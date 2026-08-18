小米18系列爆料｜標準版傳延至2026年底　價格暴漲1000元人民幣！

小米18系列爆料｜小米18系列將打破多年傳統改採分兩波發佈，包含Pro、Pro Max及Fold的首批機型預計於2026年9月登場，而標準版則推遲至年底甚至2027年初。新機除了硬件配置顯著分化（如Pro系列獨佔「妙享背屏」），入場費更傳出將暴漲1000元，由5499元人民幣起售。



小米18系列包含Pro、Pro Max及Fold的首批機型預計於2026年9月登場。（微博）

小米18為何打破慣例分兩波發佈？

過去數年，小米旗艦習慣在每年第三或第四季度同台亮相。據科技媒體ximitime的代碼分析，小米18系列將打破這項傳統，採取分兩波發佈的策略。代碼庫顯示，代號為madrid的頂配機型小米18 Pro Max，早在2025年12月就已經出現在Mi Code中；相比之下，代號為venice的標準版小米18，直至2026年3月才首次現身，其型號後綴數字為「2612」。照常理推算，標準版的上市時間已被推遲至2026年12月甚至2027年初。

數碼閒聊站爆料小米18標準版將延遲發佈。（微博）

首批登場的陣容預計在2026年9月亮相，包括小米18 Pro、小米18 Pro Max以及摺機小米18 Fold。主打銷量的標準版，消費者恐怕得再等半年。

「妙享背屏」成Pro專屬？四款新機規格全曝光

除了發佈時間拉開差距，硬件配置的等級分化同樣顯著。主打雙屏互動的「妙享背屏」將成為Pro系列的獨佔功能，標準版小米18將不會配備這塊後置屏幕。從流出的規格來看，全系列均預裝澎湃OS（HyperOS）4系統，並全面強化AI運算能力。

小米17 Pro與小米17 Pro Max。（微博）

小米18 Fold：7.6吋可摺疊主屏幕，搭載自研XRING O3晶片，2億像素（200MP）主鏡頭，電池容量約6000mAh，支援67W有線與50W無線快充。

小米18 標準版：搭載高通驍龍8 Elite Gen 6處理器，2億像素主鏡頭，配備7200mAh大容量電池。

小米18 Pro：高通驍龍8 Elite Gen 6 Pro晶片，2億像素主鏡頭+5000萬像素超廣角鏡頭+2億像素遠攝鏡頭，電池約7000mAh。

小米18 Pro Max：搭載高通驍龍8 Elite Gen 6 Pro晶片，2億像素LOFIC HDR主鏡頭，超窄邊框工藝，電池容量衝上8500mAh。

高通驍龍8 Elite Gen 6 Pro採用台積電2nm製程與全新2+3+3三叢集CPU架構。（快科技）

起售價傳暴漲1000元

最讓買家關心的莫過於價格。多位數碼科技博主披露，小米18系列的入場費可能由上一代（小米17）的4499元人民幣，直接拉高至5499元人民幣，漲幅超過22%，一舉大漲千元。