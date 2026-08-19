朱雀三號成功陸地回收！中國首款不銹鋼火箭　靠3大系統垂直著陸

今天，朱雀三號遙二火箭順利完成中國首次入軌級運載火箭陸地回收任務。央視新聞藉助XR技術，完整復刻了朱雀三號從點火起飛、精準入軌到一子級垂直著陸的全流程關鍵節點，直觀展現了這款可往返天地的新型運載火箭的核心實力。此次回收成功，讓朱雀三號成為中國首款實現入軌且陸地回收的運載火箭。



朱雀三號整體採用不銹鋼主結構，箭體直徑4.5米，總高66.1米，滿載推進劑時總重量可達570噸，各項性能參數優異，其核心回收能力依託三大關鍵系統實現。

朱雀三號整體採用不銹鋼主結構，箭體直徑4.5米，總高66.1米，滿載推進劑時總重量可達570噸。（微博@央視新聞）

著陸系統：四支腿結構實現穩落緩衝

朱雀三號配備四條可收放著陸支腿，兼顧飛行減阻、防熱與著陸穩定需求。火箭飛行過程中，支腿緊貼箭體收攏，單腿收攏長度約3米，有效降低空氣阻力、抵禦高速飛行產生的高溫。

朱雀三號回收能力依託三大關鍵系統實現：

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著陸階段支腿完全展開，單腿長度可達7米，四條支腿整體形成近14米的支撐跨度，同時將引擎噴管抬升至離地兩米以上，保障著陸時引擎氣流順暢排出，避免氣流衝擊地面影響著陸穩定性。

支腿外部覆蓋帶防熱塗層的黑色蒙皮，內部搭載主支腿與專用鎖定機構，這套訂製化著陸緩衝系統為中國運載火箭首次應用。

雙結構姿態控制：柵格舵+邊條翼協同調控

為適配回收全過程的速度與姿態變化，朱雀三號採用柵格舵與邊條翼協同控制方案，精準把控箭體飛行狀態。其中，柵格舵採用鈦合金材質，相較於鋼材減重40%，同時結構強度更高。火箭上升階段，柵格舵摺疊貼合箭體，不影響飛行姿態。

返回回收階段完全展開，通過角度偏轉精準調控箭體俯仰、滾轉、偏航狀態，如同弓箭箭羽一般穩定箭體，可適配從高超音速飛行到近懸停狀態的大範圍速度變化。

邊條翼則主要服務於火箭一級再入大氣層階段，可大幅提升箭體升力，讓火箭從被動墜落轉變為主動滑翔，賦予箭體橫向機動能力，既能有效節省推進劑，又能顯著提升著陸精準度。

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分級動力調控：九台引擎分段點火保障回收

朱雀三號一子級搭載九台天鵲-12A液氧甲烷引擎，通過分階段精準點火、啟停，適配起飛、再入、著陸全流程工況，多次可靠點火是其實現重複回收的核心動力關鍵。

火箭起飛時，九台引擎同步全功率啟動，提供充足起飛推力，保障火箭順利升空入軌。火箭再入大氣層階段，先啟動三台引擎進行減速制動，完成減速後關閉引擎，進入氣動滑行階段，依靠空氣動力持續下降。

在著陸前約40秒，再次啟動三台引擎進行制動減速，持續工作約20秒；臨近著陸時，僅保留中間一台引擎穩定工作，精準完成垂直軟著陸。值得一提的是，在陸地火箭回收取得突破之前，中國商業航天已實現海上回收技術的重大創新。

7月10日，長征十號乙運載火箭於海南商業航天發射場成功發射，順利將搭載衛星送入預定軌道，其一子級火箭在「領航者」號回收船上，通過網系捕獲方式完成垂直回收，首次發射回收任務圓滿成功。

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