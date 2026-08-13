出遠門旅行前，以為把家中所有電器插頭拔掉，就能省電又防範火災？這個看似萬無一失的習慣，在專業家電技術人員眼裡，可能正一步步毀掉你的高階家電！😱

隨著智慧家電普及，許多設備的內部電路設計早已不是傳統「切斷電源最安全」的簡單構造。盲目拔掉某些電器的插頭，不僅無法幫你節省多少電費，或反在重啟瞬間造成電流衝撞損壞電路板，甚至招致更高的啟動耗電。



組別1：旅行前一定要拔插頭的電器

長途遠行時，確實有些電器「不拔插頭」會帶來安全隱患與能源浪費。關鍵在於該電器是否具備高發熱元件或高待機功率。

電熱水壺與飲水機：這類具備持續加熱功能的電器，若長段時間無人使用，加熱棒或溫控器在長時間通電下容易老化。若遇到水箱發乾或突發電壓不穩，極易引發乾燒甚至火災。

電熱水壺與飲水機：這類具備持續加熱功能的電器，若長段時間無人使用，加熱棒或溫控器在長時間通電下容易老化。（AI製圖）

儲熱式電熱水器：如果出門超過三天以上，建議切斷電源。否則熱水器會為了維持設定水溫而反覆啟動加熱，成為默默吃掉電費的「隱形怪獸」。

儲熱式電熱水器：如果出門超過三天以上，建議切斷電源。（AI製圖）

電視機頂盒與遊戲機：這類電子產品的待機功率遠超想像。部分機頂盒在待機狀態下的耗電量甚至高達運行狀態的八成以上，長時間外出務必切斷電源。但留意，如果你想在外地以remote play 開動家中的PS5，就不能拔插頭！

電視機頂盒與遊戲機：這類電子產品的待機功率遠超想像。（AI製圖）

組別2：這5類電器越拔越傷機！

並非所有電器都適合「一刀切」拔電源。以下幾類家電如果在長時間斷電後重新通電，損傷往往大於省下的電費：

1 雪櫃：雪櫃是絕對不能隨意拔掉電源的電器。一旦斷電，內部溫度回升，積聚的霜水融化可能腐蝕內部管路。更嚴重的是，冷媒（制冷劑）在系統內沉澱，重新插電時壓縮機需要以超高負荷運作來重新降溫，瞬間電流極大，非常容易損壞壓縮機，且啟動過程消耗的電量可能直接抵消掉你外出期間省下的電費。

雪櫃是絕對不能隨意拔掉電源的電器。一旦斷電，內部溫度回升，積聚的霜水融化可能腐蝕內部管路。（AI製圖）

2／3 智慧電視與 OLED 電視：現代高端電視（特別是 OLED 電視）在關機後，系統會自動在背景執行「面板修復（Pixel Refresh）」或軟體更新流程。若直接拔掉電源或關閉總插座，會中斷電視的自我維護機制，長期下來容易導致螢幕出現殘影或縮短面板壽命。

智慧電視與 OLED 電視在關機後，系統會自動在背景執行「面板修復（Pixel Refresh）」或軟體更新流程。若直接拔掉電源或關閉總插座，會中斷電視的自我維護機制。

4／5 Wi-Fi 路由器與 Smart Home 智能中樞：許多人習慣外出時關掉 Router，但智慧家居設備（如智慧門鎖、網路監控鏡頭、漏水感應器）高度依賴網路運作。斷電意味著遠端監控失效，若家中發生異常情況將無法即時收到警報。

Router及Smart Home 智能中樞高度依賴網路運作。斷電意味著遠端監控失效，若家中發生異常情況將無法即時收到警報。

3大家電安全防護秘技！是否出遠門也要學！

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比起頻繁拔插頭造成插座鬆動，運用正確的電路管理方法更為省心：

使用帶有獨立開關的拖板：對於需要切斷電源的小家電，直接關閉排插上的獨立開關即可，既能切斷待機電力，又能減少插頭頻繁拔插造成的磨損。

清理插座積塵：外出前檢查延長線與重型電器插座周圍是否有大量灰塵。當空氣濕度較高時，積聚的灰塵容易引發「積污導電（Tracking）」現象，導致短路起火。

總電源分路管理：若房屋電箱有清晰分路，外出前可直接切斷廚房小家電或客廳插座的分路斷路器（MCB），保留雪櫃與安全監控系統的供電，既高效又安全。