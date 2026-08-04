iPad Air 2027大改款｜升M5晶片／無孔喇叭／單層OLED／防水機身｜自2020年第四代 iPad Air 導入平直中框與全螢幕設計以來，即便歷經了 M1 到 M4 晶片的內部迭代，產品外觀幾乎完全沒有改變！不過，供應鏈最新消息指出，這種長期「換芯不換殼」的局面，預計會在 2027 年迎來徹底扭轉。



iPad Air 2027唔再擠牙膏！沿用6年舊外觀終於要換？升M5機身防水

新一代 iPad Air 不僅將全面擁抱 OLED 螢幕，更預計搭載強悍的 M5 晶片，並引進多項過去僅在旗艦產品或實驗性新機上出現的硬體規格。

iPad Air 2027 預計重點升級概覽

．顯示屏幕│ 升級為單層 LTPS OLED (三星供應)

．核心處理器 (SoC) │ 升級至 M5 晶片

．機身設計 (Design)│ 預計跟進 iPad mini 8 全新結構 (防水防塵)

．音訊技術 (Audio) │ 無孔振動揚聲系統 (Vibration Speaker)

為什麼 2027 年是iPad用家升級好時機？單層 LTPS OLED 面板成關鍵

有傳 Apple 新 CEO 特努斯（ John Ternus）決定逐步將 OLED 技術從 iPhone 擴展至全線產品，包括未來的 MacBook Air 與 iMac。

根據外媒 GSMArena 報導指出，iPad Air 2027 將首度配備由三星顯示（Samsung Display）生產的 OLED 螢幕的 iPad Air，雖然峰值亮度與極限耐用度略遜 iPad Pro 採用的雙層串聯 Tandem OLED，但依然保留 OLED 真正純黑顯示（Pure Black）、極高的對比度以及更優異能源效益的優點。

效能再跳躍：M5 晶片與其他外觀改變傳聞

搭載全新 M5 晶片：除了視覺與外觀的革新，2027 款 iPad Air 也將全新 M5 晶片，有利於強化 AI 算力（Apple Intelligence）、圖像渲染以及多工作業上的效能。

2027 款 iPad Air 也將全新 M5 晶片，有利於強化 AI 算力（Apple Intelligence）

無孔振動揚聲系統（Vibration-based Speaker）：取消傳統開孔式喇叭，透過機身面板振動發聲，大幅提升整體機身一體感與防塵能力。

無孔振動揚聲系統（Vibration-based Speaker）：取消傳統開孔式喇叭，透過機身面板振動發聲，大幅提升整體機身一體感與防塵能力。

IP68 級別防水機身：這將是 iPad 家族史上首次引入針對液體的防護機制，讓戶外工作與繪圖更加安心。

這將是 iPad 家族史上首次引入針對液體的防護機制，讓戶外工作與繪圖更加安心。

報導來源：gsmarenamacrumors