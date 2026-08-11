集英社MANGA MILLION免費睇漫畫！400部神作任睇、隱藏神作推薦！別只睇《海賊王》 5部高分冷門漫畫免費試讀｜有報告指高峰期每週畫600幾萬本的《週刊少年JUMP》銷售量已跌破每期100萬，雖然實體書式微，但另一要因是日本漫畫界巨頭集英社（Shueisha）全力轉型為網漫+經營漫畫IP多媒體。



近日，集英社為慶祝創業 100 週年，震撼推出「MANGA MILLION」全球限定免費閱讀企劃！官方號稱集結旗下 400 多部作品、總計超過 100 萬頁的漫畫內容，包括人氣大作《海賊王》、《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》、《我的英雄學院》等神作，又或是《JoJo奇妙冒險》、《足球小將》、《烏龍派出所》等經典，通通翻譯成多國語言全球開放試閱。實試收看數天，不得不說：想法好震撼、場面好浩大，但對香港及台灣的繁體中文讀者而言，體驗確實藏著不少短板，不過始終是免費的，收貨了。

「MANGA MILLION」全球限定免費閱讀企劃！官方號稱集結旗下 400 多部作品、總計超過 100 萬頁的漫畫內容。

預設語言簡中優先 港台讀者要多走一步

網站標榜支援簡體中文、繁體中文以及香港中文 3 種中文版本，但目前的介面設計對港台用戶非常不友善。只要打開網站或使用搜尋欄，預設的介面與結果永遠是「簡體中文」每次搜尋漫畫，用戶都必須手動切換到香港中文或繁體中文。

話數太少：繁中版淪為「三等公民」

記者覺得最可惜之處，「MANGA MILLION」的主旨其實是向全球推廣 JUMP 漫畫，提供試讀體驗，因此當地正版漫畫市場越成熟、授權越普及的地區，能免費看到的試看話數就越少。像香港中文、繁體中文和簡體中文這類市場，可收看作品、免費話數往往屬於全球最少的一批，大部分熱門漫畫僅開放前 3 至 23 話左右。

相反，在希臘文、德文等市場，《我推的孩子》免費話數居然可以豪爽放鬆到 50 多話！

像香港中文、繁體中文和簡體中文這類市場，解鎖的話數往往屬於全球最少的一批，大部分熱門漫畫僅開放前 3 至 23 話左右。

相反，在希臘文、德文等市場，《我推的孩子》免費話數居然可以豪爽放鬆到 50 多話！

香港中文僅得28部作品

而三個中文版內，香港是最不受重視，繁體中文版有87部作品、簡體中文有58部，而香港中文版僅得28部作品。而且因為介面只支援簡體中文，在介面中，不是顯示看慣的港版名字。不過入到漫畫又會變港版名，很分裂。

繁體中文版有87部作品、簡體中文有58部，而香港中文版僅得29部作品。而且

文字直接嵌進圖片：外掛翻譯神器完全失效

有些聰明的讀者可能會想：「如果繁中版話數少，我開英文版或日文版，然後用 Google 翻譯或瀏覽器外掛插件直接翻譯成中文不就行了嗎？」

請死心吧！MANGA MILLION 採用的 AI 翻譯技術是直接將譯文「燒印」並嵌入到漫畫圖檔文字框內，瀏覽器的內建翻譯器或任何外掛翻譯插件對此完全無能為力。

MANGA MILLION 採用的 AI 翻譯技術是直接將譯文「燒印」並嵌入到漫畫圖檔文字框內，瀏覽器的內建翻譯器或任何外掛翻譯插件對此完全無能為力。

譯名水土不服：香港中文版反而睇唔慣？

有一點不適應，其實非 MANGA MILLION 的錯，近年香港讀者鮮有購買實體香港正版漫畫，網絡討論的資源大多來自中國、台灣的譯本。

以爆紅作品《膽大黨》為例，全網動漫迷幾乎都習慣叫男主角「厄卡倫」，但香港玉皇朝出版的官方港譯名其實是「神痴」。當記者在 MANGA MILLION 上選取香港中文版時，看到滿屏的港式譯名，反而覺得有些陌生和不習慣。

跨平台體驗：手機瀏覽勝電腦版

在介面方面，記者強烈建議大家使用手機開啟網站。網頁採用了直立式響應式排版，在電腦大螢幕上要不斷滑動滑鼠輪軸翻頁（不對應鍵盤）。不過，看「跨版」頁面時，電腦就有其優勢。

搜尋系統很弱｜用英文找到最多冷門漫畫

MANGA MILLION 的搜尋系統很弱，《海賊王》、《鬼滅之刃》等大作不難找，如想找經典gag漫《烏龍派出所》，因為只提供英文版，輸入「烏慮」是找不到的，一定要搜尋「Kochikame」才會顯示。

想找經典gag漫《烏龍派出所》，因為只提供英文版，輸入「烏慮」是找不到的，一定要搜尋「Kochikame」才會顯示。

所以，想看盡全部漫畫，最好先教到英文介面，再用英文名搜尋，就可以找到最多相對較冷門作品：《九龍大眾浪漫》（Kowloon Generic Romance）、《章魚P的原罪》（Takopi’s Original Sin）、《行運超人》（Super! Luckyman）、《吸血鬼與薔薇少女》（Vampire and the Rose）……

《九龍大眾浪漫》（Kowloon Generic Romance）

《章魚P的原罪》（Takopi’s Original Sin）

《行運超人》（Super! Luckyman）

《吸血鬼與薔薇少女》（Vampire and the Rose）

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