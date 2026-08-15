小米REDMI 17系列千元手機登陸香港：7500mAh大電池配6.9吋大螢幕

小米REDMI 17系列 千元手機正式登陸香港｜小米高性價比全新 REDMI 17 系列正式推出，配備了驚人的 7500mAh 巨大電池，結合 6.9 吋大螢幕設計，為用家提供全天候無間斷娛樂體驗。對於追求長效續航及大螢幕視覺享受的用家來說，這款手機的各項重點規格與設計細節值得考慮入手。



巨無霸電池解決續航煩惱

手機續航力直接影響日常使用的便利程度，而電量表現絕對是 REDMI 17 系列的關鍵賣點。新系列搭載了高達 7500mAh 的超大容量電池，讓用家能夠更長時間保持高效工作、沉浸於各項娛樂及維持日常聯繫。對於經常需要在外奔波、高度依賴手機地圖導航或進行長時間視像通話的用家而言，這款大容量電池提供了極大的安全感。在充滿電的情況下，標準版 REDMI 17（4G版） 能夠支援長達 28 小時的影片播放、91 小時連續音樂播放，甚至可應付高達 46 小時的通話或 12 小時的影片錄製。

而支援 5G 網絡的 REDMI 17 5G 版本，其續航表現同樣出眾，可支援長達 28 小時的本地 1080p 影片播放，若配對藍牙耳機播放音樂更可持續長達 109 小時，通話時間亦達到 53 小時，或提供 10 小時的 1080p 影片錄製時間。除了持久的電量供應，系列還貼心地配備了 45W 快速充電功能，進一步縮短補充流失電量所需的時間，減少漫長的等待。更實用的一點是，手機支援高達 22.5W 的有線反向充電技術，這意味著在緊急情況下，它能夠化身為高容量的流動充電池，為身邊其他兼容的電子裝置提供電力救援。

6.9吋大螢幕的視覺與耐用度高

在視覺體驗方面，REDMI 17 系列配備了一面 6.9 吋的沉浸式顯示屏，解像度為 1600 x 720。為了確保流暢的互動體驗，螢幕加入了智能 120Hz AdaptiveSync 刷新率技術，系統會因應當前運行的應用程式，在 60Hz、90Hz 及 120Hz 之間進行動態調節，兼顧了畫面順滑度與耗電表現。考慮到現代人長時間緊盯螢幕的習慣，這塊面板獲得了 TÜV Rheinland 的低藍光、Circadian Friendly 及 Flicker Free 三重護眼認證，加上 DC 調光技術，有效減輕長時間觀看帶來的視覺疲勞。

機身的防護能力同樣獲得全面提升，顯示屏表面覆蓋了 Corning Gorilla Glass 7i 玻璃，顯著加強了抗刮與防摔的表現。整機更具備 IP64 防塵防水等級，配合 Wet Touch Technology 濕手觸控技術，即使在下雨天或是手指沾染水滴的情況下，依然能夠保持靈敏可靠的觸控反應。外觀設計上，REDMI 17 5G 特別提供了皮革橙版本，採用高級 PU 皮革材質打造，帶來更柔軟舒適的握持手感。機背更加入了 Dynamic RGB Light 動態燈效，能夠為來電、通知、充電狀態以至遊戲和拍攝提供個人化的燈光提示，結合了實用回饋與獨特的視覺風格。

系統效能及日常拍攝表現如何？

標準版 REDMI 17 採用 MediaTek Helio G91-Ultra 處理器，而 REDMI 17 5G 則搭載 Snapdragon 4 Gen 5 Mobile Platform，帶來更快速及穩定的 5G 網絡連接體驗。兩款機型均支援最高 12GB RAM 記憶體擴展功能，有助加快應用程式的啟動速度，讓切換多個程式的過程更為流暢。出廠預載的 Xiaomi HyperOS 3 作業系統，則進一步改善了整體的流暢度，提供更順滑的動畫效果與更靈敏的反應速度。

拍攝能力方面，手機搭載了 5000 萬像素的 AI 雙鏡頭系統，主鏡頭配備 f/1.8 光圈，能夠在各種日常場景中捕捉清晰自然的影像。前置鏡頭則為 800 萬像素，並支援前後雙視角拍攝功能，方便用家同時從多個角度記錄身邊發生的精彩時刻。為了帶來更強勁的影音娛樂享受，手機內置雙立體聲揚聲器，並提供最高 300% 的音量增強效果，無論是獨自觀看影片、聆聽音樂，還是進行免提通話，都能輸出更震撼清晰的聲音表現，而且機身還保留了 3.5mm 耳機插孔，滿足不同用家的聆聽習慣。