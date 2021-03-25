撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-03-25 18:23

不能去旅行，唯有在香港找旅行的感覺。行山﹑露營成為近年的熱門活動，各個營地每個周末都「爆棚」。一次露營要帶的工具﹑物資不少，而且露營用品價格也不便宜，新手上路動輒要買數千元裝備。記者找來豐澤和 HKTVmall 網店優惠，精選37件露營及運動產品，或者可以大家減輕買裝備的負擔。

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同場加映：MHRise必備9款Switch手掣 腦場抵玩推介最平$120 PS4手掣都玩到

MHRise／MHR／Monster Hunter Rise／魔物獵人堀起｜即將推出，獵人們磨拳擦掌準備屠龍，但不少由 PS4《MHW》加入的獵人，覺得 Switch Joy-Con 手感欠佳，影響操作，玩《MHRise》beta 反被怨虎龍輾壓。解決方法可能是買官方的 Pro 手掣，但其實市面上有不少便宜的代用掣選擇，想快速找回手感，可以參考以下9款 Switch 手掣推介，以及腦場報價。

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同場加映：ViuTV《YOLO》搵Jessica/Bella出演 6大YouTube、直播界女神起底

ViuTV 即將在 4 月 5 日播出新的短劇《YOLO》，以類似真人 Show 的方式講述樂壇女子組合不為人知的「真面目」。



劇中登場的女子組合多達 20 個人，自然也需要更多女演員參與製作，而 ViuTV 方面就大膽起用了不少網絡界的美女 KOL，當中更有在 YouTube、直播界已經有一定名氣的網絡女神，以下就為大家送上當中 6 位的資料。

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