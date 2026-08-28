小米REDMI Note 17 Pro Max登場｜10000mAh大電與3m防跌極致防護
小米REDMI Note 17 系列登場｜小米宣佈在香港推出全新 REDMI Note 17 系列，當中旗艦型號 REDMI Note 17 Pro Max 5G 憑藉誇張的 10000mAh 巨型電池，以及通過多項嚴苛認證的防摔防水機身，為追求極致耐用度的用家帶來更強選擇。
10000mAh電池究竟可用多久？
REDMI Note 17 Pro Max 5G 的最大賣點，無疑是機身內部搭載的 10000mAh 超大容量矽碳電池。這款電池具備 16% 的高矽含量，配合高效能的電量管理系統，單次充滿電即可提供長達 3 天的日常使用時間，足夠支援連續播放 40 小時影片或進行 21 小時遊戲。即使在趕時間出門的狀況下，手機支援的 100W HyperCharge 快速充電技術，只需短短 20 分鐘就能充入滿足整天所需的電量。機身同時配備 27W 反向充電功能，隨時可以化身為大容量流動電源，為身邊的耳機或其他智能設備補充電力。安全性與耐用度方面，該電池通過了 TÜV SÜD 五星電池性能認證，即使經過長達約 6 年的日常循環充放電，依然能保持 80% 以上的健康容量，顯著提升了手機的使用壽命。
防塵防水與抗摔能力十分強悍
除了誇張的續航表現，新機在機身防護結構上亦下了極大工夫。REDMI Note 17 Pro Max 5G 同時具備 IP66、IP68、IP69 及 IP69K 防塵防水等級，不僅能抵禦高壓水槍噴射，更順利通過了 2 米深水浸泡 72 小時的嚴苛測試，獲頒 TÜV SÜD 五星防水認證。搭配 Wet Touch 2.0 濕手觸控技術，即使用家在下雨天手指沾濕或手心出汗，屏幕依然能保持準確的操作反應。機身正面採用了強韌的 Corning Gorilla Glass Victus 2 強化玻璃，結合加固的內部結構，成功通過高達 3 米的花崗岩表面跌落測試，一舉拿下 SGS 五星卓越性能認證與 TÜV SÜD 五星抗跌落認證，大幅減低日常意外跌落造成的破損風險。
影音屏幕與操作體驗表現出眾
在影音與日常操作方面，這款旗艦新機配備了 6.83 吋 1.5K CrystalRes AMOLED 平面屏幕，峰值亮度高達 3500 尼特，即便在戶外烈日下閱讀文字或觀看相片，畫面依然清晰銳利。屏幕支援高達 120Hz 刷新率與 3200Hz 瞬時觸控採樣率，帶來順滑無比的流覽與遊戲操控體驗。效能核心採用 4nm 製程的 Snapdragon 6 Gen 5 行動平台，配合記憶體擴充技術，最高可達 24GB RAM 運作空間。手機搭載最新的 Xiaomi HyperOS 3 系統，廠方保證提供長達 6 年如新機般流暢的軟件體驗，並深度結合了 Xiaomi HyperAI、Google Gemini 及 Circle to Search 畫圈搜尋等人工智能工具，讓搜尋資料與影像創作變得更為直覺。拍攝方面配備 5000 萬像素 OIS 光學防震主鏡頭與 800 萬像素超廣角鏡頭，支援前後 4K 影片錄製與 AI 消除反光功能，輕鬆捕捉真實自然的人像與日常風景。
同系列新機有何分別？
除了頂配的 Pro Max 版本外，同系列還帶來了另外三款機型，滿足不同預算用家的需要。位處中階定位的 REDMI Note 17 Pro 5G 售價由 $2,499 起，同樣擁有超強的 IP66、IP68、IP69、IP69K 防塵防水與 3 米防跌防護，內置 8340mAh 電池並支援 67W 快充，處理器則選用 Snapdragon 6s Gen 4 晶片，機背更提供獨特的緞面橙與天空藍配色。
至於親民定位的 REDMI Note 17 5G（售價由 $1,999 起）與 REDMI Note 17（由 HK$1,799 起），均搭載更大的 6.99 吋 FHD+ AMOLED 屏幕，內置 7700mAh 大電池及 45W 快充，具備 IP65 防塵防水等級與 Corning Gorilla Glass 7i 玻璃防護，分別採用 Snapdragon 4 Gen 4 及 Snapdragon 6s 4G Gen 2 行動平台，讓預算有限的用家也能享受到兩天以上的長續航體驗。
香港官方亦同步公佈了吸引的優先訂購優惠。於 8月28日至 9月30日早鳥優惠期間購買新機，可享高達 HK$300 即時折扣，並獲贈 Xiaomi 摺疊式購物車，以及包含 12 個月額外保養、24 個月碎屏保障、36 個月電池保養與 24 個月後蓋鏡頭保障在內的售後權益。連同免費 YouTube Premium 試用 2 個月及 Google One 200GB 雲端儲存空間試用 6 個月。
香港版 REDMI Note 17 系列何時發佈？售價分別是多少？
香港版 REDMI Note 17 系列於 8 月 28 日正式公布售價。全系售價分別為：REDMI Note 17 售價由 $1,799 起；REDMI Note 17 5G 售價由 $1,999 起；REDMI Note 17 Pro 5G 售價由 $2,499 起；頂配版 REDMI Note 17 Pro Max 5G 售價由 $3,299 起。
小米REDMI Note 17 Pro Max 5G 的機身防護能力有多強？
具備 IP66、IP68、IP69 及 IP69K 四重防塵防水認證，支援 2 米深水浸泡 72 小時。正面採用 Corning Gorilla Glass Victus 2 強化玻璃，並通過高達 3 米的花崗岩表面跌落測試。
預訂或購買 REDMI Note 17 系列有甚麼限定優惠？
於 8 月 28 日前預約可領取現金券，9 月 30 日前購機送 REDMI Buds 6 Play 耳機。早鳥期更享高達 $300 折扣、送折疊購物車、高達 2 年碎屏及 3 年電池保養等權益，禮遇總值高達 $4,173。
小米REDMI Note 17 系列售價及預購優惠