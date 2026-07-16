華為Mate 90傳9月登場！搭載「韜定律」新麒麟晶片　技術直迫3nm

今年的Kirin，可能真的有質變。華為在ISCAS 2026上展示的韜定律，如今被爆出要在Mate 90上落地——Kirin 9050 Pro，全球首款邏輯摺疊晶片。這不再是單純的晶體管尺寸縮小。傳統思路是「幾何縮微」，每代工藝把晶體管做小，但7nm之後收益越來越薄，成本卻越來越高。



華為的做法呢？把邏輯電路像疊被子一樣堆起來——兩層垂直疊加，用時間換空間。效果驚人：晶體管密度每平方毫米2.38億顆，一下子從Kirin 9000S的約1.2億顆衝到接近Intel 18A的水平，比肩初代台積電3nm。

博主@智慧皮卡丘透露，這代Kirin「提速比預估的還要快一些，已經在做晶片的裝測了，有機會搶先友商。」裝測就是封裝測試，意味着晶片設計完成，準備整機生產。華為這一腳油門踩得確實猛。

博主@智慧皮卡丘透露，這代Kirin「提速比預估的還要快一些，已經在做晶片的裝測了，有機會搶先友商。」（微博@智慧皮卡丘）

1. 邏輯摺疊：時間縮微怎麼玩？

邏輯摺疊不是新概念，但量產是第一次。簡單說：傳統晶片的晶體管平鋪在矽片上，像停車場的車位；邏輯摺疊則把兩層邏輯電路上下堆疊，用垂直互聯打通。相當於把單層停車場改成立體車庫，同樣佔地面積，塞進更多晶體管。

代價是散熱和工藝複雜度——兩層堆疊會發熱疊加，連線和信號延遲也更難控制。華為怎麼解決的？爆料稱用了「時間縮微」技術，通過優化時序和低功耗設計，讓兩層電路協同工作，延遲僅增加不到10%，但密度提升了53.5%。

華為用了「時間縮微」技術，通過優化時序和低功耗設計，讓兩層電路協同工作，延遲僅增加不到10%，但密度提升了53.5%。（微博@鋼炮同學啊）

這比Intel 18A的密度還高一點？其實接近，但Intel 18A是平面工藝，華為是堆疊，理論上堆疊的難度更大。台積電3nm初期密度約每平方毫米2.9億顆，Kirin 9050 Pro的2.38億顆與之差距不大。關鍵在於，華為沒有EUV光刻機，硬是靠着堆疊和系統級優化追平了先進工藝。這點確實有意外。

2. 硬件全家桶：電池、屏幕、影像全升級

除了晶片，Mate 90系列的周邊配置也堆得相當滿。博主爆料超大杯前置升級、配備7K大電池（7000mAh？這容量快趕上小型尿袋了）、主攝測試50Mp可變光圈，還有一顆200Mp自研主攝——兩億像素，一顆就能頂別人兩顆。不過200Mp主攝是否量產仍存疑，畢竟高像素在手機上實用性存爭議。

博主爆料超大杯前置升級、配備7K大電池、主攝測試50Mp可變光圈，還有一顆200Mp自研主攝——兩億像素，一顆就能頂別人兩顆。（中關村在線提供）

Tandem雙層OLED屏幕繼續用，還首發商用新一代OLED技術，顯示壽命、功耗、亮度、色域都有突破。雙向北斗衛星消息和衛星通話肯定保留，這已經是華為旗艦標配。

【延伸閲讀】華為也做風冷散熱手機？Mate 80 Pro Max風馳版用影像換極致性能（點擊連結看原文）

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3. 摺疊屏矩陣：三摺疊、闊摺疊、大摺疊——通吃

華為在摺疊屏上的野心更大。數碼閒聊站爆料了華為的戰略：闊摺疊打友商的大摺疊（比如用Pura X的16:10闊型屏對抗三星Z Fold），三摺疊打友商的闊摺疊（用Mate XT的三折結構對打小米MIX Fold 4的闊屏），最後再來一個大摺疊收尾。明年還有一個「完全無競品的小闊折」——推測是Pura X的迭代機型。

數碼閒聊站爆料了華為的戰略：闊摺疊打友商的大摺疊，三摺疊打友商的闊摺疊，最後再來一個大摺疊收尾。（微博@數碼閒聊站）

Pura X是什麼？去年3月發布，6.3英寸16:10內屏，3.5英寸外屏，5000萬像素主攝、4000萬像素超廣角、800萬像素長焦、150萬多光譜紅楓原色攝像頭，4720mAh電池加66W有線/40W無線。賣點是闊型屏——比常規摺疊屏更寬，更像小平板。

但銷量不算驚豔，主要是形態太獨特。如果華為能推出更緊湊的版本，把屏幕做到6英寸以下，外屏再大一圈，配合邏輯摺疊晶片和Harmony系統，或許真能成為「無競品」的掌機。

我們的判斷

從爆料看，華為今年9月會發布Mate 90系列、三摺疊屏Mate XT，稍晚還有Mate X8。晶片、屏幕、電池、影像全線拉滿，邏輯摺疊更是技術樹上的一顆新果子。問題在於：雙層堆疊的散熱和良率能否支撐量產？兩億像素主攝是否真的會用？Harmony 7和Kirin 9050 Pro的協同能帶來多少實際體驗提升？

但至少，華為的路線圖很清晰——不依賴先進光刻，靠架構和系統創新打擂台。秋季的Mate 90，會是這條路線的第一份量產答卷。性能能到哪一步，到時候見。

至於那個「完全無競品的小闊折」，我們猜測它可能像Pura X的縮小版加厚版，或者乾脆是一種新的豎折+闊型混合體。明年才來，還早，但華為的摺疊屏戰略已經開始走別人沒走的路了。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】