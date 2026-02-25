手機出現「這2訊號」別遲疑！恐是詐騙操控　立刻關機斷網保資金

央視財經2月24日援引公安部新聞傳媒相關訊息發布提醒，針對手機遠程控屏詐騙頻發的情況，明確手機被控屏的典型徵兆、詐騙分子常用套路及緊急應對方法，提醒民眾提高警惕，避免財產損失。



警方指出，手機出現兩類情況需高度警惕：

一是出現失控操作，屏幕自動亂跳、黑屏、閃屏或返回鍵失靈，用戶無法自主操作；

二是通知欄顯示「正在屏幕共享」「投屏中」「正在錄製」等特殊標識；

或通話中出現「共享」圖標，這些均可能是手機被遠程控屏的信號。



如何應對手機被操控？詳細方法：

詐騙分子通過屏幕共享，可即時查看用戶密碼、驗證碼等敏感訊息，甚至直接遠程操作用戶手機進行轉賬、刪除記錄等操作，用戶此時無法進行阻止。詐騙分子常以「協助操作」為藉口，誘導受害人主動開啟屏幕共享或遠程控制，四大常見套路需謹防：

1. 冒充網購平台、快遞或銀行客服，以訂單理賠、賬戶凍結等理由要求遠程核查；

2. 冒充公檢法工作人員，以涉嫌洗錢等為由，誘導受害人開啟共享並將資金轉入所謂「安全賬戶」；

3. 以註銷校園貸、調整貸款額度為誘餌，要求遠程操作；

4. 在投資理財詐騙中，以「手把手教學」「協助提現」為由，誘導開啟屏幕共享。



警方強調，從誘導開啟共享到竊取訊息、轉走錢財，詐騙分子作案往往僅需幾分鐘，速度極快。當發現自己的手機疑似被遠程控制時，不要慌張，可以按照以下方法緊急處理：

重啟手機：立即強制重啟手機以中斷遠程連接。拔掉電話卡、關閉Wi-Fi：無論能否正常重啟手機，均要第一時間拔掉電話卡，避免騙子通過短信驗證碼獲取更多權限；同時關閉Wi-Fi，或者直接關閉路由器的電源，從物理層面切斷網絡連接，阻止騙子遠程操作手機。

掛失、凍結銀行卡：使用安全的手機立刻撥打銀行客服電話掛失，並凍結名下所有銀行卡，直接切斷詐騙分子的轉賬路徑，最大程度減少損失。

清理卸載惡意軟件：在無網絡狀態下，全面刪除手機內可疑或來源不明的軟件，發現如「服務通」「銀聯會議」等來歷不明的軟件，建議全部刪除。若手動清理不徹底，也可在備份重要數據後，恢復手機出廠設置。

向警方求助：第一時間報警，詳細提供不法分子的聯繫方式、涉詐軟件名稱圖標、轉賬記錄及銀行卡訊息等關鍵線索，以便警方協調銀行緊急凍結賬戶，並追蹤資金流向挽回損失。

