買電器勿只睇價錢｜消委會揭3類投訴 雪櫃不製冷退款拖足多日

買雪櫃、洗衣機等大型家電，不少香港人第一時間都會上網格價，但除了售價，產品品質、存貨、送貨安排及售後服務其實同樣重要。消委會近日分享兩宗電器消費投訴，以及香港海關一宗涉及網上電器零售商的個案，當中有人買新雪櫃回家後完全不製冷，亦有人因洗衣機缺貨要求退款，最終收到的退款支票竟然未能兌現。另一宗個案更涉及聲稱設有「實體店」的網店，調查後發現相關店舖早已不存在。



$4,200買新雪櫃 送到屋企竟然完全不製冷

第一宗個案涉及一名長者郭先生。他在12月23日於A電器店以約$4,200購買一部雙門雪櫃，商戶翌日已安排送貨及安裝，表面上整個購物過程相當順利。

問題卻在雪櫃插電後出現。郭先生發現雪櫃上下層一直沒有冷氣，而且機身持續發出噪音。觀察兩日後情況仍然沒有改善，他在12月26日到電器店反映問題，惟職員表示未曾遇過類似情況，建議他繼續觀察。到了翌日，雪櫃依然無法正常運作，郭先生再次到店要求退貨及退款，店方其後安排品牌代理商的維修人員於12月30日上門檢查。

檢查結果顯示，雪櫃出現漏雪種問題，因而無法製冷。郭先生取得檢查報告後立即返回電器店要求收機及退款，但其後兩日多次查詢，得到的回覆仍然只是等待公司通知，既沒有明確處理方案，亦沒有退款時間表。

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食物開始變壞 十多日仍未有明確安排

雪櫃並非可以慢慢等候維修的普通電器。由於長時間無法製冷，郭先生原本放在雪櫃內的食物已經變壞，日常生活亦受到嚴重影響。他亦曾聯絡代理商查詢，但對方表示事件需要由零售商跟進。由於遲遲未有具體解決方案，郭先生最終向消委會求助。

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消委會介入後，電器店與代理商商討處理方法，店方其後主動聯絡郭先生。他最終在1月9日完成退款，而有問題的雪櫃亦於1月11日被收回。換言之，由購買雪櫃開始計算，事件擾攘了十多日。

洗衣機聲稱「即日送貨」 付款後才通知缺貨

第二宗個案則涉及送貨承諾。朱小姐在3月1日到C電器店，以現金約$3,900購買一部洗衣機，店員當時表示可以即日送貨。但同日稍後，商戶突然通知她貨品缺貨，需要延遲兩至三日才能送到。由於家中急需使用洗衣機，朱小姐決定取消交易及要求退款，店員則叫她兩日後親身返回門市處理。

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兩日後朱小姐到店，職員卻表示負責人不在香港，而會計亦沒有上班，無法即時退款，要她再等一星期領取支票。到了3月10日，朱小姐再次到店，最後只取得一張日期為3月17日的期票。豈料她按時把支票存入銀行後，竟然獲通知支票未能兌現。由要求退款開始，事件已經拖延超過兩星期。

退款支票「彈票」 消委會介入後終獲現金退款

由於商戶多次未能履行退款承諾，連退款支票亦無法兌現，朱小姐最終向消委會投訴。消委會聯絡電器店後，商戶表示可以立即安排退款，並要求朱小姐帶同收據正本到店。不過，她早前領取退款支票時已按商戶要求交回收據正本，手上只剩副本。

消委會再次聯絡店方，提醒商戶應盡快履行早前作出的退款承諾。最終店方接受收據副本，並即場全數以現金退款，事件才告一段落。這宗個案亦反映，即使商戶在購買時聲稱可以快速送貨，如果實際存貨、送貨及退款機制沒有妥善管理，原本吸引消費者的「快」，最後反而可能演變成漫長的消費爭議。

網上格價見超平電器 聲稱有實體店都未必可信

除了產品故障及退款問題，網上購買電器亦要提防另一種風險。香港海關分享一宗違反《商品說明條例》的案件，三名事主在2024年初透過網上格價平台尋找家電，被一家價格低於市場水平的電器零售商吸引。

該商戶聲稱在新蒲崗一幢工廠大廈設有實體店，令事主降低戒心。三人分別透過網上付款或銀行轉帳付清貨款，購買價值約$3,000至$5,000的抽濕機或乾衣機。付款後，商戶更透過即時通訊軟件傳送發票相片，上面列有公司、顧客及貨品資料，看起來相當完整。然而到了約定送貨日期，貨品卻一直沒有出現。商戶最初以不同理由拖延，到事主提出退款後，更直接切斷聯絡，三人最終向海關報案。

海關一查：「實體店」原來早已不存在

海關調查後發現，涉事商戶的唯一董事同時是涉案銀行戶口及相關即時通訊帳號的持有人。更關鍵的是，海關與商戶聲稱的「實體店」物業業主會面後發現，該公司雖然曾經在2019年租用相關單位，但由於長期欠租，業主早於2020年已經收回物業。換言之，三名事主在2024年購物時，商戶所聲稱的實體店其實已經不存在。

另外，商戶使用的即時通訊號碼亦因欠費停機，格價平台則因收到大量投訴而終止其帳戶。海關調查認為，商戶在現金流斷裂、明顯無法履行交易的情況下，仍繼續收取消費者款項。涉案董事其後一度離港數月，回港後被海關拘捕及檢控。案件最終在觀塘裁判法院審理，法庭裁定該董事違反《商品說明條例》，判監10日、緩刑12個月。

買電器不能只睇價錢 售後服務同樣重要

從三宗個案可見，購買電器需要考慮的遠不止售價。新機能否正常運作、商戶是否真的有現貨、承諾的送貨時間能否做到，以至出現問題後能否迅速退款，都直接影響實際購物體驗。

至於網上買電器，即使商戶報價吸引、提供正式發票，甚至聲稱設有實體店，亦不代表交易一定沒有風險。對消費者而言，尤其購買數千元的大型家電時，在付款前多了解商戶背景、供貨及售後安排，往往比單純找到全網最低價更加重要。