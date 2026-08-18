宇樹「超人」機械人破世界紀錄：縱跳高2米　極速12.66米跑贏保特

宇樹「超人」機械人破世界紀錄：中國機械人企業宇樹科技於2026年8月17日發佈最新雙足人形機械人驗證機「超人」，官方數據顯示其腿長0.85米、原地縱跳2米、極速12.66m/s（約每小時45.57公里），打破人類原地跳高（約1.8米）與牙買加飛人保特（Bolt）百米瞬時峰值速度（12.42m/s）的紀錄。



宇樹科技最新機械人驗證機：「超人」。（YouTube）

宇樹科技「超人」機械人憑甚麼跑贏保特？

國產人形機械人企業宇樹科技發佈最新高動態驗證機「超人」，以腿長僅0.85米的軀體，做出2米高的原地縱跳，並在衝刺跑中跑出12.66m/s（約每小時45.57公里）的極限速度。

宇樹「超人」機械人創下兩項世界紀錄。（YouTube）

這個數字直接超越了人類肉體天花板。牙買加飛人保特（Bolt）在2009年創下9秒58百米世界紀錄時，瞬時峰值速度為12.42m/s。而人類原地起跳離地的極限約在1.8米左右。宇樹「超人」在兩項指標上同時超越人類，「超人」在高速奔跑中四肢協同擺動，全程保持了極高的動態平衡姿態。

百米超越牙買加飛人保特。（YouTube）

3個月迭代26%速度，底層技術有哪些突破？

從研發到整機落地，「超人」僅用了3個多月。今年4月宇樹科技前代產品H1才剛跑出10m/s的成績逼近人類極限；短短四個月內，研發團隊將極速再推高26.6%。

這種爆發力的背後，是關節扭矩與控制演算法的升級：

高功率密度關節模組：起跳與蹬地瞬間，伺服馬達在毫秒內輸出巨大扭矩，結構件承受數倍於體重的衝擊力而不變形。

強化學習運動控制演算法：每秒執行上千次閉環計算，落地吸收衝擊並實時修正重心，避免高速姿態失衡。

輕量化肢體設計：短腿結構大幅降低轉動慣量，讓步頻達到肉眼難以看清的頻率。

據稱「超人」目前仍處於技術原型驗證階段，控制演算法在未來幾個月內仍有進一步擴展空間。

今年4月H1才剛跑出10m/s的成績逼近人類極限。（小紅書）

跑得快跳得高，真的有商業實用價值嗎？

極限運動性能並不等於落地應用。社交平台不少人質疑：「能跑贏保特，但能不能幫我洗碗扭螺絲？」

工程師團隊將運動極限拉滿，目的在於壓出關節過熱、結構疲勞與演算法失控的臨界點。這些在極限測試中暴露的問題，會直接轉化為下一代量產機型的穩定性改進。未來在地震救援、火災現場或高危礦區，路面崎嶇不平，機械人必須具備跨越障礙、快速衝刺與抗跌倒的能力，才能真正替代人類進入危險環境。

現時已有不少機械人已經可以參與救援行動。（DEEPRobotics）

目前宇樹科技已形成產品梯隊，從售價2.99萬元人民幣的入門級R1-Air，到8.5萬元等級的G1，再到工業級H1。宇樹旗下純雙足人形機械人累計生產下線已破18,000台，在產業內保持交付量領先。