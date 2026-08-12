機戰35週年｜《第2次機戰Z破界篇》將高清重臨　戰鬥場景全面優化

萬代南夢宮娛樂（Bandai Namco Entertainment ）近日正式宣布，《超級機械人大戰》系列35週年紀念企劃之一，《第2次超級機械人大戰Z 破界篇 Remastered》確定製作，讓這款曾在PSP平台寫下系列重要一頁的經典作品，睽違15年重新回到玩家眼前。



原版《第2次超級機械人大戰Z 破界篇》於2011年4月14日在PSP推出，是《超級機械人大戰Z》的正統續作，同時也是SRWZ 2上下兩部曲的前篇。

《第2次超級機械人大戰Z 破界篇 Remastered》確定製作。（萬代南夢宮官網）

官方目前尚未公布Remastered版的發售日期與對應平台，但已透露將針對戰鬥動畫進行高解析度化，並重新調整遊戲視窗及操作介面等UI設計。

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橫跨七年的《超級機械人大戰Z》系列

《超級機械人大戰Z》系列始於2008年，並一路延續至2015年，是《超級機械人大戰》歷來規模最龐大、世界觀也最複雜的長篇系列之一。

《超級機械人大戰Z》（SRWZ）

2008年9月25日於PlayStation 2發售的系列起點。

故事以多個平行世界因「時空震動」而融合為同一個多元世界為核心，玩家可以選擇熱血修理工蘭德或悲劇色彩濃厚的軍人節子作為主角，並與來自《機動戰士高達SEED DESTINY》、《交響詩篇 艾蕾卡7》、《創聖大天使》、《超時空世紀歐卡斯》等作品的角色組成「ZEUTH」。

《機戰Z》的故事以多個平行世界因「時空震動」而融合為同一個多元世界為核心。（萬代南夢宮官網）

本作不僅奠定了整個Z系列的多元世界設定，也留下大量與平行宇宙、次元力及原創敵人相關的伏筆。

《第2次超級機械人大戰Z 破界篇》（SRWZ 2破界篇）

2011年4月14日於PSP發售，為系列20週年紀念作品，同時也是SRWZ 2的前篇。

故事舞台轉移至另一個多元世界，負債累累的原創主角克羅烏．布魯斯托（玩家暱稱：苦勞），為了償還債務而駕駛對次元獸用機體「普拉斯達」，並與天人、黑色騎士團、S.M.S等不同組織相遇，最終組成特別國際救助隊「ZEXIS」。

故事舞台轉移至另一個多元世界，負債累累的原創主角克羅烏．布魯斯托（玩家暱稱：苦勞），為了償還債務而駕駛對次元獸用機體「普拉斯達」。（萬代南夢宮官網）

《破界篇》最具代表性的特色，便是一次加入《裝甲騎兵VOTOMS》、《叛逆的魯魯修》、《機動戰士高達00》、《天元突破紅蓮螺巖》等大量人氣作品。當年共有34部作品參戰，其中12部更是首度登上SRW。

《第2次超級機械人大戰Z 再世篇》（SRWZ 2再世篇）

2012年4月5日於PSP發售，承接《破界篇》留下的伏筆，並為SRWZ 2的故事畫下句點。

隨著《叛逆的魯魯修 R2》、《機動戰士高達00 2nd Season》、《天元突破紅蓮螺巖》後半段等劇情全面展開，ZEXIS也必須面對更加龐大的國際戰爭與次元危機。

《再世篇》承接《破界篇》留下的伏筆，並為SRWZ 2的故事畫下句點。（萬代南夢宮官網）

除了前作角色回歸，《再世篇》也進一步串聯初代SRWZ的ZEUTH成員，讓兩個多元世界的英雄真正集結。《再世篇》共有40部作品參戰，規模較《破界篇》更加龐大。

《第3次超級機械人大戰Z 時獄篇》（SRWZ 3時獄篇）

2014年4月10日於PlayStation 3及PS Vita推出，是Z系列最終章的前篇。

本作將初代SRWZ及SRWZ 2的角色重新集結，組成特務部隊「Z-BLUE」，並加入《機動戰士高達 UC》、《劇場版 機動戰士高達 00》、《福音戰士新劇場版》、《驚爆危機！》等作品。

