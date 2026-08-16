AI手機取代App？核心權限成致命傷　揭AI無法真正接管3大主因

無論是影視劇還是遊戲，人們對AI的想像都有一些共同點。大家往往不會關心它用了什麼晶片、有多少記憶體，更在意它能不能聽懂人的需求，又能幫人做到什麼。放在手機上也是如此，隨着AI開始參與越來越多的操作，過去很容易被用戶感知的硬件參數，也開始慢慢退到體驗背後。



硬件的重要性當然沒有消失。晶片要提供算力，記憶體要保證運行，電池還得承擔更高的功耗，這些都是AI能夠在手機上運行的基礎。只是當這些條件逐漸具備之後，用戶對AI手機的期待也開始發生變化。

AI智能手機將AI從「會回答」進化為「能執行」。（央視新聞）

AI手機應該是什麼樣？

過去十幾年，手機的使用方式一直沒有太大變化。

當你想幹一件事，你需要下載好對應的App，然後手動操作。就像當你訂一張機票時，需要先打開訂票軟件，選城市和日期，再從航班裏慢慢篩，最後付款。要查路線就再打開地圖，要記錄行程再去日曆，要聽歌就要打開音樂應用一樣。總之，一件事情經常要在幾個App之間來回切換。

AI手機現在想做的，就是把這些步驟接過去。你可能只需要說一句，AI就能自動幫我搞定所有流程，所有App、所有操作都會被AI串聯起來，用戶也就從原來的操作者，變成了給手機下任務的人。

今年WAIC期間，Nubia和字節跳動合作的手機已經演示過類似能力。一句話下去，AI可以同時在抖音搜短片、在去哪兒查機票、在瑞幸點咖啡，多項任務同時進行。

一句話下去，AI可以同時在抖音搜短片、在去哪兒查機票、在瑞幸點咖啡，多項任務同時進行。（Nubia官網）

從這些演示裏，其實已經能看出AI手機接下來大概會往什麼方向發展。用戶不再需要記住每個功能藏在哪個App裏，也不用親自完成中間的每一步。只需要說清楚自己想幹什麼，剩下的交給手機。

AI為什麼很難真正接管手機？

然而，讓AI看懂手機屏幕，其實已經沒有想像中那麼困難。現在的大模型可以識別按鈕、文字和頁面內容，也可以模擬人的點擊、滑動和輸入。很多手機智能體今天就是這麼工作的。它看到屏幕上有什麼，再判斷下一步應該點哪裏。

真正麻煩的是，AI看得懂，不代表它有權去做。

今天的手機裏，每個App都有自己的帳號、數據和權限。微信裏的聊天記錄、淘寶裏的訂單、支付寶裏的支付能力，都掌握在各自的應用裏。手機廠商想讓AI直接調用這些能力，就需要App廠商開放接口和權限。

每個App都有自己的帳號、數據和權限。開放的權限越深，廠商需要承擔的安全風險也越高。（示意圖，Unsplash@Franck）

對於App廠商來說，開放的權限越深，需要承擔的安全風險也越高。尤其涉及聊天、購物、支付這些內容，一次錯誤調用可能帶來的就不只是操作失敗。所以很多核心能力不會輕易交給第三方AI，更不可能讓它在沒有限制的情況下自由操作。

這也是現在很多手機AI仍然要靠識別屏幕和模擬點擊完成任務的原因。既然拿不到App內部的能力，就只能像用戶一樣，在外面一層一層操作。

可這條路也有明顯的問題。App更新一次界面，按鈕換個位置，突然彈出廣告，或者網絡稍微卡了一下，AI後面的操作都可能跟着出錯。任務越長，中間的不確定因素越多。

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所以手機廠商開始讓AI進入系統更深的位置。過去的AI更多是手機裏的一個功能，需要的時候打開，用完以後退出。現在它開始參與任務處理，調用系統能力，也嘗試把不同應用和服務串起來。

階躍星辰今年發布的Step AOS，就是其中一種嘗試。它圍繞智能體來設計系統，希望AI可以直接參與任務執行，減少對屏幕識別和模擬點擊的依賴。

但即便系統解決了，另外一個問題依然繞不開，用戶敢不敢把這些權限交給AI？

讓AI查個天氣、搜個視頻，做錯了重新來一次就行。但如果它可以讀取通訊錄、查看日曆、處理訂單，甚至接觸帳號和支付，用戶需要考慮的東西就多了。AI會不會理解錯自己的意思？會不會執行了自己並沒有要求的操作？它讀取了哪些內容，這些數據去了哪裏？哪些事情可以自己完成，哪些事情必須經過用戶確認？這些問題不解決，AI的權限就很難真正放開。

另外一個問題依然繞不開，用戶敢不敢把這些權限交給AI？（Unsplash@Nahrizul Kadri）

所以現在涉及付款、帳號變更、重要授權等操作時，大多數方案仍然需要用戶自己完成最後確認。AI可以替你把事情做到最後一步，但這一腳能不能邁出去，還得由人決定。這也是AI手機現在最難處理的地方。權限給得少，AI能做的事情有限。權限逐漸增加以後，對安全、隱私和準確性的要求也會跟着提高。

而且這件事光靠手機廠商自己解決不了。操作系統可以給AI更多能力，大模型也可以繼續提升，但微信、淘寶、支付寶這些App願意開放到什麼程度，同樣會決定AI最終能做多少事情。因此，手機AI以後能不能真正接手大量操作，很大程度上就取決於這些問題怎麼解決。

寫在最後

總之，AI手機發展到現在，模型能力可能已經不是唯一的問題了。看懂一句話、識別一個頁面、判斷用戶想做什麼，這些能力都在不斷成熟。接下來更難的，是怎麼把這些能力真正接進手機原有的系統和App生態裏，同時又不讓AI獲得失控的權限。

AI手機的問題，是怎麼把這些能力真正接進手機原有的系統和App生態裏，同時又不讓AI獲得失控的權限。（Samsung官網）

這也讓AI手機和過去的硬件升級有些不同。過去晶片更快、記憶體更大、電池容量更高，提升通常比較直接。AI手機則牽涉手機廠商、操作系統、App廠商和用戶幾方，任何一環沒有跟上，體驗都會受到限制。

如果有一天，這些問題都變得像今天打開一個App一樣自然，AI手機的變化才算真正落到了日常使用裏。

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