新AirPods內置視覺智慧鏡頭｜更好的單元、更佳的連接、更長的電量，藍牙耳機還有甚麼改良空間？蘋果在接下來 9 月的秋季發佈會（Apple Event），除了公開 iPhone 18 Pro 系列及首款折疊螢幕 iPhone 外，一直盛傳的「全新功能 AirPods」終於露出了廬山真面目。

新 AirPods 將內置微型鏡頭、語音互動與生成式 AI ，它不再只是聽音樂的耳機！而是SIRI AI 的雙眼！



科技媒體 MacRumors 在蘋果最新的 macOS Tahoe 26.7 RC 韌體中，發現一段未公開的示範短片與程式碼。影片首度展示了內部代號為 B790 的「帶鏡頭 AirPods」。這款新品並非主打拍照或社交紀錄，而是作為 Apple Intelligence 在現實環境中的「視覺雙眼」。

AirPods 鏡頭究竟能做什麼？

許多人聽到「耳機加鏡頭」，第一反應是隱私與偷拍問題。但根據 9to5Mac 引述演示影片的內容，這組鏡頭完全是為了配合「視覺智慧（Visual Intelligence）」。AirPods 上的鏡頭採用的是低解析度紅外線感測器（類似 Face ID 原理），重點在於擷取空間環境、文字及物體特徵，交由 AI 分析，而非拍攝高畫質相片。

影片中，用戶拿起一本書，耳機鏡頭即時捕捉封面與文字。此時 Siri 語音提示：「有了視覺智慧，你的世界變得可以被儲存。看到喜歡的東西？只需叫我儲存即可。」系統隨即自動將書本資訊存入筆記與提醒事項。

新AirPods內置視覺智慧鏡頭｜macOS Tahoe 26.7意外曝光B790細節

長髮遮擋會警告？系統細節曝光

除了演示影片，MacRumors 還在系統代碼中發現「B790 start image stream failed for left bud」（左耳影像串流啟動失敗）等字串。

蘋果工程師甚至加入了一套遮擋警示機制。由於耳機戴在耳邊，長髮或帽子極易擋住鏡頭，系統會跳出提示：「為了獲取最準確的環境資訊，請確保 AirPods 未被遮擋。」這證實硬體開發已進入最後階段。

蘋果工程師甚至加入了一套遮擋警示機制。由於耳機戴在耳邊，長髮或帽子極易擋住鏡頭，系統會跳出提示。

9月與iPhone Ultra 一同登場？蘋果 AI 穿戴關鍵佈局

知名記者 Mark Gurman 先前透露，蘋果內部有兩個鏡頭耳機項目：代號 B798 以及推進更快的代號 B790。從 macOS 26.7 RC 具備完整的示範影片與錯誤報告來看，B790 硬體設計已通過驗證。外界普遍預期，這款被稱為「AirPods Ultra」的新品，極有機會在今年 9 月與 iPhone 18 Pro（又譯：iPhone 18 Pro）一同登場。