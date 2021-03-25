撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-03-25 07:00

OnePlus Watch 發表｜智能手錶界別一直由 Apple Watch 稱霸，但一直有不同廠商加入混戰當中，而且越賣越平價。 OnePlus 日前除了帶來 OnePlus 9 系列手機新作以外，又發布了旗下首款智能手錶 OnePlus Watch，它擁有的功能、用料比起 Apple Watch 有過之而無不及，但價錢都不過是 Apple Watch 的三份之一！

OnePlus Watch 7 大賣點、人工打磨+藍寶石錶面！

OnePlus Watch 與近一年來發售的各廠智能手錶一樣，各項健體／偵測功能已經十分齊全，不過 OnePlus 的出品就多添了一分性價比，不單內在有足功能，連外形物料、製作都相當講究。

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智能手錶界別中，OnePlus Watch 論功能、用料算是相當優異，但在了解到其價錢之後，OnePlus Watch 就顯得更為吸引。

OnePlus 官方將會在 4 月在國外市場正式推出 OnePlus Watch，其定價為＄159 美元，換選港幣即$1200 多一點，性價比相當強橫，在同級別對手中可以與之比拼平價的，相信也就得小米手錶而已。

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小米的手機多年來以性價比高見稱，近年他們亦插足可配戴智能裝置的行列，推出過小米手環以及與 Amazefit 合作推出運動手錶，不過打正旗號以「小米手錶」名字推出新作，今次還實屬第一次。



小米在香港推出的首個系列的小米手錶共有兩款，一為價錢較便宜的「小米手錶超值版」以及今次借測的「小米手錶運動版」。

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