尿袋上機新限制2026即日生效｜每人限帶2兩個上機．電量上限看Wh非mAh｜香港民航處針對手提行動電源（俗稱「尿袋」）上機發出2026年最新規定，每名乘客最多只能攜帶兩個外置充電器上機，除嚴禁放於寄艙行李及座位頂部行李箱外，更不可在飛行途中使用／為外置充電器充電。除此之外，亦明文規限了每個尿袋的電量上限，即睇2026年3月30日、最新版本尿袋上機限制懶人包！



尿袋上機新限制2026｜每人限帶2兩個上機．電量上限看Wh非mAh

依據民航處及國際民用航空組織（ICAO）的最新規定，除了每人限帶兩個及飛行途中禁充之外，每粒行動電源（「尿袋」）的電量上限與過往規定一致，具體標準如下：

行動電源電量上限 (以瓦特小時 Wh 為準)

100Wh 或以下： 允許攜帶，且無須航空公司批准。

超過 100Wh 至 160Wh： 必須事先獲得航空公司批准，且每人最多只能攜帶兩件。

超過 160Wh： 絕對禁止隨身攜帶或寄艙。

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記者認為應該購買「直接標明Wh數值的行動電源」才最可靠

如何換算容量 (mAh 轉 Wh)

市面上的行動電源通常標示為「mAh」（毫安時／Milliampere-hour），你可以用以下公式自行換算：

公式：(mAh ÷ 1000) × 電壓 (V) = Wh

以下例子以一般行動電源的標準電壓：3.7V作計算，只作參考

20,000mAh： 約 74Wh（一般可直接帶上機）。

27,000mAh： 約 99.9Wh（接近 100Wh 的免申請上限）。

超過 43,243mAh： 將超過 160Wh，禁止帶上飛機。

注意！無線充電也不可用

封起USB插頭、包上膠袋後，電池仍有可能利用無線磁吸方式充電。唯此行為一樣被明文嚴禁，切勿違規。

不少航空公司亦明文表示，就算使用無線充電亦屬違規。

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日本航班限制：4月中將落實尿袋包膠袋要求

根據日本國土交通省航空局（Japan Civil Aviation Bureau, 簡稱 JCAB） 最新指示，預計4月中起將實施新的行動電源規範。

日本航班限制：4月中將落實尿袋包膠袋要求

1：所有備用電池與行動電源必須「個別」裝入透明夾鏈袋或原廠保護盒中，以防因摩擦產生熱能。

2：行動電源的輸出/輸入端（插孔）需貼上絕緣膠帶或蓋上保護蓋，避免短路。

部份航空公司要求登機前用膠紙將所有充電線駁口密封

3：禁止寄艙、禁止置放於頂部行李櫃

4：行動電源上必須有清晰的容量標示（Wh），若數值模糊不清，安檢人員將直接拒絕攜帶登￼

日本航機電池數量／電量限制，與上文提及國際民用航空組織（ICAO）要求相同



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中國航班限制：尿袋3C認證加追溯二維碼

由 2026 年 3 月 1 日起，中國強制性產品認證（3C 認證）對外置充電器（俗稱「尿袋」）的規管將進一步升級，所有新出廠的行動電源不僅要印有 3C 標誌，更必須加設「追溯二維碼」。

新規定設有一年緩衝，2027 年 3 月 1 日前已出廠或在售的合格產品，仍可繼續在市面流通及使用。如果你目前的尿袋已持有基本 3C 認證，在 2027 年 2 月底前仍能正常帶上飛機。但要留意個別航空公司針對產品電量、數量的限制。更詳細要求請參考：尿袋3C認證3.1起加追溯二維碼｜哪些行動電源可搭高鐵登機北上？

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認識 3C 認證追溯二維碼：掃 Code 即知真偽

韓國航班限制： 11 間航空公司全面禁機上充電

韓國境內所有 11 間經營客運業務的航空公司，包括大韓航空、韓亞航空、德威航空（T'way Air）、濟州航空等，已正式全面實行機上禁用尿袋政策。乘客在航程中不僅嚴禁使用尿袋為手機或平板充電，連利用機上插座為尿袋本身充電亦被禁止。更詳細要求請參考：遊韓注意！機上禁用尿袋新例今起全韓國航班生效｜附日本尿袋新例

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小知識：揀這排座位要留意！

各位選乘經濟客位時，有沒有試過被安排座在沒有前排位置的座位？由於現時新規定，尿袋不可放在頂部行李箱，加上沒有前排椅背上的雜物架、小行李也無法放於前排座椅下，所以電池就只能放在褲袋內，非常不便。如果各位被派到相同位置，都要留意一下。

另特別提醒各位，近年頗流行的電動行李箱，一樣需要先拆走電池手提上機，不可寄艙！

近年流行的內置電池／摩打行李車，均需要拆電、手提上機，不可寄艙！

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10大港人常用航空公司限制一覽

更詳細／更updated限制，請參考以下航空公司網頁連結：

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以上資料卡僅供參考，近日各航空公司有可能再修例，點擊以下連結直接到航空公司網頁查詢資料更佳：

✈️ 國泰航空 Cathay Pacific

✈️ 香港快運 HK Express

✈️ 香港航空 Hong Kong Airlines

✈️ 大灣區航空 Greater Bay Airlines

✈️ 中華航空 China Airlines

✈️ 長榮航空 EVA Air

✈️ 日本航空 JAL

✈️ 全日空 ANA

✈️ 卡塔爾航空 Qatar Airways

✈️ 大韓航空 Korean Air

其他常見跟機數碼電器產品登機限制：

手機／手提電腦／平板電腦｜這類產品之電池難以拆除，只要關閉電源也能放入行李箱寄艙。不過寄艙撞爛就未必有得claim保險。

充電式可發熱裝置：「暖手蛋」要先拆走內置電池即可帶上機；內置電池式「直髮夾」不能帶上機，建議只帶插電掣的款式。

自拍棒／相機腳架：手提行李登機上限管徑 1cm 以下、可收縮後高度 60cm 以下；寄艙上限管徑 1cm 以上、可伸縮且其收合後高度超過 60cm 以上。

電動行李箱：近年頗流行的電動行李箱，一樣需要先拆走電池手提上機，不可寄艙！

近年流行的內置電池／摩打行李車，均需要拆電、手提上機，不可寄艙！