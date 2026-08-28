小米REDMI Note 17 Pro Max登場｜10000mAh大電與3m防跌極致防護

小米REDMI Note 17 系列登場｜小米宣佈在香港推出全新 REDMI Note 17 系列，當中旗艦型號 REDMI Note 17 Pro Max 5G 憑藉誇張的 10000mAh 巨型電池，以及通過多項嚴苛認證的防摔防水機身，為追求極致耐用度的用家帶來更強選擇。



小米REDMI Note 17 系列正式登場

10000mAh電池究竟可用多久？

REDMI Note 17 Pro Max 5G 的最大賣點，無疑是機身內部搭載的 10000mAh 超大容量矽碳電池。這款電池具備 16% 的高矽含量，配合高效能的電量管理系統，單次充滿電即可提供長達 3 天的日常使用時間，足夠支援連續播放 40 小時影片或進行 21 小時遊戲。即使在趕時間出門的狀況下，手機支援的 100W HyperCharge 快速充電技術，只需短短 20 分鐘就能充入滿足整天所需的電量。機身同時配備 27W 反向充電功能，隨時可以化身為大容量流動電源，為身邊的耳機或其他智能設備補充電力。安全性與耐用度方面，該電池通過了 TÜV SÜD 五星電池性能認證，即使經過長達約 6 年的日常循環充放電，依然能保持 80% 以上的健康容量，顯著提升了手機的使用壽命。

REDMI Note 17 Pro Max內置高達10000mAh大電

防塵防水與抗摔能力十分強悍

除了誇張的續航表現，新機在機身防護結構上亦下了極大工夫。REDMI Note 17 Pro Max 5G 同時具備 IP66、IP68、IP69 及 IP69K 防塵防水等級，不僅能抵禦高壓水槍噴射，更順利通過了 2 米深水浸泡 72 小時的嚴苛測試，獲頒 TÜV SÜD 五星防水認證。搭配 Wet Touch 2.0 濕手觸控技術，即使用家在下雨天手指沾濕或手心出汗，屏幕依然能保持準確的操作反應。機身正面採用了強韌的 Corning Gorilla Glass Victus 2 強化玻璃，結合加固的內部結構，成功通過高達 3 米的花崗岩表面跌落測試，一舉拿下 SGS 五星卓越性能認證與 TÜV SÜD 五星抗跌落認證，大幅減低日常意外跌落造成的破損風險。

在發佈會現場實測新機可抵禦重物高空掉落

影音屏幕與操作體驗表現出眾

在影音與日常操作方面，這款旗艦新機配備了 6.83 吋 1.5K CrystalRes AMOLED 平面屏幕，峰值亮度高達 3500 尼特，即便在戶外烈日下閱讀文字或觀看相片，畫面依然清晰銳利。屏幕支援高達 120Hz 刷新率與 3200Hz 瞬時觸控採樣率，帶來順滑無比的流覽與遊戲操控體驗。效能核心採用 4nm 製程的 Snapdragon 6 Gen 5 行動平台，配合記憶體擴充技術，最高可達 24GB RAM 運作空間。手機搭載最新的 Xiaomi HyperOS 3 系統，廠方保證提供長達 6 年如新機般流暢的軟件體驗，並深度結合了 Xiaomi HyperAI、Google Gemini 及 Circle to Search 畫圈搜尋等人工智能工具，讓搜尋資料與影像創作變得更為直覺。拍攝方面配備 5000 萬像素 OIS 光學防震主鏡頭與 800 萬像素超廣角鏡頭，支援前後 4K 影片錄製與 AI 消除反光功能，輕鬆捕捉真實自然的人像與日常風景。

長達40小時影片播放，亦可以同時為其他裝置充電

防水效能都非常強

Redmi Note 17 Pro Max 5G

同系列新機有何分別？

除了頂配的 Pro Max 版本外，同系列還帶來了另外三款機型，滿足不同預算用家的需要。位處中階定位的 REDMI Note 17 Pro 5G 售價由 $2,499 起，同樣擁有超強的 IP66、IP68、IP69、IP69K 防塵防水與 3 米防跌防護，內置 8340mAh 電池並支援 67W 快充，處理器則選用 Snapdragon 6s Gen 4 晶片，機背更提供獨特的緞面橙與天空藍配色。

Redmi Note 17 5G

至於親民定位的 REDMI Note 17 5G（售價由 $1,999 起）與 REDMI Note 17（由 HK$1,799 起），均搭載更大的 6.99 吋 FHD+ AMOLED 屏幕，內置 7700mAh 大電池及 45W 快充，具備 IP65 防塵防水等級與 Corning Gorilla Glass 7i 玻璃防護，分別採用 Snapdragon 4 Gen 4 及 Snapdragon 6s 4G Gen 2 行動平台，讓預算有限的用家也能享受到兩天以上的長續航體驗。

香港官方亦同步公佈了吸引的優先訂購優惠。於 8月28日至 9月30日早鳥優惠期間購買新機，可享高達 HK$300 即時折扣，並獲贈 Xiaomi 摺疊式購物車，以及包含 12 個月額外保養、24 個月碎屏保障、36 個月電池保養與 24 個月後蓋鏡頭保障在內的售後權益。連同免費 YouTube Premium 試用 2 個月及 Google One 200GB 雲端儲存空間試用 6 個月。

香港版 REDMI Note 17 系列何時發佈？售價分別是多少？ 香港版 REDMI Note 17 系列於 8 月 28 日正式公布售價。全系售價分別為：REDMI Note 17 售價由 $1,799 起；REDMI Note 17 5G 售價由 $1,999 起；REDMI Note 17 Pro 5G 售價由 $2,499 起；頂配版 REDMI Note 17 Pro Max 5G 售價由 $3,299 起。 小米REDMI Note 17 Pro Max 5G 的機身防護能力有多強？ 具備 IP66、IP68、IP69 及 IP69K 四重防塵防水認證，支援 2 米深水浸泡 72 小時。正面採用 Corning Gorilla Glass Victus 2 強化玻璃，並通過高達 3 米的花崗岩表面跌落測試。 預訂或購買 REDMI Note 17 系列有甚麼限定優惠？ 於 8 月 28 日前預約可領取現金券，9 月 30 日前購機送 REDMI Buds 6 Play 耳機。早鳥期更享高達 $300 折扣、送折疊購物車、高達 2 年碎屏及 3 年電池保養等權益，禮遇總值高達 $4,173。

小米REDMI Note 17 系列售價及預購優惠

