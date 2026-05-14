消委會13款變頻式分體冷氣機評比｜平嘢有好　同一評分卻差近萬元

消委會13款變頻式分體冷氣機評比｜選購冷氣機時，不少人都只看 1 級能源標籤，以為全部都一樣慳電。消委會最新測試 13 款 1 匹半的變頻式分體冷氣機，發現雖然所有冷氣機同樣屬 1 級能源效益，但實際製冷能源效率仍有明顯差距。當中最高效能型號與最低效能型號相比，按全年製冷推算可節省達 33% 電力。更值得留意的是，7 款總評獲 4.5 分的高分型號之間，售價差距甚大，反映買冷氣並非一定愈貴愈好。



13 款 1 匹半變頻式分體冷氣機評比

今次消委會及機電署測試 13 款 1匹半的變頻式分體冷氣機，當中 7 款為冷暖空調機，售價由 8,380 元至 19,610 元；其餘 6 款為淨冷型冷氣機，售價由 4,890 元至 7,880 元。部分型號售價已包括基本安裝費。

測試範圍包括基本功能、製冷量、製冷能源效率、寧靜程度、安全程度及使用方便程度。由於部分型號兼具暖氣功能，消委會及機電署亦同步測試冷暖空調機的供暖量及供暖能源效率。整體結果顯示，有 7 款冷氣機總評獲 4.5 分，表現優秀。不過，這批高分型號之間價錢相差甚遠，代表平價和高價產品中都可能有優質選擇，消費者不應只以價錢判斷表現。

製冷量大多符合聲稱 但仍有兩款略低

製冷量代表冷氣機把室內熱量排到室外的速度，數值愈高，理論上製冷速度愈快。測試以國際標準作參考，並將所有冷氣機鎖定在最大負荷狀態，即壓縮機以最高轉速運作，以評估其製冷能力。

結果顯示，13 款冷氣機量得的製冷量介乎 3.310 千瓦至 3.738 千瓦。當中 11 款量得的製冷量高於其聲稱數值，差距介乎 0.3% 至 6.8%，吻合程度均獲 5 點評分。

不過，有 2 款冷氣機量得製冷量低於聲稱數值，分別低 1.0% 及 3.0%，吻合程度分別獲 4.5 點及 4 點。雖然這些差異仍在強制性能源效益標籤計劃及國際慣常做法容許的 10% 公差範圍內，但消委會認為，消費者一般期望產品實際製冷量不應低於聲稱，建議相關廠商加強品質監控。

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同樣 1 級能源標籤 慳電能力仍可差很遠

今次測試最值得留意的，是製冷能源效率差距。消委會以製冷季節性表現系數 CSPF 評估冷氣機能源效率。CSPF 數值愈高，代表製冷能源效率愈高，亦即愈省電。

13 款冷氣機的 CSPF 數值介乎 5.057 至 7.510。全部冷氣機均符合 1 級製冷能源效益級別，即 CSPF 達 4.50 或以上；不過，最高與最低之間差距仍相當明顯。

當中製冷能源效率最高的冷氣機 CSPF 達 7.510，而最低的冷氣機只有 5.057。假設全年從室內排走的總熱量相同，按此推算，最高效能型號較最低效能型號全年可節省達 33% 電力。這代表即使兩部冷氣同樣貼有 1 級能源標籤，實際電費表現仍可能有明顯距離。

消委會認為，現行分體式冷氣機製冷能源效益評級標準自 2014 年起實施，今次測試反映同屬 1 級的產品之間仍有頗大差距，能源效益評級標準有提升空間，讓消費者更容易分辨真正高效能產品。

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選購前先計清製冷量是否合適

買冷氣時，第一步應按房間面積、窗戶方向、日照情況、室內人數和使用習慣，選擇合適製冷量。俗稱「匹數」不足的冷氣，即使長時間運作，也未必能有效將室溫降至設定溫度，結果既不舒服，又可能因長期高負荷運行而增加耗電。

相反，匹數過大亦未必一定理想，因為機價通常較高，亦可能不符合實際安裝條件。消費者選購時應向供應商或零售商提供房間資料，讓對方建議合適型號。

如果選購冷暖空調機，除了製冷量，也要留意供暖量。即使同一匹數，供暖表現亦可能有明顯差距，尤其家中有長者、小朋友或冬天需要暖氣功能，更應仔細比較。

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安裝費和樓宇限制不能忽視

分體式冷氣機牽涉室內機和室外機安裝，消費者購買前應先確認大廈是否容許安裝指定分體機型號，尤其室外機是否可安裝於外牆、平台或指定位置。購買前最好向大廈管理處、供應商或零售商查詢清楚。

安裝費亦是容易失預算的地方。部分冷氣標價可能包括基本安裝，但未必包括棚架、吊船、額外喉管、拆舊機、電力工程或高難度安裝費用。香港不少單位安裝位置複雜，額外費用可能相當可觀。

消委會亦提醒，冷氣滴水、噪音大等常見問題，有機會與安裝欠妥有關。選擇由供應商或其建議承辦商安裝，通常較容易日後追溯責任；若自行聘請承辦商，若因安裝問題引致故障，責任或會較難界定。

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日常使用慳電貼士

冷氣機買得慳電，也要用得正確。夏天開冷氣時，建議溫度設定在 24℃ 至 26℃，並配合電風扇使用。風扇耗電遠低於冷氣機，可幫助冷氣循環，令涼風更接近用戶，從而可調高冷氣溫度設定，減少耗電。

使用冷氣時亦應關好門窗，並拉上窗簾減少陽光直射室內。若冷氣機設有時間掣，可預設關機時間，避免通宵或外出後忘記關機。關掉電源後不應立即重新開機，應按說明書安全操作。如果冷氣運作時出現異常噪音、震動過大或異味，應立即停用並安排維修。日常亦不應阻擋冷氣機的進氣口和出風口，以免影響氣流和製冷效率。

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清潔保養直接影響效能

冷氣機長期使用後，隔塵網、進氣口和出風口容易積塵，氣流受阻後，製冷效率會下降，亦可能令耗電增加。消委會建議，夏季期間至少每兩星期清洗隔塵網、進氣口及出風口一次。

深層清潔亦有助冷氣機能效回復至應有水平。不過，深層清潔涉及拆卸和裝嵌零件，不建議一般用戶自行處理，可考慮每年夏季前安排供應商或專業冷氣清潔公司進行。

至於俗稱「雪種」的製冷劑，一般情況下不需要定期添加或更換。除非密封喉管破裂、出現雪種滲漏，或需要更換壓縮機等維修程序，否則不論窗口機或分體機，通常都毋須補雪種。相關檢查和維修應交由有經驗技師處理。