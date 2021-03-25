iPhone 13 Touch ID強勢回歸？Apple取得增強版屏下指紋認證專利

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受到全球肺炎疫情影響，戴著口罩使用只有 Face ID 臉部解鎖的蘋果 iPhone 手機時，特別懷念過去的指紋解鎖功能…好在，在今年即將推出的 iPhone 13 重點功能爆料中，傳聞許久的「螢幕下指紋辨識技術」或有望正式出場亮相，讓果粉備受期待。而根據外媒報導，最近蘋果再次取得相關關鍵專利，以高精準度來進行身份驗證。

最近美國專利商標局通過了一個名為「Under-display fingerprint sensing based on off-axis angular light」的專利，簡單來說就是利用離軸聚集的光源轉換為數位訊號，進而讓螢幕指紋辨識技術更精準、迅速且安全，蘋果將此專利技術稱之為「增強型螢幕下指紋辨識系統」。

（uspto圖片）

螢幕下指紋辨識系統在 Android 手機陣營早就是相當普及的功能，而手上握有不少相關專利技術的蘋果，卻一直遲遲沒有任何動作，據傳是因為螢幕下指紋辨識技術沒有通過蘋果對安全認證的相關審核，不過隨著技術越來越純熟，包括彭博社和華爾街都已經證實蘋果正準備推出擁有螢幕指紋辨識的 iPhone ，如果一切順利勢必又將掀起一波換機潮啦！

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【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】

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