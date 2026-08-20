手提風扇亂吹反增中暑風險？醫生警告35°C以上要小心　直吹臉傷眼

手提風扇亂吹反增中暑風險？炎炎夏日，手提風扇幾乎成為不少人的隨身消暑用品，搭車、排隊甚至行街時都會拿出來吹一吹。不過，手提風扇並非任何環境下都能有效降溫。日本醫生谷口英喜提醒，當環境溫度超過35°C時，使用風扇可能無法有效幫助身體散熱；如果長時間直接吹向臉部，亦可能令眼睛變得乾澀，增加角膜受傷風險。因此，使用手提風扇時除了追求「夠大風」，使用環境及吹風位置同樣值得注意。



超過35°C要小心 吹過來的可能只是熱風

很多人覺得，只要有風迎面吹來就一定比較涼，但谷口英喜指出，手提風扇並非在所有環境下都適用，尤其當氣溫超過35°C時更要注意。在極端高溫環境下，風扇本身並不會把空氣製冷，只是加快周圍空氣流動。如果吹過來的空氣本身已經非常熱，便未必能帶來理想的降溫效果，甚至可能令身體吸收更多熱力，增加中暑風險。

（AI製圖）

醫生亦以「人體氣炸鍋」形容這種情況，指出在35°C以上的高溫環境使用風扇，吹過來的可能只是持續循環的熱空氣。因此，遇上極端炎熱天氣，不能單靠一部手提風扇作為主要降溫方法。

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對住塊面狂吹 眼睛可能先受不了

除了高溫環境，很多人的手提風扇使用方法亦可能有問題，其中一個最常見習慣，就是將風扇放到非常接近臉部的位置，直接對着眼睛及面部長時間吹。日本眼科醫生有田玲子指出，角膜表面原本有淚液中的水分及油脂提供保護，如果長時間受到氣流直接吹拂，會加快眼淚蒸發，令眼睛更容易出現乾澀，嚴重時更可能增加角膜受傷的機會。

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她曾安排3名沒有乾眼症的人進行測試，讓他們以手提風扇持續向臉部吹風1分鐘。3人在開風扇後短短1至2秒已開始感到眼乾，而1分鐘後測得的淚液量更不足原來一半。因此，即使覺得迎面吹最涼快，亦不宜長時間將強風集中吹向眼睛。

（AI製圖）

想真正降溫 可以吹頸部、胸口

手提風扇並非完全不能使用，關鍵是因應環境及選擇適當方法。谷口英喜建議，可以配合濕毛巾或噴霧使用，再利用風扇幫助降溫；風向亦可以由臉部移到頸部或胸口等位置，避免氣流長時間集中吹向雙眼。換言之，在合適的氣溫下使用手提風扇，可以利用空氣流動帶來較舒適的感覺，但遇上極端高溫時，就不能把它當成唯一的防暑工具。

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手提風扇安全使用 亦要留意電池及異常發熱

除了吹風方式，手提風扇本身始終是一件需要充電的電子產品，日常使用亦不應忽略基本安全。使用時如果發現風扇出現異常高溫、燒焦氣味、機身變形或其他異常情況，應立即停止使用，不宜繼續開機或充電。平日亦應避免讓風扇受到猛烈撞擊，尤其不要將風扇長時間放在陽光直接照射或非常高溫的位置。

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另外，風扇的入風及出風位置亦應保持暢通，避免被衣物或其他物件長時間遮擋。長頭髮人士使用時，更應避免將風扇太靠近頭髮，以免頭髮被捲入轉動中的扇葉。充電方面，亦應按照產品本身的要求使用合適的充電設備。若產品已經明顯損壞或電池出現異常，就不應勉強繼續使用。

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手提風扇是輔助工具 極端高溫不能單靠它

手提風扇勝在細小、方便，外出時的確可以帶來一定程度的舒適感，但它始終不是冷氣機，本身不會將周圍空氣溫度降低。尤其在超過35°C的極端高溫環境下，更不應因為手上有風扇便忽略高溫帶來的風險。同時避免長時間將風扇貼近面部猛吹，改為吹向頸部或胸口，亦可以減少眼睛持續受到強風吹拂。只要因應氣溫及環境使用，並留意風扇本身的電池、充電及運作狀態，這件夏日小家電才能真正用得舒服之餘，亦用得更加安全。