消息顯示會大幅改變外觀，升級方向主要集中在處理器、健康與健身功能，以及續航表現，另有消息指陶瓷材質版本可能重新出現。定位更高階的Apple Watch Ultra 4亦可能同步更新。傳聞新一代仍會以戶外運動、耐用及長續航為核心，透過處理器、演算法及其他功能升級，繼續與一般Series系列區分。

Apple TV 4K久未更新 今年有望換代

除了手機和手錶，Apple的客廳產品線亦可能是今年另一大焦點。新一代Apple TV 4K有望在秋季推出，升級方向預計包括處理器、無線連接，以及與智能家居生態的整合。如果消息最終成真，新Apple TV的角色可能不再只是一部串流播放裝置，而是進一步連接HomePod、Home App及其他智能家居設備，成為客廳娛樂與家居控制的一部分。

HomePod mini 2重點或落在新版Siri

多年未有重大更新的HomePod mini亦有機會推出第二代。消息指新版本可能更新內部晶片及提供新配色，而真正值得留意的地方，可能是與新一代Siri AI的配合。如果Apple進一步提升Siri的理解及處理能力，HomePod mini的角色便有機會由播放音樂的小型智能喇叭，進一步變成控制家中不同設備的語音入口。

HomePad或成Apple智能家居控制中心

另一款更值得留意的新品，是傳聞已準備多時的智能家居中樞「HomePad」。消息指裝置可能配備約7吋觸控屏幕，可以控制HomeKit及Matter設備，亦可能支援Siri、FaceTime、照片、行事曆、音樂、天氣及備忘錄等功能。

產品據報會提供兩種使用方式，包括固定於牆上的版本，以及配合類似智能喇叭底座使用的桌面版本。它與iPad最大的分別，在於定位並非隨身使用的平板電腦，而是長期放置在家中，將原本分散於iPhone、iPad及HomePod的智能家居控制集中起來。

M6 Mac與OLED iPad mini或留待10月

9月發布會未必就是Apple今年最後一輪新品。消息同時提到新一代iPad mini及M6 MacBook Pro正在準備之中，但這批產品更可能安排在10月的另一輪更新，而非全部塞進iPhone發布會。

其中，新iPad mini據報有望升級OLED屏幕；至於更大幅度重新設計的MacBook，相關消息則指時間可能落在2027年初附近，因此暫時不能確定會否在今年秋季出現。