本作將初代SRWZ及SRWZ 2的角色重新集結，組成特務部隊「Z-BLUE」。（萬代南夢宮官網）

相較於前兩代著重不同世界融合，《時獄篇》開始全面回收Z系列長期埋下的伏筆，將故事推向圍繞時間、次元力及「十二星座」展開的最終戰局。

《第3次超級機械人大戰Z 天獄篇》（SRWZ 3 天獄篇）

2015年4月2日於PlayStation 3及PS Vita發售，是整個Z系列的最終完結篇。

《天獄篇》集結系列歷代主角與主要部隊，並加入《翠星上的加爾岡緹亞》、《飛越巔峰》（或稱：勇往直前）、《飛越巔峰2》等作品，正式揭開多元世界、次元力及系列原創勢力背後的真相，為從2008年開始、橫跨七年的故事畫下句點。

《天獄篇》是整個Z系列的最終完結篇，正式揭開多元世界、次元力及系列原創勢力背後的真相。（萬代南夢宮官網）

《時獄篇》與《天獄篇》之間另有一部全15話的外傳《連獄篇》，負責補充兩部作品之間的原創角色劇情。

《破界篇》當年完整參戰陣容

《破界篇》當年共收錄34部參戰作品，是當時系列規模最大的陣容之一。

經典及超級系機械人作品：《無敵超人贊波3》、《無敵鋼人泰坦3》、《無敵機器人 特拉達G7》、《戰國魔神》、《宇宙戰士》、《六神合體》、《超獸機神》、《獸裝機攻斷空我 NOVA》、《真三一萬能俠 世界最後之日》、《真無敵鐵金剛 衝擊！Z篇》、《地球防衛企業》、《超重神 Zwei》、《創聖大天使》。

《破界篇》當年共收錄34部參戰作品，是當時系列規模最大的陣容之一。（萬代南夢宮官網）

真實系及跨界人氣作品：《戰鬥裝甲》、《裝甲騎兵》、《超時空世紀》、《THE Big O》、《帝皇基拿》、《叛逆的魯魯修》、《天元突破紅蓮螺巖》、《超時空要塞F》、《交響詩篇 艾蕾卡7：彩虹滿口袋》。

高達系列：《機動戰士Z高達》、《機動戰士高達 逆襲的夏亞》、《新機動戰記高達W》、《機動新世紀高達X》、《∀高達》、《機動戰士高達SEED DESTINY》、《機動戰士高達00 1st Season》。

Remastered和Remake究竟有何不同？

在我們熟悉的中文中，經常將Remastered和Remake都稱為「重製版」，但兩者實際代表的開發規模並不相同。

Remastered，也就是高畫質復刻版，通常會保留原版的劇情、關卡、戰鬥系統及主要素材，再針對解析度、畫面比例、音效、讀取速度、操作介面與現代平台相容性進行強化。

Remastered通常會保留原版的劇情、關卡、戰鬥系統及主要素材。（萬代南夢宮官網）

遊戲的核心內容仍然是玩家記憶中的原版，只是變得更清晰、更方便遊玩。Remake，則是全面重製版，通常會重新製作美術素材、模型、動畫及程式架構，甚至可能更換遊戲引擎、改寫劇情、重新錄製語音，並大幅調整關卡與戰鬥系統。

完成後的作品可能只保留原版概念，實際體驗卻接近一款全新遊戲。如卡普空（Capcom）近年的《惡靈古堡》系列重製版都屬於Remake類型。

以目前公布的情報來看，《第2次超級機械人大戰Z 破界篇 Remastered》主要強化方向是戰鬥動畫高解析度化與UI優化，尚未宣布重做劇情、系統或戰鬥動畫內容，因此現階段應視為保留原作核心的高畫質復刻，而非從零重新打造的Remake。

《破界篇》過去受限於PSP平台，原版在現代主機上並沒有方便的遊玩管道。如今Remastered版正式啟動，代表玩家有機會以更符合現代標準的方式重溫ZEXIS的故事，也讓人期待後篇《再世篇》，甚至初代《Z》及SRWZ 3未來是否同樣有機會重新登上現行平台。

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