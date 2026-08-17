風扇外套/空調服可否帶上飛機？隨身電池容量、安檢禁忌攻略｜夏天去日本單車遊或東南亞行山，不少人想帶香港建造業熱門的「風扇外套」（空調服）出國消暑。這類內置馬達與鋰電池的科技服飾，到底能否過海關？

答案是：可以，但必須符合嚴格的鋰電池登機規範。



風扇外套登機原則：關鍵在於「電池能否拆卸」

風扇外套由「衣服、風扇、供電電池」三部分組成，安檢重點全在鋰電池：

電池可拆卸：市面上絕大多數的風扇空調外套，其電池均設計為可完全拆除以便獨立充電或清洗衣物。拆下的衣服與風扇可選擇託運（寄艙）；拆出的鋰電池必須隨身手提上機。

電池不可拆卸：一些單價低於100元的陶寶貨，電池無法拆開，嚴禁整件外套託運，只能隨身攜帶或直接穿著登機。

風扇外套登機原則：關鍵在於「電池能否拆卸」

登機 3 大鐵律：容量、標示與數量限制

帶風扇外套或手持風扇出國，必須牢記國際民航組織（ICAO）的安檢標準：

1. 電池容量須在 100Wh 以內



航空公司以「額定能量（Wh）」為標準，單顆 100Wh 以下（約 27,000mAh）的鋰電池無需報備即可手提登機。市面上常見品牌（如 BURTLE、Makita）的外套電池容量多在 10,000 至 20,000mAh（約 37Wh~74Wh），均符合安全門檻。

電池容量須在 100Wh 以內

2. 規格標示必須清晰，否則即時沒收



電池表面必須清晰印有容量數值（如 Wh 或 V/mAh）。若字跡因磨損模糊、標籤脫落，安檢人員無法確認安全性時將會直接沒收。

市面上的行動電源通常標示為「mAh」（毫安時／Milliampere-hour），你可以用以下公式自行換算：

公式：(mAh ÷ 1000) × 電壓 (V) = Wh

記得要留意充電池上有否清晰印有容量數值。

3. 小心數量上限



一般航空公司建議每名旅客隨身攜帶 2 顆備用鋰電池或小型風扇裝置。一件外套已經內置了最少2把風扇，如再額外多帶一把手提風扇、一粒尿袋去旅行，也許會超過上限，容易被懷疑用於商業用途而遭沒收；出發前一定要計好數量。

10大港人常用航空公司限制一覽

更詳細／更updated限制，請參考以下航空公司網頁連結：