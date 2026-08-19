小米自研晶片不再是噱頭？玄戒新晶片即將發佈能通殺手機與汽車！

小米自研晶片不再是噱頭？突破百萬出貨大關，小米自研玄戒O1晶片正式擺脫「PPT造芯」質疑。隨着全新一代玄戒晶片即將登場，小米正以自研晶片為核心，全面貫穿手機、汽車與人形機器人，打造「人車家全生態」的硬核壁壘，並在9月與蘋果發佈會正面對決！



小米正以自研晶片為核心，全面貫穿手機、汽車與人形機器人，打造「人車家全生態」。（小米）

全新一代小米玄戒晶片即將發佈

小米總裁盧偉冰正式透露，去年推出的自研玄戒O1晶片，在三款終端設備上的累積出貨量已經正式突破100萬顆，完成了旗艦晶片的規模化驗證。更關鍵的是，盧偉冰即時拋出震撼彈：全新一代小米玄戒晶片已經準備就緒，即將正式發佈。

玄戒O1晶片出貨量已經正式突破100萬顆，新一代玄戒O3即將登場。（小米）

從手機到小米汽車，自研晶片將串聯「人車家全生態」？

小米最新一代玄戒晶片到底會用在哪裡？可能不只是手機。小米將在9月進入極其密集的新品發佈期。除了常規的旗艦手機升級，小米汽車澎程系列也將正式登場。

小米18 Pro系列及摺機將在9月發佈。（X）

小米近年大力推動「人車家全生態」戰略，其底層核心恰恰就是晶片與操作系統的深度結合。第一代玄戒O1成功驗證了影像、功耗與AI協同能力；到了新一代玄戒晶片，業界預期其架構將進一步擴展至車載智能座艙、域控制器甚至是具身智能（Embodied AI）領域。

小米摺機可將搭載玄戒O3新晶片。（搜狐）

在2026世界機器人大會前夕，盧偉冰特別強調，小米首款1.7米全尺寸人形機器人將在產線落地，且機器人技術不會獨立存在，必須與汽車和手機生態高度協同。當自研晶片能同時貫穿手機、汽車與機器人的神經中樞，小米的生態壁壘才算真正築起。

小米澎程系列汽車即將發佈。（小米）

記憶體暴漲的當下，自研晶片將是抗衡供應鏈的唯一出路？

今年下半年，全球記憶體價格持續居高不下。盧偉冰坦言，僅8GB+128GB的記憶體成本折算到零售價就超過1,500元人民幣。供應鏈成本高漲，迫使各大手機廠商不得不調高平均售價（ASP）。據觀點網報導，小米二季度手機ASP同比增長高達25.9%，創下歷史新高。

據傳小米18 Pro系列將搭載AI按鍵。（X）

面對高通（Qualcomm）、聯發科（MediaTek）等晶片巨頭的議價壓力，加上記憶體市場的瘋狂漲價，自研晶片成了小米掌控成本與利潤率的唯一戰略武器。有了玄戒晶片作為底牌，小米在高階旗艦定價上擁有了更多自主權。即使記憶體成本暴漲，小米仍能依靠自研晶片帶來的溢價空間與軟硬件優化，維持手機業務8.5%的毛利率底線。

9月新機潮撞期蘋果

蘋果（Apple）即將發表全新的iPhone 18系列及期待已久的摺機Ultra，而小米則選在同一時間點，甩出「新一代玄戒晶片+旗艦手機+小米汽車」的組合拳。