手上的 iPhone 已用滿 3 年或以上？看著螢幕順暢度下降、電池續航力告急，許多人正猶豫該現在換機，還是再等幾個月看看 iPhone 18 的發表？從全球供應鏈數據與蘋果銷售策略佈局來看，背後有4大因素，現在正是入手 iPhone 17 系列的最佳黃金時間點。



為什麼說「現在換 iPhone 17」比「等 iPhone 18」更划算？

因素 1：iPhone 18 真的會大幅加價嗎？

受到全球 AI 數據中心擴建潮與記憶體晶片價格劇烈上揚衝擊，智慧型手機的核心硬體成本大幅狂飆。蘋果執行長 Tim Cook 在之前的財報會議中亦承認成本壓力，電腦Mac、平板電腦iPad已全線加價，影響力最大的iPhone手機產品線，加價似乎亦勢在必行。

9月即將登場的 iPhone 18 Pro 系列，根據彭博社及天風國際分析師郭明錤等供應鏈權威報告，上市售價預計將調漲 200 至 300 美元（約港幣 $1,500 - $2,300）。

更值得留意的是，蘋果甚至可能因應晶片高成本，取消過往「新機一出、舊機即降」的慣例。換言之 iPhone 17 目前的售價是相對抵買，而且日後更可能加價。

因素 2：想買平價版 iPhone 18 需要等多久？

答案是：可能要等到 2027 年。

市場傳出今年蘋果將調整發佈節奏。秋季發佈會預計僅推出單價極高的 iPhone 18 Pro、Pro Max，以及市場矚目的首款折疊旗艦款（iPhone Ultra）。

標準版 iPhone 18 與入門款 iPhone 18e，上市時間傳出已被延後至 2027 年春季。

如果您的舊手機已經使用了 3 年，強行再等大半年，恐將面臨舊機性能與電池加速衰退的風險。

根據美國網媒 Macworld 報導，在最新的 iOS 27 系統電源管理與電池驅動檔中，明確出現了 6 款新機代號：

因素 3：iPhone 18 標準版的規格有傳受到限制

為了在成本高漲的壓力下區隔產品線，供應鏈消息指出，被推遲發售的 iPhone 18 標準版在規格上可能遭遇削減：

記憶體容量受限：Pro 系列已普及 12GB RAM，但 18 與 18e 傳出僅搭載 9GB RAM。

AI 支援門檻：Apple 在WWDC26 發表全新SIRI AI，它極度依賴手機端的核心算力及記憶體。如iPhone 18 一如傳言削弱記憶體量，部分高階 AI 功能可能無法流暢執行。相反地，目前規格完整、全系具備充足記憶體的 iPhone 17 ，在執行 Apple Intelligence 相關應用時反而更為穩健，性價比更加顯著。

為了在成本高漲的壓力下區隔產品線，供應鏈消息指出，被推遲發售的 iPhone 18 標準版在規格上可能遭遇削減：

因素 4：舊手機 Trade-In 舊換新殘值什麼時候最高？

多款iPhone回收價上升 iPhone 14 Pro加最多

對於持機 3 年以上的用戶而言，手中的舊機（如 iPhone 13 或 iPhone 14 系列）目前仍處於二手市場與官方回收價（Trade-In）的「最後高價區間」。從最新Trade In資料可見，今次並非只有近代iPhone獲提高估價，由iPhone 16系列一路至部分較舊型號都有調整。

一旦新一代 Pro 旗艦正式發表，舊款機型的回收折抵金額將迅速下滑。利用現有的高折抵價值補貼購入 iPhone 17，能直接鎖定最佳價差，避免雙重損失。

iPhone 舊機主換機策略建議：若您的舊機已使用滿 3 年（即15代或更舊），且希望獲得完整的 Apple Intelligence 體驗，並規避隨後的漲價潮，在 iPhone 18 Pro 9月發佈前果斷入手 iPhone 17，會是現階段更理性且省錢的選擇。

