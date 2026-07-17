上緯新材發布啟元T1機械人！1機體擁2種形態　可變身人形與機械狗

上緯新材機械人官方近期發視頻宣布，全球首個可變形個人機械人啟元T1正式登場。該機械人可在人形輪足與四足機械狗兩種形態之間自主切換，採用行業首創的Transformer跨形態一體架構，一個本體，兩種形態。



從官方演示視頻來看，啟元T1的變形過程自然流暢。雙足站立時為人形形態，可執行跟隨、拍攝、互動等任務；切換為四足形態時則化身機械狗，適應更多複雜地形。兩種形態均採用輪式行走，從桌面高度躍下也能保持機身平穩。

上緯新材機械人官方近期發視頻宣佈，全球首個可變形個人機械人啟元T1正式登場。（上緯新材）

上緯新材機械人產品介紹：

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功能方面，啟元T1具備智能跟隨能力，無需遙控器即可自主跟隨用戶移動。機械人還支持語音交互，演示中用戶通過語音指令安排行程、點餐、遊戲互動等。

拍攝功能方面，啟元T1可自主移動到拍攝位置，完成運鏡、變焦等操作。官方表示更多技能可由用戶自行創造，具備一定的開放性和擴展性。

據悉，啟元T1由上緯新材旗下個人機械人子品牌「上緯啟元」推出，該品牌由彭志輝（稚暉君）於2025年12月31日發布。此前上緯新材已在WAIC 2026期間預告了啟元T1的亮相，近期正式登場並公布演示視頻。

官方定位顯示，啟元T1面向家庭陪伴和日常生活場景，主打「隨你的日常而變化」的產品理念——需要它像人一樣站立互動時，它是人形機械人；需要它靈活穿行或陪伴時，它變身四足機械狗。

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